طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا بمذاق لذيذ طعم جديد ومختلف للكنافة

تعد الكنافة بالنوتيلا ، هي طريقة جديدة لتقديم الكنافة، وتمتاز بمذاق لذيذ جداً ومختلف عن طريقة تقديم الكنافة العادية، ومكوناتها بسيطة جداً ولا تحتاج سوي مقدار من الشوكولاتة ومقدار من السمنة والكنافة، ثم يتم تحضير الشربات المخصصة للكنافة، ويتم تحضيرها بطريقة معينة وبسيطة ومميزة بمذاق مختلف، حيث تبحث كثير من الأمهات عن طرق تحضير الحلويات ومن أشهرها صينية الكنافة خاصة في شهر رمضان الكريم، فمن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل الكنافة بالنوتيلا وبخطوات بسيطة جداً ولا تحتاج سوي القليل من الوقت.

مكونات عمل الكنافة بالنوتيلا

مكونات عمل الكنافة بالنوتيلا مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

شوكولاتة نوتيلا.

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

ملعقة صغير من عصير الليمون الطازج.

كوب ونصف من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية الكنافة بالنوتيلا بطريقة سهلة جداً وبسيطة وهي كما يلي:ـ

نبدأ أولاً بتحضير الشربات، نضع وعاء على النار ونضيف إليه المكونات السكر والماء، ونقلب المكونات جيداً يرفع الخليط على النار وعند بداية الغليان نضيف عصير الليمون، نترك الخليط يغلي لمدة عشر دقائق ثم نرفعه من على النار يترك لكي يبرد تماماً. الخطوة الثانية نعمل على تقطيع الكنافة وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة جداً، ثم نضيف إليها كمية الزبدة المذابة وتخلط المكونات جيداً. توضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بقليل من الزبدة أو السمنة ونضغط عليها جيداً حتي تتماسك تماماً. يوضع النصف الآخر من الكنافة في صينية أخري بنفس مقاس الصينية الأولى، ومدهونة بالزبدة أيضاً ونضغطها بنفس طريقة الصينية الأولى. تدخل الصينيتين فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل للكنافة. نخرجهما من الفرن وتسقي كلاً منهما بالشربات البارد وهي ساخنة، ونعمل على تغطيتها لمدة عشر دقائق حتي تتشرب الشربات.

طريقة تقديم الكنافة

لتقديم الكنافة نجهز طبق تقديم يتناسب مع حجم صينية الكنافة المستخدمة، ثم توضع به الطبقة الأولى من الكنافة ثم نعمل على تغطيتها بطبقة من النوتيلا ماعدا منطقة الأطراف، ثم توضع الطبقة الثانية من الكنافة، ويمكن تزينها بواسطة قمع الحلواني من الأعلى بالشوكولاتة لتعطي شكلاً جميلاً وتقدم بالهنا والشفا.