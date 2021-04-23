طريقة عمل البسبوسة التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة

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البسبوسة التركية ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم، التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات المرملة اللذيذة، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، ويمكن تقديمها في شهر رمضان المبارك بعض الافطار مع كوب من الشاي، ويرجع أصل البسبوسة الى المطبخ الشامي، ومن أشهر البلاد الجادة لعملها هي تركيا، ورغم تعدد وصفات البسبوسة إلا أنها من أفضل الوصفات، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل البسبوسة التركية اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل البسبوسة التركية
تحتوي البسبوسة التركية من بعض المكونات التي تعطيها ترميل وذوبان في الفهم وهي كالتالي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 3 حبات بيض كبير الحجم.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب ونصف من السميد.
- كوب من الزبادي.
- كوب من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.
- جوز هند للتزيين حسب الرغبة.
هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-
- كوب من الماء.
- 2 كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- شريحة من قشر الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة التركية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- تحضير صينية البسبوسة وندهنها بالقليل من الزيت ونتركها جانباً.
- تحضير طبق عميق ينخل به الدقيق والبيكنج بودر ونتركه جانباً.
- تحضير وعاء الخلاط ونضع به البيض والسكر ونثبت المضرب الشبكي، ونخفق على سرعة متوسطة ليصبح الخليط هشا ولونه فاتح يتضاعف حجمه.
- نضيف بعد ذلك السميد وماء الورد والزهر والفانيليا والزبادي والزيت وجوز الهند، مع الإستمرار في الخفق ليختلط الخليط جيداً.
- نضيف الدقيق الي الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق.
- نصب الخليط في الصينية وندخلها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة إلا ربع أو أقل حتي يصبح لونها ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن حتى يصبح لونها ذهبي ونتركها جانباً حتي تبرد تماماً.
- لتحضير الشربات نقوم بتحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء والسكر حتى يذوب السكر ونضيف عصير الليمون وقشر الليمون ونتركه على النار يغلي لمدة 10 دقائق ونرفعه من النار ونتركه يبرد.
- نصب الشربات على البسبوسة نرش عليها جوز هند ونتركها قليلاً ونقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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البسبوسة التركية ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم، التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات المرملة اللذيذة، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، ويمكن تقديمها في شهر رمضان المبارك بعض الافطار مع كوب من الشاي، ويرجع أصل البسبوسة الى المطبخ الشامي، ومن أشهر البلاد الجادة لعملها هي تركيا، ورغم تعدد وصفات البسبوسة إلا أنها من أفضل الوصفات، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل البسبوسة التركية اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل البسبوسة التركية
تحتوي البسبوسة التركية من بعض المكونات التي تعطيها ترميل وذوبان في الفهم وهي كالتالي:-
- كوب ونصف من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 3 حبات بيض كبير الحجم.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب ونصف من السميد.
- كوب من الزبادي.
- كوب من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.
- جوز هند للتزيين حسب الرغبة.
هناك بعض المكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-
- كوب من الماء.
- 2 كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- شريحة من قشر الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة التركية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- تحضير صينية البسبوسة وندهنها بالقليل من الزيت ونتركها جانباً.
- تحضير طبق عميق ينخل به الدقيق والبيكنج بودر ونتركه جانباً.
- تحضير وعاء الخلاط ونضع به البيض والسكر ونثبت المضرب الشبكي، ونخفق على سرعة متوسطة ليصبح الخليط هشا ولونه فاتح يتضاعف حجمه.
- نضيف بعد ذلك السميد وماء الورد والزهر والفانيليا والزبادي والزيت وجوز الهند، مع الإستمرار في الخفق ليختلط الخليط جيداً.
- نضيف الدقيق الي الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق.
- نصب الخليط في الصينية وندخلها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة إلا ربع أو أقل حتي يصبح لونها ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن حتى يصبح لونها ذهبي ونتركها جانباً حتي تبرد تماماً.
- لتحضير الشربات نقوم بتحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء والسكر حتى يذوب السكر ونضيف عصير الليمون وقشر الليمون ونتركه على النار يغلي لمدة 10 دقائق ونرفعه من النار ونتركه يبرد.
- نصب الشربات على البسبوسة نرش عليها جوز هند ونتركها قليلاً ونقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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