أفضل وأسرع طريقة لعمل الجلاش بأنواعة، يعتبر الجلاش من الأكلات الخفيفة جداً على المائدة في رمضان، وأيضاً من الأكلات المفيدة لإحتوائها على النشويات والبروتين الحيواني والألبان، وقد تعددت الطرق في إستخدامه فمنها الجلاش الحادق ومنها الجلاش الحلو وأيضاً تعددت طرق الحشو، ويعتبر الجلاش من أفضل أنواع الأكل وأخفها، فلا يختلف صغير ولا كبير عليه.

الجلاش باللحمة

يعتبر الجلاش باللحمة المفرومة من أشهي الأكلات ومن أجمل أنواع الحشو الخاص بالجلاش فإن لها مذاق خاص جداً ولذيذ.

نقوم بإحضار لفة من ورق الجلاش

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم

ونحضر بصلتين متوسطتين الحجم

وفلفل أسود وكمون وزعتر وورق لوري

وربع كيلو من اللحم المفروم

وقرن فلفل أخضر حامي

وكوب لبن

وبيضة

ومعلقتين من السمن

أسهل طريقة لعمل الجلاش

أسهل طريقة لعمل الجلاش نقوم بدهن الصنية متوسطة الحجم سمن

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير اللبن وعليه السمن ثم نضيف إلية البيضه

وبعد ذلك نقوم بفرد طبقة من الجلاش ونضع الأطراف خارج الصنية ثم نقوم بدهن هذه الطبقة من الخليط الذي قمنا بتحضيرة وهو اللبن والسمن والبيض

ثم

طريقة تعصيج اللحمة المفرومة

طريقة تعصيج اللحمة المفرومة نقوم بوضع إناء عميق على النار

ونضع به اللحم

ثم نقوم ببشر البصل

ثم نضع البهارات

وقرن الفلفل الحامي

وإذا وجد نضع فص ثوم مهروس

وبعد ذلك نقوم بالتقليب حتي يتجانس الخليط ونقوم برفعه من على النار

ثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقة أخرى من الجلاش ونقوم بدهنها من الخليط

نكرر هذه الطبقات حتى يصبحوا 5 طبقات فوق بعض

ثم بعد ذلك نضع خليط اللحم المعصح علي هذه الطبقات

ونضع الأطراف الزائدة خارج الصينية لأننا سوف نحتاجها ف النهاية

ثم نقوم بوضع 5 طبقات أخرى

مع دهن بين الطبقات من الخليط

وبعد ذلك نقوم بتجميع الأطراف ونضعها ع وجهه الصنيه

لعمل آخر طبقة ونقوم بالضغط عليها قليلا حتى تتماسك

ثم بعد ذلك نضيف على وجه الصينية بعض من الخليط

أخر شئ نقوم بإشعال الفرن على درجه حرارة 180

ثم نضع الصينية بالفرن وعند تمام السوي نقوم بفتح الشواية حتى تأخذ لون

ثم بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقوم بتقطيعها ونضعها في طبق التقديم

وبهذا نكون إنتهينا من شرح الجلاش باللحمة المفرومة

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يوجد العديد من أنواع الجلاش منها الحادق والحلو ف

الجلاش الحادق أنواعة