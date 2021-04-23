طريقة عمل كريم مزيل العرق الطبيعي لتخلص من رائحة العرق وتفتيح الإبط

يعد كريم مزيل العرق الطبيعي، من الكريمات التي تبحث عنها الكثير من الناس بكثرة، لأنه مشكلة العرق التي تواجههم وتسبب لهم الأحراج من أكبر المشاكل المزعجة وخاصة في فترة الصيف، فالكريم يتكون من بعض المكونات الطبيعية التي تعطي للجسم رائحة ذكية وجميلة وتشعره بالانتعاش على مدار اليوم، ويساعد أيضا على تفتيح الإبط بطريقة فعالة، وهو أفضل من الكريمات التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي تسبب الحساسية وتهيج الجلد، فإذا كنتي ترغبين في صنع كريم طبيعي من منزلك يساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة وبدون أي تكلفة، ومكوناته بسيطة توجد فكل منزل، فسوف نوضح لكي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم مزيل العرق الطبيعي الذي يمنح الانتعاش ويزيل الروائح الكريهة بخطوات سهلة بالمنزل. مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ربع كوب من ماء الورد. ثلاث ملاعق كبيرة من كريم دوف المرطب. ملعقتين من الشبة المطحونة. 2 ملعقة من المسك المطحون. 2 ملعقة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحة العرق وتفيح الإبط بمكونات فعالة وهى كما يلي:- نحضر علبة من فارغة ونضع النشا، والشبة، ونقلبهم مع بعض ثم نضيف ماء الورد، ونقلب حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط سائل.

نقوم بإضافة كريم دوف ،على الخليط ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي، ثم نضيف المسك، ونقلب مرة أخرى حتى تمزج جميع المكونات.

نقوم بوضع الكريم يومياً بعد الاستحمام حتى نحصل على نتائج مضمونة ورائعة. أسباب رائحة العرق الكريهة سوف نتعرف على أسباب رائحة العرق وطرق التخلص منها وهى كما يلي:- تناول الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الخضروات والبروكلي. المجهود والضغط الذي يتفاعل مع الجسم فيفرز العرق والرائحة الكريهة. عدم الاستحمام بشكل يومي لتخلص من البكتيريا والفطريات التي تتكون على الجلد. الإصابة بالمرض السكري والكبد والكلي. عدم إزالة الشعر الزائد تحت الإبط يسبب الرائحة الكريهة. الفرط الشديد في نشاط الغدة الدرقية. الإضرابات الهرمونية أثناء الحمل تعمل على ظهور العرق المفاجئ فتسبب في ظهور الرائحة الكريهة. الوسوم

يعد كريم مزيل العرق الطبيعي، من الكريمات التي تبحث عنها الكثير من الناس بكثرة، لأنه مشكلة العرق التي تواجههم وتسبب لهم الأحراج من أكبر المشاكل المزعجة وخاصة في فترة الصيف، فالكريم يتكون من بعض المكونات الطبيعية التي تعطي للجسم رائحة ذكية وجميلة وتشعره بالانتعاش على مدار اليوم، ويساعد أيضا على تفتيح الإبط بطريقة فعالة، وهو أفضل من الكريمات التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي تسبب الحساسية وتهيج الجلد، فإذا كنتي ترغبين في صنع كريم طبيعي من منزلك يساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة وبدون أي تكلفة، ومكوناته بسيطة توجد فكل منزل، فسوف نوضح لكي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم مزيل العرق الطبيعي الذي يمنح الانتعاش ويزيل الروائح الكريهة بخطوات سهلة بالمنزل. مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ربع كوب من ماء الورد. ثلاث ملاعق كبيرة من كريم دوف المرطب. ملعقتين من الشبة المطحونة. 2 ملعقة من المسك المطحون. 2 ملعقة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحة العرق وتفيح الإبط بمكونات فعالة وهى كما يلي:- نحضر علبة من فارغة ونضع النشا، والشبة، ونقلبهم مع بعض ثم نضيف ماء الورد، ونقلب حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط سائل.

نقوم بإضافة كريم دوف ،على الخليط ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي، ثم نضيف المسك، ونقلب مرة أخرى حتى تمزج جميع المكونات.

نقوم بوضع الكريم يومياً بعد الاستحمام حتى نحصل على نتائج مضمونة ورائعة. أسباب رائحة العرق الكريهة سوف نتعرف على أسباب رائحة العرق وطرق التخلص منها وهى كما يلي:- تناول الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الخضروات والبروكلي. المجهود والضغط الذي يتفاعل مع الجسم فيفرز العرق والرائحة الكريهة. عدم الاستحمام بشكل يومي لتخلص من البكتيريا والفطريات التي تتكون على الجلد. الإصابة بالمرض السكري والكبد والكلي. عدم إزالة الشعر الزائد تحت الإبط يسبب الرائحة الكريهة. الفرط الشديد في نشاط الغدة الدرقية. الإضرابات الهرمونية أثناء الحمل تعمل على ظهور العرق المفاجئ فتسبب في ظهور الرائحة الكريهة.

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