طريقة عمل القرص الطرية الهشة بالحليب بمكونات بسيطة دون بذل مجهود

طريقة عمل القرص الطرية الهشة بالحليب، تعد القرص الطرية من أنواع المعجنات الهشة والطرية التي لا حصر لها، حيث يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدون شرائها من المخابز، يمكن تحضير القرص الطرية بجميع النكهات، فهناك قرص بالحليب، قرص بالزبادى، قرص بالقشطة، قرص بالنوتيلا، القرص السادة، القرص التمر، تحتوي القرص على قيمة غذائية عالية تمد الجسم بالطاقة والنشاط، فهي من الوصفات السهلة والبسيطة فمنها الحلو ومنها الحادق، حيث تختلف في الحشوات سواء المالحة والحادقة. طريقة عمل القرص الطرية الهشة بالحليب طريقة عمل القرص الطرية الهشة بالحليب المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر.

صفار بيضة.

نصف ملعقة ملح .

نصف كوب زبدة.

2 كوب من الحليب.

ربع كوب حليب بودر.

نصف كوب ماء فاتر.

سمسم وحبة البركة للتزيين. طريقة التحضير: يحضر إناء ويوضع فيه الحليب البودر والملح والدقيق، ويتم مزجهم جيداً.

يحضر إناء أخر ويوضع فيه الماء والسكر والخميرة ثم تقلب المكونات جيداً حتى تخمر تماماً.

يتم إضافة الزبدة إلى الدقيق وتقلب بواسطة اليد، ثم يتم إضافة الخميرة، وخلط المكونات معاً.

يتم العجن بواسطة إستخدام ماء دافئ للعجن، حتى تتكون لدينا عجينة لينة.

يتم تكوير العجينة أو تشكيلها حسب الرغبة، ونتركها جانباً حتى تختمر ثم تقطع إلى كرات صغيرة، وتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليلاً.

يتم فردها وحشوها بأي نوع حشو مفضل لديك، سواء تمر أو قشطة أو جبنة أو بالملبن، ثم يتم غلقها مرة ثانية.

ترص في صينية مدهونة بالسمن، ثم يتم دهن الوجه بالقليل من صفار البيض، ويرش بالقليل من السمسم وحبة البركة.

يمكن تقديمها سادة بدون حشو، تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى يصبح لونها ذهبى، ثم تخرج من الفرن وتقدم بجانب كوب الحليب أو الشاي. طريقة التحضير: الوسوم

طريقة عمل القرص الطرية الهشة بالحليب، تعد القرص الطرية من أنواع المعجنات الهشة والطرية التي لا حصر لها، حيث يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدون شرائها من المخابز، يمكن تحضير القرص الطرية بجميع النكهات، فهناك قرص بالحليب، قرص بالزبادى، قرص بالقشطة، قرص بالنوتيلا، القرص السادة، القرص التمر، تحتوي القرص على قيمة غذائية عالية تمد الجسم بالطاقة والنشاط، فهي من الوصفات السهلة والبسيطة فمنها الحلو ومنها الحادق، حيث تختلف في الحشوات سواء المالحة والحادقة. طريقة عمل القرص الطرية الهشة بالحليب طريقة عمل القرص الطرية الهشة بالحليب المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر.

صفار بيضة.

نصف ملعقة ملح .

نصف كوب زبدة.

2 كوب من الحليب.

ربع كوب حليب بودر.

نصف كوب ماء فاتر.

سمسم وحبة البركة للتزيين. طريقة التحضير: يحضر إناء ويوضع فيه الحليب البودر والملح والدقيق، ويتم مزجهم جيداً.

يحضر إناء أخر ويوضع فيه الماء والسكر والخميرة ثم تقلب المكونات جيداً حتى تخمر تماماً.

يتم إضافة الزبدة إلى الدقيق وتقلب بواسطة اليد، ثم يتم إضافة الخميرة، وخلط المكونات معاً.

يتم العجن بواسطة إستخدام ماء دافئ للعجن، حتى تتكون لدينا عجينة لينة.

يتم تكوير العجينة أو تشكيلها حسب الرغبة، ونتركها جانباً حتى تختمر ثم تقطع إلى كرات صغيرة، وتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليلاً.

يتم فردها وحشوها بأي نوع حشو مفضل لديك، سواء تمر أو قشطة أو جبنة أو بالملبن، ثم يتم غلقها مرة ثانية.

ترص في صينية مدهونة بالسمن، ثم يتم دهن الوجه بالقليل من صفار البيض، ويرش بالقليل من السمسم وحبة البركة.

يمكن تقديمها سادة بدون حشو، تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى يصبح لونها ذهبى، ثم تخرج من الفرن وتقدم بجانب كوب الحليب أو الشاي. طريقة التحضير:

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