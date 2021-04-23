صبغ شعر بلون أشقر فاتح غيري لون شعرك الغامق إلى لون مشرق مليء بالجاذبية والسحر، لصبغ الشعر في البيت بلون الأشقر تجده كثير من فتيات ونساء صعب تنفيذه في بيت فيلجأن إلى صبغ شعر في صالونات تجميل مختلفة ولكن تلك الأماكن تستخدم مواد كيميائية ضارة جدا بالشعر حتى تفتح مسام خصل الشعر ويتغير لونه بسعره، ولكننا لا نحتاج إلى كل ذلك فيمكن عن طريق خلط مكونان من صبغة مع نسبة من الأكسجين الحصول على شعر أشقر لامع يجعلك تشعي بالبهجة والسحر وتلفتي كافة أنظار من حولك.

كما أن الشعر الأشقر من اجمل ألوان شعر وتلجأ له الكثير من النساء وتحولن شعرهن إلى لون مميز، ولابد من أن تحرصي على جعل شعر بلون اشقر حتى لا يتحول إلى اللون البرتقالي كما أن تلك اللون للشعر مناسب جدا لأصحاب بشرة بيضاء والخمرية، فهيا نتعلم معا طريقة صبغ شعر أشقر فاتح مثل نجمات.

لكي تحصلي على أجمل صبغة للشعر بلون أشقر فاتح لابد من اختيار نوع الصبغة الذي يكون مناسب للشعر تماما ولا يوجد من استخدامها الضرر، لذا ننصحك صبغة شعر من شركة لوريال لأنها خالية من الأمونيا. قومي بوضع عبوة الصبغة في وعاء عميق مخصص للصبغة وضيفي عليها الأكسجين الموجود في علبة وقلبي حتى تحصلي على مزيج سائل القوام. اقرأي تعليمات المرفقة على عبوة الصبغة، ومشطي شعرك بشكل جيد حتى تتخلصي من تشابك شعر وتتمكني من صبغ شعر فقسميه إلى أربع خصل. استخدمي دبابيس شعر كبيرة حتى تفرق الشعر إلى خصل وتصبغ كل خصلة على حدى، من جذور حتى أطراف.

طبقي صبغة على الشعر مع عدم اقتراب الصبغة من الوجه أو خلف الاذن يمكن دهن الوجه بالفازلين حتى لا يتم صبغ الوجه. لفي شعر بالقبعة من بلاستيك بعد صبغ الشعر تماما بكل كمية الصبغة، وانتظري لمدة 20 دقيقة قبل تطبيقها على الشعر حتى تتفاعل مع الأكسجين. ثم تترك الصبغة على الشعر من 25 إلى 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر وعدم غسل شعر بالشامبو ولكن بالبلسم وحمام كريم. مع تجنب غسل شعر لمدة أسبوع حتى يثبت اللون على الشعر والاستمرار على خلطات طبيعية للشعر حتى يستعاد الشعر رطوبته.

صبغ شعر بلون أشقر فاتح مثل نجماتصبغ شعر بلون أشقر فاتح بالخطوات