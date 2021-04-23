طريقة عمل البسبوسة التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة

البسبوسة التركية ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم، التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات المرملة اللذيذة، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، ويمكن تقديمها في شهر رمضان المبارك بعض الافطار مع كوب من الشاي، ويرجع أصل البسبوسة الى المطبخ الشامي، ومن أشهر البلاد الجادة لعملها هي تركيا، ورغم تعدد وصفات البسبوسة إلا أنها من أفضل الوصفات، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل البسبوسة التركية اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.

مكونات عمل البسبوسة التركية

تحتوي البسبوسة التركية من بعض المكونات التي تعطيها ترميل وذوبان في الفهم وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 حبات بيض كبير الحجم.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من السميد.

كوب من الزبادي.

كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

جوز هند للتزيين حسب الرغبة.

مقادير الشربات

هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

شريحة من قشر الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة التركية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة كالتالي:-