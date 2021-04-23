سر قرمشة البطاطس المقلية الفارم فريتس في المنزل بأقل تكلفة

تعتبر البطاطس المقرمشة من أكثر الأطعمة المحببة لدي العديد من الناس، والكثير يرغبون في شرائها جاهزة لأنهم لايستطيعون تحضيرها في المنزل مثل البطاطس الجاهزة، والأمهات ترغب في التعرف على طريقة تحضير البطاطس المقرمشة في المنزل لأطفالها بدلا من شرائها جاهزة، وفي هذا المقال سنذكر كيفية اعدادها في المنزل بخطوات بسيطة حتى تصبح مثل البطاطس التي نتناولها في المطاعم ولا نعلم المكونات المضافة اليها. سر قرمشة البطاطس المقلية سر قرمشة البطاطس المقلية نقدم لكم مكونات البطاطس المقرمشة كوب من الدقيق. مقدار كوب من الحليب السائل. 3 حبات من البيض. ست حبات من البطاطا متوسّطة الحجم. رشة من الملح. وربع ملعقة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة أولا نقوم بتقشير البطاطس من القشرة الخارجية، نقوم بتقطيع البطاطس الى أصابع ويكون حجمها متوسط ليست كبيرة الحجم ولا صغيرة.

في اناء عميق نقوم باضافة ماء ونقوم بنقعها في الماء لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم انتشال البطاطس من الماء وتصفيتها جيدا، حتى تسقط النشا من البطاطس.

نضع وعاء اخر على النار ونضع بداخله الماء وننتظر حتى يغلو، بعد ذلك نقوم باضافة البطاطس الى الماء وننتظر عشر دقائق، ثم نقوم برفع البطاطس من الماء حتى لا تنضج تماما ونضعها في مصفاه حتى تصفي الماء الزائد منها.

في وعاء اخر نقوم باضافة كل من مقدار الدقيق ويضاف اليه الحليب والبيض ونخفق المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة تكون مثل عجينة الكريب، نضع البطاطس في هذا الخليط ونغمسها فيه وبعد ذلك نضعها في زيت غزير سخن.

بعد أن تنضج البطاطس ويصبح لونها ذهبي نقوم باغلاق النار وتوضع في طبق به مناديل مطبخ حتى يتم تصفيتها من الزيت المتبقي، وتوضع في طبق التقديم ويقدم بألف هنا. الوسوم

تعتبر البطاطس المقرمشة من أكثر الأطعمة المحببة لدي العديد من الناس، والكثير يرغبون في شرائها جاهزة لأنهم لايستطيعون تحضيرها في المنزل مثل البطاطس الجاهزة، والأمهات ترغب في التعرف على طريقة تحضير البطاطس المقرمشة في المنزل لأطفالها بدلا من شرائها جاهزة، وفي هذا المقال سنذكر كيفية اعدادها في المنزل بخطوات بسيطة حتى تصبح مثل البطاطس التي نتناولها في المطاعم ولا نعلم المكونات المضافة اليها. سر قرمشة البطاطس المقلية سر قرمشة البطاطس المقلية نقدم لكم مكونات البطاطس المقرمشة كوب من الدقيق. مقدار كوب من الحليب السائل. 3 حبات من البيض. ست حبات من البطاطا متوسّطة الحجم. رشة من الملح. وربع ملعقة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة أولا نقوم بتقشير البطاطس من القشرة الخارجية، نقوم بتقطيع البطاطس الى أصابع ويكون حجمها متوسط ليست كبيرة الحجم ولا صغيرة.

في اناء عميق نقوم باضافة ماء ونقوم بنقعها في الماء لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم انتشال البطاطس من الماء وتصفيتها جيدا، حتى تسقط النشا من البطاطس.

نضع وعاء اخر على النار ونضع بداخله الماء وننتظر حتى يغلو، بعد ذلك نقوم باضافة البطاطس الى الماء وننتظر عشر دقائق، ثم نقوم برفع البطاطس من الماء حتى لا تنضج تماما ونضعها في مصفاه حتى تصفي الماء الزائد منها.

في وعاء اخر نقوم باضافة كل من مقدار الدقيق ويضاف اليه الحليب والبيض ونخفق المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة تكون مثل عجينة الكريب، نضع البطاطس في هذا الخليط ونغمسها فيه وبعد ذلك نضعها في زيت غزير سخن.

بعد أن تنضج البطاطس ويصبح لونها ذهبي نقوم باغلاق النار وتوضع في طبق به مناديل مطبخ حتى يتم تصفيتها من الزيت المتبقي، وتوضع في طبق التقديم ويقدم بألف هنا.

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