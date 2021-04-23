طريقة عمل أكواب الكنافة بالقشطة اللذيذة بطريقة مختلفة دون أخذ الكثير من الوقت

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تعد أكواب الكنافة بالقشطة من الحلويات اللذيذة التى يرغب بها الكثيرين وخاصتا الأطفال، وهنا سوف نقدمها لست البيت بطريقة بسيطة حتى تستطيع تقديمها لأطفالها والعائلة بشكل مختلف، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية في عملها، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث يمكن عملها في نصف ساعة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل أكواب الكنافة بالقشطة في المنزل.مقادير عمل أكواب الكنافة بالقشطة
تحتوي أكواب الكنافة بالقشطة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من الكنافة.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- كوب من الفستق المطحون.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- علبة قشطة.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- ٥ ملاعق من السكر.
- فانيليا.
- ٣ أكواب من الحليب.
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الحليب والنشا والفانيليا ونقلبهم على نار هادئة حتى يصبح الخليط كثيفاً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القشطة ونقلبهم جيداً ثم ننزلها من على النار ونتركها قليلاً لتبرد.
طريقة التحضير
تتنوع طرق وأشكال عمل الكنافة وهنا سوف نقدم طريقة عمل أكواب الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع السمن على نار هادئة حتى يذوب ثم نضع عليها الكنافة المفتتة ونقلبها قليلاً في السمن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نحضر الكبة ونضع الكنافة وكوب الفستق والسكر البودرة ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر القشطة التى تم عملها سابقا، ثم نحضر الأكواب ثم نضع بها طبقة من الكنافة ثم نغطيها بالقشطة وطبقة من الكنافة آخرى ونغطيها بالقشطة وهكذا حسب حجم الأكواب.
- وهنا نكون قدمنا شكل مختلف لعمل الكنافة اللذيذة في المنزل وبالهنا والشفاء.
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تعد أكواب الكنافة بالقشطة من الحلويات اللذيذة التى يرغب بها الكثيرين وخاصتا الأطفال، وهنا سوف نقدمها لست البيت بطريقة بسيطة حتى تستطيع تقديمها لأطفالها والعائلة بشكل مختلف، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية في عملها، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث يمكن عملها في نصف ساعة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل أكواب الكنافة بالقشطة في المنزل.مقادير عمل أكواب الكنافة بالقشطة
تحتوي أكواب الكنافة بالقشطة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من الكنافة.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- كوب من الفستق المطحون.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- علبة قشطة.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- ٥ ملاعق من السكر.
- فانيليا.
- ٣ أكواب من الحليب.
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الحليب والنشا والفانيليا ونقلبهم على نار هادئة حتى يصبح الخليط كثيفاً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القشطة ونقلبهم جيداً ثم ننزلها من على النار ونتركها قليلاً لتبرد.
طريقة التحضير
تتنوع طرق وأشكال عمل الكنافة وهنا سوف نقدم طريقة عمل أكواب الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع السمن على نار هادئة حتى يذوب ثم نضع عليها الكنافة المفتتة ونقلبها قليلاً في السمن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نحضر الكبة ونضع الكنافة وكوب الفستق والسكر البودرة ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر القشطة التى تم عملها سابقا، ثم نحضر الأكواب ثم نضع بها طبقة من الكنافة ثم نغطيها بالقشطة وطبقة من الكنافة آخرى ونغطيها بالقشطة وهكذا حسب حجم الأكواب.
- وهنا نكون قدمنا شكل مختلف لعمل الكنافة اللذيذة في المنزل وبالهنا والشفاء.
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