نقدم لكم اليوم طريقة البسبوسة بالزيت بدون البيض وهي احدي أطباق الحلويات الشرقية المعروفة والتي يطلبها الكثيرون ، و البسبوسه ذات طعم لذيذ حيث تحتوي علي مكونات مثل جوز الهند المبشور والسكر والسميد ، ويمكن تحضير البسبوسة بطريقة مبتكره بدون استخدام البيض كالطريقة التقليدية ، كما نشرح لكم في المقال الخطوات اللازمة لإعداد البسبوسة بدون الحاجة لاستخدام البيض ، ويمكنكم إضافة القطر أو الشربات لها أو تقديمها بدونه حسب الحاجة لمراعاة مرض السكري ، وقد تعرفنا من قبل علي طريقة إعداد بسبوسة لمرضي السكري.

المقادير الخاصة بطريقة البسبوسة بالزيت بدون البيض

كما قدمنا لكم من قبل وصفة ومقادير تحضير القطائف بالقشدة نتعرف معاً في هذه الفقرة علي مقادير إعداد البسبوسة بالزيت بدون بيض كالآتي :

مقدار كوبين صغيرين من السكر للشربات.

مقدار كوب كبير من الماء للشربات.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون للشربات.

مقدار كوبين كبيرين من السميد.

مقدار كوب صغير من السكر للبسبوسة نفسها.

مقدار كوب صغير من جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار كوب كبير من الحليب.

مقدار كوب صغير من الزيت النباتي.

مقدار كوب كبير من اللبن الزبادي المنزلي.

وقد قدمنا لكم من قبل طريقة إعداد اللبن الزبادي بالمنزل لاستخدامه في وصفتنا والعديد من الوصفات الأخري التي نقدمها لكم.

طريقة تحضير البسبوسة بالزيت بدون البيض

كما قدمنا لكم من قبل طريقة ومقادير إعداد الكيكة بدون حليب ، نتعرف من خلال فقرتنا علي خطوات إعداد البسبوسة بالزيت بدون بيض كالآتي :

نقوم بإعداد وعاء كبير لخلط السميد وجوز الهندي مع كوب من السكر والفانيليا والبيكنج باودر.

نقوم بتقليب المكونات جيداً حتي تتمازج ونضيف الحليب مع التقليب للخليط جيداً.

نقوم بإضافة اللبن الزبادي والزيت النباتي للخليط السابق مع استمرار التقليب.

نقوم بالخلط جيداً حتي نحصل علي خليط متجانس جيداً.

نقوم بدهن صينية فرن بالزيت النباتي ونسكب الخليط السابق فيها.

نضع البسبوسة في فرن ساخن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة حتي يأخذ سطحها لون بني فاتح وتنضج.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير الشربات عن طريق تحضير قدر علي نار هادئة.

نضع الماء وكوبين السكر في القدر ونقوم بالتقليب حتي الذوبان.

بعد غليان محلول السكر نقوم بإضافة عصير الليمون له.

نترك المحلول علي النار حتي يتكثف.

نقوم بوضع المحلول علي وجه البسبوسة ونتركها حتي تبرد.

نقوم بعد ذلك بتقطيعها وتقديمها.

يمكن تقديم البسبوسة كتحلية ما بعد الأكل أو نقدم أطباق من الأرز المعمر الشهي.