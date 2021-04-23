بدون فرشاة ولا دعك تنظيف السجاد على الناشف وإزالة أصعب البقع بالخلطة السحرية

بدون فرشاة ولا دعك تنظيف السجاد على الناشف ، يعتبر السجاد من أنواع الأثاث الهامة في المنزل الذي يعطي لمسات جمالية ورونقاً في المكان المفروش فيه ، ونظراً لأن السجاد أكثر عرضة للبقع والاتساخ مثل الأتربة والعصائر والقهوة ، وتعاني العديد من السيدات من مشاكل تنظيف السجاد وتحتاج إلى طريقة سهلة دون مجهود أو تعب ، وسوف نقدم لكى سيدتي في هذا المقال طريقة تنظيف السجاد على الناشف دون الحاجة إلى فرشاة أو غسيل .

بدون فرشاة ولا دعك تنظيف السجاد على الناشف

يمكنك التخلص من البقع الصعبة والاتساخات الموجودة في السجادة بمكونات طبيعية مثل الخل ، فيعتبر الخل الأبيض من أكثر المكونات التى تساعد على التنظيف لأنه يحتوي على حمض الخليك الذي يعمل على قتل الجراثيم والقضاء على الروائح الكريهة ، يمكنك تحضير الخلطة السحرية عن طريق إضافة كوب من الخل وملعقتين من الملح ، يوضع الخليط في زجاجة خاصة للرش ثم قومي باستخدام محلول التنظيف على السجادة بالكامل وأماكن البقع واتركيها لمدة 30 دقيقة ، ثم استخدمى المكنسة الكهربائية لإزالة شوائب البقع ، وستلاحظين الفرق في لمعان السجاد ونضافته .

تنظيف السجاد بدون غسيل بالصودا

تعتبر بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز من أكثر المواد الفعالة في التنظيف وتعمل على إزالة البقع والروائح السيئة عن السجاد ويمكن استخدام الخلطة كالآتي :