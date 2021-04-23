الخلطة السحرية لتدميس الفول لأحلى سحور في شهر رمضان

يعتبر الفول من أهم أنواع البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تعتبر ضرورية للغاية لبناء عضلات الجسم، وهو من أشهر الأكلات العربية والشرقية وخصوصاً في مصر، ويتم تحضيره بعدد كبير للغاية من الطرق، فهناك الفول بالطماطم، والفول بالصلصة، والفول بالبيض، والفول بالسجق، والخلطة السحرية لتدميس الفول التي نقدمها لكم اليوم حتى نتمكن من تحضير أفضل طبق فول شهي وغني. الخلطة السحرية لتدميس الفول نقوم بإحضار نصف كيلو من الفول المدمس ونقعه في كمية كبيرة من الماء. نتركه منقوع ليلة كاملة في الماء، وفي اليوم التالي نقوم بغسله وتغيير الماء جيداً. نرفع الفول على النار حتى يغلي تماماً، ثم ينقل على السخان حتى ينضج تماماً. الخلطة السحرية لتدميس الفول الخلطة السحرية لتدميس الفولالخلطة السحرية لتدميس الفول المكونات كمية من الفول المدمس حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة.

رشة من الملح.

عصير ليمونة.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة للغاية.

حبة من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة.

فصين من الثوم المهروس. طريقة التحضير نقوم برفع الفول على النار في مقلاه غير لاصقة. نضيف له الملح والتوابل والثوم والطماطم والفلفل ويترك حتى يغلي على نار هادئة. يتم تقليب الفول وهرسه جيداً ويضاف له رشة من البقدونس. يرفع الفول من على النار مع إضافة زيت الزيتون والليمون ويقدم ساخن. فوائد الفول المدمس الفول المدمس غني بالفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم. يقلل الفول من الإجهاد والتوتر ويحمي الجسم من خطر الإصابة بالسرطان. يعمل على التقليل من خطر الإصابة بالجلطات والتقليل من مستوى ضغط الدم في الجسم. يساعد الفول على التقليل من الإمساك وعلاج أمراض القولون. فوائد الفول المدمس الوسوم

يعتبر الفول من أهم أنواع البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تعتبر ضرورية للغاية لبناء عضلات الجسم، وهو من أشهر الأكلات العربية والشرقية وخصوصاً في مصر، ويتم تحضيره بعدد كبير للغاية من الطرق، فهناك الفول بالطماطم، والفول بالصلصة، والفول بالبيض، والفول بالسجق، والخلطة السحرية لتدميس الفول التي نقدمها لكم اليوم حتى نتمكن من تحضير أفضل طبق فول شهي وغني. الخلطة السحرية لتدميس الفول نقوم بإحضار نصف كيلو من الفول المدمس ونقعه في كمية كبيرة من الماء. نتركه منقوع ليلة كاملة في الماء، وفي اليوم التالي نقوم بغسله وتغيير الماء جيداً. نرفع الفول على النار حتى يغلي تماماً، ثم ينقل على السخان حتى ينضج تماماً. الخلطة السحرية لتدميس الفول الخلطة السحرية لتدميس الفولالخلطة السحرية لتدميس الفول المكونات كمية من الفول المدمس حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة.

رشة من الملح.

عصير ليمونة.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة للغاية.

حبة من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة.

فصين من الثوم المهروس. طريقة التحضير نقوم برفع الفول على النار في مقلاه غير لاصقة. نضيف له الملح والتوابل والثوم والطماطم والفلفل ويترك حتى يغلي على نار هادئة. يتم تقليب الفول وهرسه جيداً ويضاف له رشة من البقدونس. يرفع الفول من على النار مع إضافة زيت الزيتون والليمون ويقدم ساخن. فوائد الفول المدمس الفول المدمس غني بالفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم. يقلل الفول من الإجهاد والتوتر ويحمي الجسم من خطر الإصابة بالسرطان. يعمل على التقليل من خطر الإصابة بالجلطات والتقليل من مستوى ضغط الدم في الجسم. يساعد الفول على التقليل من الإمساك وعلاج أمراض القولون. فوائد الفول المدمس

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