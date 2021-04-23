طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشطة بطيقة شهية ولذيذة

طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشطة، تعتبر القطايف من أكثر الحلويات المشهورة في شهر رمضان المبارك وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويمكن حشوها بطرق مختلفة ومتنوعة، لهذا تعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل القطايف بالقشطة والمكسرات بالخطوات.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

المكونات:

نصف كيلو من القطايف 2 كوب من الكريمة السائلة أربع ملاعق من النشا ثلاث ملاعق من السكر قليل من الفانيليا 2 كوب من الحليب

تحضير القطايف بالمكسرات والقشطة

يتم تجهيز وعاء على نار متوسطة ونضع الحليب ثم نضيف إليها السكر والفانيليا وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسا ثم يتم رفع مكن على النار، وبعد أن يهدأ نبدأ بحشو القطايف ويتم قفلها من الأطراف ثم يتم وضعها في طبق التقديم ويضاف عليها جوز الهند والفستق وتناولها وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات

المكونات:

نصف كيلو من القطايف جوزه الهند زبيب بندق مجروش. مقادير الشربات: 2 كوب سكر كوب ماء ملعقة عصير الليمون

طريقه تجهيز القطايف المحشية

أولا نقوم بتجهيز الشربات ونقوم بتجهيز وعاء متوسط ونضع فيه السكر والماء ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم نضع عصير الليمون ويترك جانبا حتى بعد ذلك نبدأ بخلط جوز الهند مع البندق والزبيب وتقلب المكونات ثم يتم حشو القطايف وقفلها جيداً.

في الخطوة التالية يبدأ تجهيز نقلها فيها زيت بعد أن يسخن نبدأ بوضع القطايف ونطلع حتى يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بوضعها في طبق به الشربات وضغط لمدة خمس دقائق ثم يتم وضع في أطباق التقديم وتناوله وبالتالي يمكن تناوله بجانب العصائر الطبيعية أو الشاعر وبعض الأشخاص يفضلون تناولها على وجبة الإفطار أو بعد الإفطار وذلك على حسب المخبر ويمكن أيضا حشوها بالجبن الرومي أو التمر وذلك على حسب الرغبة.