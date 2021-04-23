طريقة تحضير السمبوسك باللحم المفروم بنكهات مميزة وأسرار تخزينها في الفريزر

تعتبر السمبوسك باللحم من أشهر الوصفات التي تندرج تحت بند المقبلات، والتي يتم تحضيرها بصورة كبيرة في الشهر الكريم، ويعتبر السمبوسك من أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها في العزومات، وتختلف حشواته وتتنوع بين العديد والكثير من الاختيارات، ومن بينها حشوة الجبن المشكلة، والجبن والخضروات، واللحم المفروم، والدجاج المفروم، والخضروات المشكلة والسبانخ، أما عن الجبن فلها الكثير من الأنواع منها السوري ومنها الجبن الأبيض والموزاريلا والفيتا والزيتون. طريقة عمل السمبوسك باللحم طريقة عمل السمبوسك باللحم طريقة عمل عجينة السمبوسك 4 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

8 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ماء فاتر للعجن. خطوات عمل العجينة نقوم بمزج جميع المكونات سوياً والعجن جيداً باليد. الاستمرار في العجن لمدة 5: 7 دقائق. تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك جانباً في مكان دافيء حتى الاستخدام. طريقة عمل حشوة السمبوسك باللحم 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة من البصل المبشور ناعماً.

حبة من الجزر المبشور ناعماً.

حبتين من الفلفل الألوان مقطع إلى مكعبات صغيرة للغاية.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/4 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

1/2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة تحضير الحشوة في مقلاة على النار نقوم بتوشيح اللحم المفروم في ربع كوب من الزيت النباتي ونضيف بصلة مقطعة صغير جدا. نستمر في تقليب اللحم حتى تتشوح بالكامل ويصبح لونها بني. نبدأ بإضافة التوابل إليها مع الاستمرار في التقليب. نقوم بتهدئة النار وإضافة الخضروات من البصل والجزر والفلفل والتقليب المستمر. تترك جانباً حتى تبرد قبل الاستخدام. خطوات عمل السمبوسك باللحم نقوم بتقسيم عجينة السمبوسك إلى كرات صغيرة متساوية، وتفرد على سطح أملس. نضع فيها القليل من الحشوة وتغلق جيداً. تقلى في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي. خطوات عمل السمبوسك باللحم الوسوم

تعتبر السمبوسك باللحم من أشهر الوصفات التي تندرج تحت بند المقبلات، والتي يتم تحضيرها بصورة كبيرة في الشهر الكريم، ويعتبر السمبوسك من أشهر الأطباق التي يتم تحضيرها في العزومات، وتختلف حشواته وتتنوع بين العديد والكثير من الاختيارات، ومن بينها حشوة الجبن المشكلة، والجبن والخضروات، واللحم المفروم، والدجاج المفروم، والخضروات المشكلة والسبانخ، أما عن الجبن فلها الكثير من الأنواع منها السوري ومنها الجبن الأبيض والموزاريلا والفيتا والزيتون. طريقة عمل السمبوسك باللحم طريقة عمل السمبوسك باللحم طريقة عمل عجينة السمبوسك 4 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

8 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ماء فاتر للعجن. خطوات عمل العجينة نقوم بمزج جميع المكونات سوياً والعجن جيداً باليد. الاستمرار في العجن لمدة 5: 7 دقائق. تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك جانباً في مكان دافيء حتى الاستخدام. طريقة عمل حشوة السمبوسك باللحم 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة من البصل المبشور ناعماً.

حبة من الجزر المبشور ناعماً.

حبتين من الفلفل الألوان مقطع إلى مكعبات صغيرة للغاية.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/4 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

1/2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا. طريقة تحضير الحشوة في مقلاة على النار نقوم بتوشيح اللحم المفروم في ربع كوب من الزيت النباتي ونضيف بصلة مقطعة صغير جدا. نستمر في تقليب اللحم حتى تتشوح بالكامل ويصبح لونها بني. نبدأ بإضافة التوابل إليها مع الاستمرار في التقليب. نقوم بتهدئة النار وإضافة الخضروات من البصل والجزر والفلفل والتقليب المستمر. تترك جانباً حتى تبرد قبل الاستخدام. خطوات عمل السمبوسك باللحم نقوم بتقسيم عجينة السمبوسك إلى كرات صغيرة متساوية، وتفرد على سطح أملس. نضع فيها القليل من الحشوة وتغلق جيداً. تقلى في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي. خطوات عمل السمبوسك باللحم

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