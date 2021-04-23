سر عمل الكنافة بالجبنة الفلسطينية باللون الذهبي رائع بأقل التكاليف

الكنافة من أطباق الحلويات الأساسية التي يجب أن تكون موجودة على السفرة الرمضانية، فدائمًا ارتبطت الكنافة بشهر رمضان المبارك حتى أصبحت من العادات الرمضانية، والكنافة بالجبنة الفلسطينية من ألذ أنواع الكنافة والتي يحبها الجميع وتُسمي أيضًا بالكنافة النابلسية، ونعرض لكم عمل الكنافة بالجبنة الفلسطينية باللون الذهبي رائع فلن تحتاجي لشرائها من الحلواني مرة أخرى عند تطبيقك هذه الوصفة.

نقد لكم طريقة عمل الكنافة بالجبنة الفلسطينية من خلال هذا المقال.

نصف كيلو من الكنافة. 300جرام من الجبن الموزاريلا أو العكاوي (الجبن خالي من الملح). نصف كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة. 5 ملاعق كبار من السكر البودرة.

2 كوب من السكر الأبيض. كوب من الماء. نصف ليمونة.

مكونات الشربات

في إناء عميق قومي بوضع السكر والماء معًا حتى يذوب السكر وارفعيهم على النار واستمري في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا واتركيه يغلي على النار لعدة دقائق حتى تحصلي على قوام مناسب ثم ضعي عصير الليمون.

قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة باستخدام يديكِ.

قومي بوضع السكر البودرة والزبدة على الكنافة واخلطي كل المكونات جيدًا.

ضعي القليل من الزبدة في الصينية ثم ضعي نصف كمية الكنافة بها واضغطي عليها جيدًا، ثم ضعي الجبن ووزعيها في كل أنحاء الصينية.

ضعي باقي كمية الكنافة فوق الجبن واضغطي كل المكونات جيدًا.

ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لون ذهبي.

بعد خروج الكنافة من الفرن ضعي عليها الشربات وهي ساخنة والشربات بارد في درجة حرارة الغرفة.

طريقة تقديم الكنافة بالجبنة الفلسطينية

يجب أن يتم تقديم الكنافة بالجبنة الفلسطينية وهي ساخنة حتى تظل الجبن الموزاريلا بنفس قوامها ومذاقها ويمكن تزين الكنافة بالقليل من المكسرات المطحونة على الوجه مثل البندق أو الفستق.