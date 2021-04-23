سر نجاح الجلاش الحلو الملفوف الرمضاني في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة

الجلاش الحلو الملفوف من الوصفات الرائعة التي يمكنك أن تقدميها على سفرة ضيوفك، والجلاش من الوصفات الرائعة التي يمكنك اعدادها في المنزل ولا تحتاج سوى بضع دقائق لتحضيرها، ويتسم الجلاش بتنوع اعداده فيمكنك اعداد الجلاش الحادق بأي حشوة محببة لكي وتصبح وجبة بجانب الأصناف الأخري فيمكنك حشوه بلحمة مفرومة، أو شاورما فراخ، أو جبه وغير ذلك العديد من الوصفات الأخري، كما يمكنك اعداده حلو وحشوة بالمكسرات، أو بالقشطة، وأى حشوة أخري، ويمكن أيضا تحضير الجلاش على شكل مربعات، أو تحضيره ملفوف، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال. سر نجاح الجلاش الحلو الملفوف سر نجاح الجلاش الحلو الملفوف نقدم لكم مكوّنات الجلاش الملفوف 2 لفة من عجينة الجلاش. 2كأس ونصف من الحليب السّائل. كأسٍ من السميد. 5 ملاعق من الفستق الحلبيّ المجروش. نصف كوب من جوز الهند والزبيب. نصف كوب سوداني. خمس ملاعق سكر للمكسرات. 2 ملعقةٌ صغيرةٌ من عصير الليمون. عودٌ من القرفة. 4 أكواب من السكر. 2 كأسٌ من الماء. مقدار ملعقتين كبيرتين من السمنة المُذابة. طريقة تحضيرالجلاش الملفوف أولا تحضير الشربات في وعاء كبير نقوم بوضع أربع أكواب السكر على كوبين من الماء، وننتظر حتى يغلى، بعد ذلك نقوم باضافة عصير الليمونه وننتظر ربع ساعه ونغلق النار ويصبح شربات الجلاش الملفوف جاهز، نترك الشربات حتى يبرد تماما.

في طبق اخر نقوم بوضع الفستق الحلبي وجوز الهند والزبيب والسوداني بالاضافة الى خمس ملاعق صغيرة من السكر ونقلب جيدا. ثانيا تجهيز الجلاش الملفوف نقوم بفرد عجينة الجلاش ونضع بداخلها المكسرات ونبدأ بلفها روول وبعد ذلك نقوم بغلقها جيدا وتقطع على شكل لفائف صغيرة.

يوضع الجلاش في صينية مدهونه زيت وتكون النار متوسطة وننتظر حتى يحصل الجلاش على اللون الذهبي فنغلق النار ونقوم باضافة الشربات، ويقدم بألف هنا. الوسوم

الجلاش الحلو الملفوف من الوصفات الرائعة التي يمكنك أن تقدميها على سفرة ضيوفك، والجلاش من الوصفات الرائعة التي يمكنك اعدادها في المنزل ولا تحتاج سوى بضع دقائق لتحضيرها، ويتسم الجلاش بتنوع اعداده فيمكنك اعداد الجلاش الحادق بأي حشوة محببة لكي وتصبح وجبة بجانب الأصناف الأخري فيمكنك حشوه بلحمة مفرومة، أو شاورما فراخ، أو جبه وغير ذلك العديد من الوصفات الأخري، كما يمكنك اعداده حلو وحشوة بالمكسرات، أو بالقشطة، وأى حشوة أخري، ويمكن أيضا تحضير الجلاش على شكل مربعات، أو تحضيره ملفوف، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال. سر نجاح الجلاش الحلو الملفوف سر نجاح الجلاش الحلو الملفوف نقدم لكم مكوّنات الجلاش الملفوف 2 لفة من عجينة الجلاش. 2كأس ونصف من الحليب السّائل. كأسٍ من السميد. 5 ملاعق من الفستق الحلبيّ المجروش. نصف كوب من جوز الهند والزبيب. نصف كوب سوداني. خمس ملاعق سكر للمكسرات. 2 ملعقةٌ صغيرةٌ من عصير الليمون. عودٌ من القرفة. 4 أكواب من السكر. 2 كأسٌ من الماء. مقدار ملعقتين كبيرتين من السمنة المُذابة. طريقة تحضيرالجلاش الملفوف أولا تحضير الشربات في وعاء كبير نقوم بوضع أربع أكواب السكر على كوبين من الماء، وننتظر حتى يغلى، بعد ذلك نقوم باضافة عصير الليمونه وننتظر ربع ساعه ونغلق النار ويصبح شربات الجلاش الملفوف جاهز، نترك الشربات حتى يبرد تماما.

في طبق اخر نقوم بوضع الفستق الحلبي وجوز الهند والزبيب والسوداني بالاضافة الى خمس ملاعق صغيرة من السكر ونقلب جيدا. ثانيا تجهيز الجلاش الملفوف نقوم بفرد عجينة الجلاش ونضع بداخلها المكسرات ونبدأ بلفها روول وبعد ذلك نقوم بغلقها جيدا وتقطع على شكل لفائف صغيرة.

يوضع الجلاش في صينية مدهونه زيت وتكون النار متوسطة وننتظر حتى يحصل الجلاش على اللون الذهبي فنغلق النار ونقوم باضافة الشربات، ويقدم بألف هنا.

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