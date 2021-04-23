أفضل طريقة لعمل بسبوسة الزبادي في المنزل بمكونات إقتصادية

أفضل طريقة لعمل بسبوسة الزبادي في المنزل بمكونات اقتصادية، تعد البسبوسة بشكل عام من أفضل الحلويات الشرقية المنتشرة بشكل كبير في أنحاء الوطن العربي، تقدم البسبوسة بعدة طرق مختلفة ويمكن أيضاً حشوها بالعديد من الحشوات المفضلة، حيث يمكن تحضير البسبوسة بالزبادي، أو تحضيرها بحشوة الشوكولاته، أو تحضيرها بالحليب، أو تحضيرالبسبوسة بالقشطة، حيث أنها مرتبطة بشكل كبير بالأعياد والحفلات والتجمعات العائلية وخاصة شهر رمضان الكريم، مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها، فيمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، تابعونا حضراتكم للتعرف على أفضل طريقة لعمل بسبوسة بالزبادي في المنزل. طريقة عمل بسبوسة بالزبادي في المنزل طريقة عمل بسبوسة بالزبادي في المنزل المكونات: كوبان من السميد.

كوب من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة بشر ليمون.

رشة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب جوز هند. مكونات القطر: عصير نصف ليمونة.

كوب ونصف من السكر.

كوبان من الماء. طريقة تحضير البسبوسة: يحضر إناء ويوضع فيه السميد وجوز الهند والزيت ويتم خلطهم معاً.

بعد ذلك يتم إضافة الزبادي والزبدة مع الإستمرار بالتقليب، بعد ذلك يتم إضافه بشر الليمون والفانيليا والبيكنج بودر مع الاستمرار بالتقليب.

نحضر صينية فرن مدهونة بالسمن أو الزيت، ثم يوضع فيها خليط البسبوسة بالتساوي.

تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة، ثم تخرج ويصب عليها القطر وهو بارداً، ثم تقطع وتقدم. تحضير القطر: يحضر إناء على النار يوضع فيه الماء والسكر، ثم يخلطان معاً، بعد ذلك يترك حتى تمام الغليان.

ثم يتم إضافة عصير الليمون وتركها لمدة دقيقتين، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً، ثم يصب فوق البسبوسة وهي ساخنة، ثم تقطع وتزين بالفستق والمكسرات ثم تقدم. طريقة تحضير البسبوسة:تحضير القطر: الوسوم

أفضل طريقة لعمل بسبوسة الزبادي في المنزل بمكونات اقتصادية، تعد البسبوسة بشكل عام من أفضل الحلويات الشرقية المنتشرة بشكل كبير في أنحاء الوطن العربي، تقدم البسبوسة بعدة طرق مختلفة ويمكن أيضاً حشوها بالعديد من الحشوات المفضلة، حيث يمكن تحضير البسبوسة بالزبادي، أو تحضيرها بحشوة الشوكولاته، أو تحضيرها بالحليب، أو تحضيرالبسبوسة بالقشطة، حيث أنها مرتبطة بشكل كبير بالأعياد والحفلات والتجمعات العائلية وخاصة شهر رمضان الكريم، مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها، فيمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، تابعونا حضراتكم للتعرف على أفضل طريقة لعمل بسبوسة بالزبادي في المنزل. طريقة عمل بسبوسة بالزبادي في المنزل طريقة عمل بسبوسة بالزبادي في المنزل المكونات: كوبان من السميد.

كوب من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة بشر ليمون.

رشة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب جوز هند. مكونات القطر: عصير نصف ليمونة.

كوب ونصف من السكر.

كوبان من الماء. طريقة تحضير البسبوسة: يحضر إناء ويوضع فيه السميد وجوز الهند والزيت ويتم خلطهم معاً.

بعد ذلك يتم إضافة الزبادي والزبدة مع الإستمرار بالتقليب، بعد ذلك يتم إضافه بشر الليمون والفانيليا والبيكنج بودر مع الاستمرار بالتقليب.

نحضر صينية فرن مدهونة بالسمن أو الزيت، ثم يوضع فيها خليط البسبوسة بالتساوي.

تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة، ثم تخرج ويصب عليها القطر وهو بارداً، ثم تقطع وتقدم. تحضير القطر: يحضر إناء على النار يوضع فيه الماء والسكر، ثم يخلطان معاً، بعد ذلك يترك حتى تمام الغليان.

ثم يتم إضافة عصير الليمون وتركها لمدة دقيقتين، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً، ثم يصب فوق البسبوسة وهي ساخنة، ثم تقطع وتزين بالفستق والمكسرات ثم تقدم. طريقة تحضير البسبوسة:تحضير القطر:

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