طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطس بكل سهولة مع صوص الثومية أحلى من المطاعم

طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطس ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق مبتكرة وشهية وصحية ولذيذة لعمل شاورما الدجاج بدلا من الطريقة التقليدية من أجل التنوع والتجديد في الأكلات، وذلك لأن شاورما الدجاج من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأشخاص، ويعشقها الصغار والكبار. كما أن شاورما الدجاج تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم، والوطن العربي خاصةً، فهي لا تخلو من سفرة، وفي شهر رمضان الكريم أيضا، حيث يقبل الجميع على تناولها في المطاعم نظرا لمذاقها اللذيذ والخاص والمميز والتتبيلة الرائعة التي لا توصف، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطس ليمكنكم تحضيرها في المنزل، بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم. وتعد هذه الأكلة وجبة غذائية متكاملة وصحية ومفيدة، وغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة. كما تتميز بمذاقها الفريد والشهي واللذيذ، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير صينية شاورما الدجاج بالبطاطس لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم لما لها من فوائد جمة، ولمذاقها الطيب والجميل. كما يمكنكم تجربة سندويشات فاهيتا الدجاج والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والرائع مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات صينية شاورما الدجاج بالبطاطس وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات أحلى من المطاعم وبأقل تكلفة

مكونات صينية شاورما الدجاج بالبطاطس

تتكون صينية شاورما الدجاج البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الشاورما

600 جم صدور دجاج فيليه مقطعة شرائح طولية رفيعة.

3 ملعقة كبيرة زيت.

حبة بصلة مقطعة شرائح رفيعة.

4 حبات بطاطس متوسطة مقلية مقطعة مكعبات صغيرة أو حسب الرغبة.

مخلل خيار مفروم ناعم.

جبنة موزاريلا مبشورة.

ملعقة صغيرة زعتر أو بقدونس مجفف.

مقادير التتبيلة

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

5 فصوص ثوم مهروس.

3 ملعقة كبيرة خل.

4 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة دبس الرمان.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

مقادير الثومية

نصف كوب حليب.

كوب إلا ربع ماء.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة خل.

3 ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير صينية شاورما الدجاج بالبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية ومبتكرة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر تتبيلة الدجاج، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه زيت الزيتون وعصير الليمون والخل والزبادي والثوم المهروس والكاتشب ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والزنجبيل البودر والثوم البودر والبابريكا والسبع بهارات، ثم نقوم بخلط المكونات جيدا.

نضيف إلي التتبيلة قطع الدجاج ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء بكيس نايلون مطبخ ونترك الدجاج بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

بعد مرور ساعة نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت والبصل المقطع شرائح ونقلبه جيدا باستمرار حتى يذبل.

نضيف إليه الدجاج المتبل ونقلبه جيدا باستمرار حتى ينضج الدجاج، ثم نرفع الشاورما من على النار.

نحضر صينية ونوزع فيها البطاطس المقلية، وطبقة من الخيار المخلل، ثم نوزع الشاورما، ثم نوزع صوص الثومية، وأخيراً نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة، ثم ننثر فوقها بقدونس مجفف أو زعتر.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا في الرف الأوسط ونشغل الشواية لتأخذ لون ذهبي.

نخرج صينية شاورما الدجاج بالبطاطس من الفرن، ثم تقدم ساخنة مع خبز التوريتلا (ويمكنكم طريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه وتوفير أموالكم).

وبالهنا والشفا.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الحليب والماء والنشا ونقلب جيدا باستمرار حتى يثقل القوام، ثم نرفع الحلة من على النار ونترك الخليط يبرد.

نقوم بوضع الخليط في الخلاط بعدما يبرد، ثم نضيف إليه الزيت والخل والمايونيز والملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف ربع كوب من الماء ونخلطهم جيدا حتى يتكون لدينا خليط ناعم، ثم نقوم بسكب الثومية في إناء، وبذلك تكون جاهزة.

طريقة عمل صوص الثومية للشاورما