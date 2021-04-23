طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة، يعد بسكويت النشادر من أفضل وأشهر أنواع البسكويت، يحضر بكثرة ويقدم على وجبه الإفطار بجانب كوب الشاي أو القهوة، كما أنه مرتبط بشكل كبير بالأعياد والحفلات، وخاصة أنه يحضر بكثرة في الأعياد، ويحضر بعدة نكهات منها البسكويت بالبرتقال، البسكويت بالفانيليا، البسكويت بالقهوة، والعديد من أنواع البسكويت، مكوناته سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى مجهود، يمكن تحضيره في المنزل بعدة طرق ونكهات مختلفة دون شرائه من الخارج، يمكنكم متابعينا متابعة المقال والتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش.

طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش

يعد بسكويت النشادر من الوجبات الخفيفة التي تمد الجسم بالسكريات اللازمة، فمن الطرق التقليدية المعتادة تحضيرة كل عام في الأعياد، حيث أنه مرتبط بشكل كبير بالأعياد، فالعديد من الأشخاص يفضلون شرائه جاهزاً والبعض الآخر يفضلون تحضيره في المنزل حتى يشعرون بالبهجة والسرور.

المكونات:

كيلو دقيق.

2 بيضة.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع سكر مطحون.

15 جرام من النشادر.

500 غرام من الزبدة.

يحضر المضرب الكهربائي ثم نضع فيه السكر والزبدة ويتم خفقها جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.

يتم إضافة البيض بشكل تدريجي مع الإستمرار بالخفق.

بعد ذلك يضاف النشادر والفانيليا والبيكنج بودر بشكل تدريجي مع المزج جيداً، ثم يتم إضافة الدقيق تدريجياً مع الإستمرار بالخفق حتى الحصول على عجينة لينة.

تترك العجينة ربع ساعة حتى تخمر فى مكان دافئ، ثم يتم تحضير ماكينة البسكويت ويوضع فيها العجينة ثم يتم تشكيلها إلى أصابع طويلة.

ترص في صينية فرن مدهونة بالسمن أو الزبدة، ثم تدخل الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

تخرج صينية البسكويت من الفرن ثم يترك حتى يبرد تماماً، ثم يوضع في طبق التقديم و يقدم مع الشاي أو الحليب.

طريقة التحضير: