بدون فرشاة ولا دعك تنظيف السجاد على الناشف وإزالة أصعب البقع بالخلطة السحرية

بدون فرشاة ولا دعك تنظيف السجاد على الناشف ، يعتبر السجاد من أنواع الأثاث الهامة في المنزل الذي يعطي لمسات جمالية ورونقاً في المكان المفروش فيه ، ونظراً لأن السجاد أكثر عرضة للبقع والاتساخ مثل الأتربة والعصائر والقهوة ، وتعاني العديد من السيدات من مشاكل تنظيف السجاد وتحتاج إلى طريقة سهلة دون مجهود أو تعب ، وسوف نقدم لكى سيدتي في هذا المقال طريقة تنظيف السجاد على الناشف دون الحاجة إلى فرشاة أو غسيل .بدون فرشاة ولا دعك تنظيف السجاد على الناشف
يمكنك التخلص من البقع الصعبة والاتساخات الموجودة في السجادة بمكونات طبيعية مثل الخل ، فيعتبر الخل الأبيض من أكثر المكونات التى تساعد على التنظيف لأنه يحتوي على حمض الخليك الذي يعمل على قتل الجراثيم والقضاء على الروائح الكريهة ، يمكنك تحضير الخلطة السحرية عن طريق إضافة كوب من الخل وملعقتين من الملح ، يوضع الخليط في زجاجة خاصة للرش ثم قومي باستخدام محلول التنظيف على السجادة بالكامل وأماكن البقع واتركيها لمدة 30 دقيقة ، ثم استخدمى المكنسة الكهربائية لإزالة شوائب البقع ، وستلاحظين الفرق في لمعان السجاد ونضافته .تنظيف السجاد بدون غسيل بالصودا
تعتبر بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز من أكثر المواد الفعالة في التنظيف وتعمل على إزالة البقع والروائح السيئة عن السجاد ويمكن استخدام الخلطة كالآتي :
- استخدمى المكنسة الكهربائية لشفط الغبار والأتربة من السجاد قبل غسلها .
- امزجى نصف كوب من الصودا مع عشر نقاط من الزيت العطري .
- ضعي الخليط على السجادة بالكامل واتركيها لمدة 30 دقيقة حتي يمتص المزيج .
- استخدمى قماشة مبللة بالماء لغسيل السجاد على الناشف.
- أكنسي السجاد مرة أخري باستخدام المكنسة الكهربائية لشفط الماء والرطوبة إذا كان السجاد يغسل مكانه في المنزل .
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بدون فرشاة ولا دعك تنظيف السجاد على الناشف ، يعتبر السجاد من أنواع الأثاث الهامة في المنزل الذي يعطي لمسات جمالية ورونقاً في المكان المفروش فيه ، ونظراً لأن السجاد أكثر عرضة للبقع والاتساخ مثل الأتربة والعصائر والقهوة ، وتعاني العديد من السيدات من مشاكل تنظيف السجاد وتحتاج إلى طريقة سهلة دون مجهود أو تعب ، وسوف نقدم لكى سيدتي في هذا المقال طريقة تنظيف السجاد على الناشف دون الحاجة إلى فرشاة أو غسيل .بدون فرشاة ولا دعك تنظيف السجاد على الناشف
يمكنك التخلص من البقع الصعبة والاتساخات الموجودة في السجادة بمكونات طبيعية مثل الخل ، فيعتبر الخل الأبيض من أكثر المكونات التى تساعد على التنظيف لأنه يحتوي على حمض الخليك الذي يعمل على قتل الجراثيم والقضاء على الروائح الكريهة ، يمكنك تحضير الخلطة السحرية عن طريق إضافة كوب من الخل وملعقتين من الملح ، يوضع الخليط في زجاجة خاصة للرش ثم قومي باستخدام محلول التنظيف على السجادة بالكامل وأماكن البقع واتركيها لمدة 30 دقيقة ، ثم استخدمى المكنسة الكهربائية لإزالة شوائب البقع ، وستلاحظين الفرق في لمعان السجاد ونضافته .تنظيف السجاد بدون غسيل بالصودا
تعتبر بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز من أكثر المواد الفعالة في التنظيف وتعمل على إزالة البقع والروائح السيئة عن السجاد ويمكن استخدام الخلطة كالآتي :
- استخدمى المكنسة الكهربائية لشفط الغبار والأتربة من السجاد قبل غسلها .
- امزجى نصف كوب من الصودا مع عشر نقاط من الزيت العطري .
- ضعي الخليط على السجادة بالكامل واتركيها لمدة 30 دقيقة حتي يمتص المزيج .
- استخدمى قماشة مبللة بالماء لغسيل السجاد على الناشف.
- أكنسي السجاد مرة أخري باستخدام المكنسة الكهربائية لشفط الماء والرطوبة إذا كان السجاد يغسل مكانه في المنزل .
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