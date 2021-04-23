أحباؤنا متابعي موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كبسة التونا وهي جبة جديدة مبتكرة وعصرية لا يعرفها الكثيرات من ربات البيوت وربما سمع البعض بها ولا يعرف كيفية تحضيرها ، وسعياً من لتقديم كل ما هو جديد في عالم الطبخ لكسر الملل وإضفاء روح من التنوع علي السفرة نقدم لكم الطريقة والمقادير الخاصة بإعداد الكبسة بالتونا ، والتي تحتوي علي عناصر غذائية عديدة معتمدة علي أسماك التونا والأرز بالسمتي بالطبع مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر والأحمر الطويل وبهارات الكبسة العربية ومقبلات الطعم والملح والفلفل الأسود والثوم والهيل والقرفة ومسحوق الكمون ومرق الدجاج ، وهي طبق رئيسي علي أي سفرة يمكن أن تقدمي معها أطباق جانبية من سلطة الأفوكادو بالبروكلي والبيض وطبق من شوربة السي فود.

مقادير طريقة تحضير كبسة التونا

كما عودناكم علي تقديم أحدث الأكلات وقدمنا لكم مقادير وطريقة عمل فتة القرع ، نقدم لكم في هذه الفقرة مقادير إعداد كبسة التونا كالآتي :

عدد اثنين حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة.

مقدار كوب كبير ونصف من الأرز البسمتي الداكن مغسول ومنقوع ومصفي.

عدد ثلاث فصص ثوم كبيرة مهروسة.

مقدار ربع كوب من زيت الذرة.

مقدار ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة العربية المطحونة.

مقدار ملعقة من البهارات المشكلة الحب للكبسة أيضاً.

عدد ثلاث حبات من الهيل.

عدد اثنين عود قرفة سيجار.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب.

مقدار ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

عدد أربعة حبات متوسطة من الطماطم مغسولة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم.

مكعب واحد من مرق الدجاج.

عدد ثلاث علب تونا قطع كبيرة مصفاة من الزيت.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الزعفران المنقوع بالماء الساخن.

عدد اثنين كوب من الماء السخن.

مقدار 20 جرام من اللوز المحمص.

عدد اثنين قرن من الفلفل الأخضر الحار.

عدد اثنين قرن من الفلفل الأحمر الحار.

ويمكن تقديم كبسة التونا بجوار مقبلات طعام من الخيار المخلل المنزلي.

طريقة إعداد الكبسة

كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير السمبوسة بالجبن والأعشاب ، نقدم لكم خطوا تحضير كبسة التونا كالآتي :

نقوم بتحمير البصل بالزيت في مقلاة علي النار حتي يصبح لونه ذهبي.

نضيف للبصل البهارات الحبوب والثوم والهيل الحبوب والفلفل الأسود الحبوب والقرفة السيجار ونقوم بالتقليب لمدة دقيقتين.

نيض بعد ذلك قرون الفلفل الحار حسب الرغبة.

ثم نضيف معجون الطماطم ونستمر في التقليب ونضيف الطماطم وبعض الماء القليل ونترك الخليط ليتسبك ويتماسك.

نضيف بعض البهارات المطحونة والملح ومكعب المرقة والماء الساخن ونحرك المزيج جيداً.

نقوم بعد ذلك بإضافة التونا المصفاة للخليط السابق.

نقوم بسلق الأرز بالماء الساخن ثم نصفيه.

نضع مزيج التونا بالبهارات في صينية فرن ونوزع الأرز المسلوق فوقها ثم الزعفران ونغطي الصينية بورق الألومنيوم.

نضع الصينية بعد ذلك في فرن علي درجة حرارة 200 مئوية لمدة نصف ساعة.

نقوم بإخراج الكبسة من الفرن ونزينها باللوز المحمص ونقوم بتقديمها.

تقدم الكبسة مع طبق من شوربة الطماطم المشوية بديلاً للكاتشب.