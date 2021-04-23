طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة في المنزل بأفضل الطرق وأبسط المكونات

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة في المنزل، الكنافة من أشهر وأشهى الحلويات الشرقية المعروفة والمحببة لدى الكثيرين، ارتبطت الكنافة بشهر رمضان الكريم حيث لا تخلو أي مائدة من وجود صينية الكنافة بها، ترجع الكنافة إلى بلاد الشام وإنتشرت بشكل سريع في أنحاء الوطن العربي، تحضر الكنافة بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل دون شرائها جاهزة من الخارج، فهي تحضر بعدة حشوات مختلفة منها، الكنافة بالقشطة، الكنافة بالنوتيلا، الكنافة بالكريمة، الكنافة بالمانجو، والعديد من أنواع الحشوات فكلاهما يعطيان طعماً شهياً ولذيذاً، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة مكونات الكنافة: نصف كيلو من الكنافة.

كوب سمن.

كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة فانيليا .

كوبان من الحليب.

فستق ومكسرات للتزيين.

عبوة من القشطة. مكونات القطر: كوب ونصف سكر.

كوبان ماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الفانيليا. طريقة تحضير الكنافة: يحضر وعاء واسع ثم توضع فيه الكنافة وتقطع بواسطة اليد، ثم يوضع عليها السمنة بعد إذابتها، ثم يتم خلط الكنافة بالسمن جيداً ثم تترك جانباً.

يحضر إناء على النار يوضع فيه الحليب والسكر ثم يتم إضافة النشا للخليط مع التقليب على نار متوسطة.

يتم إضافة القشطة مع التقليب المستمر حتى يتكون لدينا خليط كثيف.

يحضر صينية فرن ثم نضع بها القليل من السمن، ثم يوضع فيها طبقة من الكنافة ويتم فردها جيداً ثم يوضع عليها خليط القشطة، وتوزيعها بشكل جيد ثم يوضع عليها القليل من الزبيب والمكسرات.

يتم وضع باقي الكنافة على السطح مع الضغط عليها برفق و تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.

تخرج ويصب عليها الشربات فور خروجها من الفرن. تحضير القطر: يرفع إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر ونتركهم 10 دقائق حتى تمام الغليان.

يتم إضافة عصير الليمون والفانيليا ثم يرفع من على النار و ويترك ليبرد، ثم يصب على الكنافة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن. طريقة تحضير الكنافة:تحضير القطر: الوسوم

طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة في المنزل، الكنافة من أشهر وأشهى الحلويات الشرقية المعروفة والمحببة لدى الكثيرين، ارتبطت الكنافة بشهر رمضان الكريم حيث لا تخلو أي مائدة من وجود صينية الكنافة بها، ترجع الكنافة إلى بلاد الشام وإنتشرت بشكل سريع في أنحاء الوطن العربي، تحضر الكنافة بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل دون شرائها جاهزة من الخارج، فهي تحضر بعدة حشوات مختلفة منها، الكنافة بالقشطة، الكنافة بالنوتيلا، الكنافة بالكريمة، الكنافة بالمانجو، والعديد من أنواع الحشوات فكلاهما يعطيان طعماً شهياً ولذيذاً، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة مكونات الكنافة: نصف كيلو من الكنافة.

كوب سمن.

كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة فانيليا .

كوبان من الحليب.

فستق ومكسرات للتزيين.

عبوة من القشطة. مكونات القطر: كوب ونصف سكر.

كوبان ماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الفانيليا. طريقة تحضير الكنافة: يحضر وعاء واسع ثم توضع فيه الكنافة وتقطع بواسطة اليد، ثم يوضع عليها السمنة بعد إذابتها، ثم يتم خلط الكنافة بالسمن جيداً ثم تترك جانباً.

يحضر إناء على النار يوضع فيه الحليب والسكر ثم يتم إضافة النشا للخليط مع التقليب على نار متوسطة.

يتم إضافة القشطة مع التقليب المستمر حتى يتكون لدينا خليط كثيف.

يحضر صينية فرن ثم نضع بها القليل من السمن، ثم يوضع فيها طبقة من الكنافة ويتم فردها جيداً ثم يوضع عليها خليط القشطة، وتوزيعها بشكل جيد ثم يوضع عليها القليل من الزبيب والمكسرات.

يتم وضع باقي الكنافة على السطح مع الضغط عليها برفق و تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.

تخرج ويصب عليها الشربات فور خروجها من الفرن. تحضير القطر: يرفع إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر ونتركهم 10 دقائق حتى تمام الغليان.

يتم إضافة عصير الليمون والفانيليا ثم يرفع من على النار و ويترك ليبرد، ثم يصب على الكنافة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن. طريقة تحضير الكنافة:تحضير القطر:

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