أقوي خلطة لتفتيح الركب والأكواع وتبييض الأماكن الحساسة بمكونات منزلية لجسم مثالي، جمال الجسم هو ما يميز كل امرأة كما أنه يمنحها ثقة في النفس، ولكن تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة اسمرار منطقة الركب والأكواع مما يسبب مظهر محرج ومزعج، ولذلك تقوم بالبحث عن أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة مثل شراء منتجات تفتيح الجسم مثل الصابون أو الكريمات، ولكن هذه الوسائل قد لا تجدي نفعاً كما أنها تعرض بشرة الجسم إلي الجفاف كما تعد مكلفة في نفس الوقت وتحتاج إلي فترة طويلة حتي تظهر النتيجة.

خلطة جبارة لتفتيح الركب والأكواع والمناطق الحساسة تمنحك جسم جذاب

تبييض الركب والأكواع وأيضاً المناطق الحساسة في الجسم تعد من أكثر الأمور التي تؤرق العديد من النساء، وهذا لأن جلد الجسم يتعرض إلي عدة عوامل تتسبب في اسمراره وتغيير لونه، مثل تراكم الخلايا الميتة أو جفاف الجلد أو الاتكاء عليها عند مشاهدة التلفاز، وكذلك عدم تجفيف المناطق الحساسة جيداً وارتداء ملابس ليست قطنية ولهذا سوف أقدم لكم أفضل وصفة طبيعية لتبييض الركب والأكواع والأماكن الحساسة بمكونات منزلية بسيطة.

خلطة الشوفان والجليسرين لتفتيح الركب والأكواع وتبييض الأماكن الحساسة

الشوفان من المكونات التي تعطيك نتيجة مذهلة في تبييض وتنعيم الجلد، كما يساعد علي ترطيب بشرة الجسم من الداخل مما يمنع جفافها حيث يحتوى علي مضادات أكسدة، والجليسرين يساعد بشكل كبير علي نظافة بشرة الجسم ويزيل الشوائب والاسمرار مما يعمل علي تنعيم الجسم وتفتيح المناطق الحساسة بطريقة مذهلة ويعمل على توحيد لون الجلد وتبييضه.

1/2 كوب من الشوفان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

في وعاء نظيف ضعي المكونات وامزجيها جيداً حتي تحصلي علي مزيج متجانس، ثم توضع الخلطة علي الركب والأكواع والمناطق الحساسة المراد تبييضها.

يتم تدليك الخلطة جيداً وتترك لمدة 30 دقيقة ثم تغسل بالماء الدافيء، وتستخدم يومياً وسوف تلاحظي نتيجة مرضية من أول أسبوع لجسم أبيض وجذاب.

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