طريقة عمل الكحك الناعم السادة والمحشي بطعم مميز في المنزل

طريقة عمل الكحك في أواخر رمضان تجمع الأسر في جميع الوطن العربي في منزل أحداهم لتحضير حلوى العيد، للاحتفال بعيد الفطر المبارك ويفرح الأطفال تحديداً عندما يشاركون في صناعته باستخدام المناقيش والقوالب بأشكالها المختلفة، سواء كان الكحك أو البسكوت ويتسارع الأطفال في حمل الصيجان للذهاب بها إلى الفرن لتسويته وهذه فرحه أخري لديهم وفي مصر تحديدا تتباهي السيدات بتبادل طبق الكحك بينهم ويختلف اسمه من بلد إلي أخري في مصر يطلق عليه الكحك وفي السعودية المعمول وفي الكويت الكعك وله طرق عديده في التحضير منها السادة، الملبن، التمر، بالمكسرات. طريقة عمل الكحك السادة بالسكر طريقة عمل الكحك السادة بالسكر المكونات كيلو دقيق حلويات.

ثلاث ملاعق كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة ريحه كحك ( وقيه ).

سكر بودر.

ذرة ملح.

ثلاث أكواب كبيرة لبن سائل.

ملعقه كبيرة سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر (محسن كيك).

ثلاث أكواب سمن سائلة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن ولتحضير الخميرة. طريقة التحضير نضع في كوب به ماء دافئ ثم نضيف الخميرة وملعقة السكر ونقلبها وتركها جانباً.

نحضر وعاء عميق ثم نضع الدقيق وريحه الكحك والسمسم والبيكنج بودر ونقلبهم.

نضع السمن في طاسه ونقوم بوضعها على النار لقدحها.

نصب السمن علي الدقيق وباقي المكونات الجافة ويفرك.

ويبس السمن مع الدقيق حتى يتجانس تماما.

نضيف اللبن تدريجا مع التقليب المستمر.

وأخيرا نضيف الخميرة ونفرك العجين حتي تحصلين على السمك المناسب.

نترك العجين ليختمر لمده لا تقل عن نصف ساعة.

احضري المناقيش القوالب المناسبة.

احضري الصيجان أن توفرت لديكي أو صواني بأحجام مقاربة.

خذي كميه مناسبة من العجينة وضعيها في القالب أو انقشيها بالمناقيش.

رصي الكحك في الصاج واتركي مسافة مناسبة بين القطعة والأخري.

اتركي العجين يختمر مرة أخري لمدة عشر دقائق تقريبا.

ضعي الكحك في الفرن لمده عشر دقائق.

رصي الكحك في علبه وأضيفي السكر البودر وقدمية. طريقة عمل الكحك بالعجوة طريقة التحضيرطريقة عمل الكحك بالعجوة المكونات كيلو دقيق حلويات.

ثلاث ملاعق كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة ريحه كحك ( وقيه ).

نصف كيلو عجوة منزوعه النواة.

سكر بودر.

ذرة ملح.

ثلاث أكواب كبيرة لبن سائل.

ملعقه كبيرة سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر (محسن كيك).

ثلاث أكواب سمن سائلة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن ولتحضير الخميرة. طريقة تحضير الحشوة ( العجوة) طريقة تحضير الحشوة ( العجوة) ضعي طاسة على النار ثم أضيفي ملعقتان سمن.

ضيفي العجوة وقلبيها مع السمن ألي أن تصبح لينه.

ثم ترفع من النار ليبرد.

شكلي دوائر صغير من العجوة واتركيها حين الانتهاء من تشكيل العجينة طريقة التحضير نضع في كوب به ماء دافئ ثم نضيف الخميرة وملعقة السكر ونقلبها وتركها جانباً.

نحضر وعاء عميق ثم نضع الدقيق وريحه الكحك والسمسم والبيكنج بودر ونقلبهم.

نضع السمن في طاسه ونقوم بوضعها على النار لقدحها.

نصب السمن علي الدقيق وباقي المكونات الجافة ويفرك.

ويبس السمن مع الدقيق حتى يتجانس تماما.

نضيف اللبن تدريجا مع التقليب المستمر.

وأخيرا نضيف الخميرة ونفرك العجين حتي تحصلين على السمك المناسب.

نترك العجين ليختمر لمده لا تقل عن نصف ساعة.

احضري المناقيش القوالب المناسبة.

احضري الصيجان أن توفرت لديكي أو صواني بأحجام مقاربة.

خذي كميه مناسبة من العجينة وقومي بفردها على كف يدك.

ضعي حبه من العجوة واغلقي جميع الجوانب.

ضعيها في القالب أو انقشيها بالمناقيش.

رصي الكحك في الصاج واتركي مسافة مناسبة بين القطعة والأخري.

اتركي العجين يختمر مرة أخري لمدة عشر دقائق تقريبا.

ضعي الكحك في الفرن لمده عشر دقائق.

رصي الكحك في علبه وأضيفي السكر البودر وقدمية. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الكحك في أواخر رمضان تجمع الأسر في جميع الوطن العربي في منزل أحداهم لتحضير حلوى العيد، للاحتفال بعيد الفطر المبارك ويفرح الأطفال تحديداً عندما يشاركون في صناعته باستخدام المناقيش والقوالب بأشكالها المختلفة، سواء كان الكحك أو البسكوت ويتسارع الأطفال في حمل الصيجان للذهاب بها إلى الفرن لتسويته وهذه فرحه أخري لديهم وفي مصر تحديدا تتباهي السيدات بتبادل طبق الكحك بينهم ويختلف اسمه من بلد إلي أخري في مصر يطلق عليه الكحك وفي السعودية المعمول وفي الكويت الكعك وله طرق عديده في التحضير منها السادة، الملبن، التمر، بالمكسرات. طريقة عمل الكحك السادة بالسكر طريقة عمل الكحك السادة بالسكر المكونات كيلو دقيق حلويات.

ثلاث ملاعق كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة ريحه كحك ( وقيه ).

سكر بودر.

ذرة ملح.

ثلاث أكواب كبيرة لبن سائل.

ملعقه كبيرة سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر (محسن كيك).

ثلاث أكواب سمن سائلة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن ولتحضير الخميرة. طريقة التحضير نضع في كوب به ماء دافئ ثم نضيف الخميرة وملعقة السكر ونقلبها وتركها جانباً.

نحضر وعاء عميق ثم نضع الدقيق وريحه الكحك والسمسم والبيكنج بودر ونقلبهم.

نضع السمن في طاسه ونقوم بوضعها على النار لقدحها.

نصب السمن علي الدقيق وباقي المكونات الجافة ويفرك.

ويبس السمن مع الدقيق حتى يتجانس تماما.

نضيف اللبن تدريجا مع التقليب المستمر.

وأخيرا نضيف الخميرة ونفرك العجين حتي تحصلين على السمك المناسب.

نترك العجين ليختمر لمده لا تقل عن نصف ساعة.

احضري المناقيش القوالب المناسبة.

احضري الصيجان أن توفرت لديكي أو صواني بأحجام مقاربة.

خذي كميه مناسبة من العجينة وضعيها في القالب أو انقشيها بالمناقيش.

رصي الكحك في الصاج واتركي مسافة مناسبة بين القطعة والأخري.

اتركي العجين يختمر مرة أخري لمدة عشر دقائق تقريبا.

ضعي الكحك في الفرن لمده عشر دقائق.

رصي الكحك في علبه وأضيفي السكر البودر وقدمية. طريقة عمل الكحك بالعجوة طريقة التحضيرطريقة عمل الكحك بالعجوة المكونات كيلو دقيق حلويات.

ثلاث ملاعق كبيرة سمسم محمص.

ملعقة كبيرة ريحه كحك ( وقيه ).

نصف كيلو عجوة منزوعه النواة.

سكر بودر.

ذرة ملح.

ثلاث أكواب كبيرة لبن سائل.

ملعقه كبيرة سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر (محسن كيك).

ثلاث أكواب سمن سائلة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ماء دافئ للعجن ولتحضير الخميرة. طريقة تحضير الحشوة ( العجوة) طريقة تحضير الحشوة ( العجوة) ضعي طاسة على النار ثم أضيفي ملعقتان سمن.

ضيفي العجوة وقلبيها مع السمن ألي أن تصبح لينه.

ثم ترفع من النار ليبرد.

شكلي دوائر صغير من العجوة واتركيها حين الانتهاء من تشكيل العجينة طريقة التحضير نضع في كوب به ماء دافئ ثم نضيف الخميرة وملعقة السكر ونقلبها وتركها جانباً.

نحضر وعاء عميق ثم نضع الدقيق وريحه الكحك والسمسم والبيكنج بودر ونقلبهم.

نضع السمن في طاسه ونقوم بوضعها على النار لقدحها.

نصب السمن علي الدقيق وباقي المكونات الجافة ويفرك.

ويبس السمن مع الدقيق حتى يتجانس تماما.

نضيف اللبن تدريجا مع التقليب المستمر.

وأخيرا نضيف الخميرة ونفرك العجين حتي تحصلين على السمك المناسب.

نترك العجين ليختمر لمده لا تقل عن نصف ساعة.

احضري المناقيش القوالب المناسبة.

احضري الصيجان أن توفرت لديكي أو صواني بأحجام مقاربة.

خذي كميه مناسبة من العجينة وقومي بفردها على كف يدك.

ضعي حبه من العجوة واغلقي جميع الجوانب.

ضعيها في القالب أو انقشيها بالمناقيش.

رصي الكحك في الصاج واتركي مسافة مناسبة بين القطعة والأخري.

اتركي العجين يختمر مرة أخري لمدة عشر دقائق تقريبا.

ضعي الكحك في الفرن لمده عشر دقائق.

رصي الكحك في علبه وأضيفي السكر البودر وقدمية. طريقة التحضير

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