وصفات كثيرة من الفازلين لإزالة الشعر الزائد بطريقة سهلة وبدون ألم

كثير من النساء يستخدمون الفازلين لإزالة الشعر، وذلك لأن الشعر من أكثر الأشياء التي تسبب الحرج للنساء وخاصةً في المواقف المفاجئة، لذلك تبحث عن وصفة سهلة سريعة لإزالة الشعر دون أن تسبب أي أضرار أو احمرار بالجلد، فيعتبر الفازلين من الوصفات الطبيعية السهلة لإزالة الشعر.

الفازلين لإزالة الشعر الزائد

يعد الفازلين أحد المكونات الطبيعية التي يساعد على ترطيب الجلد ويؤدي إلى نعومته، كما يمكن استخدامه في أحد الوصفات لإزالة الشعر.

يمكن إضافة نبات السعد إلى الفازلين حيث يتم عمل وصفة طبيعية لإزالة الشعر، ومن المعروف أن هذا المسحوق يبلع في العطارة.

يتم خلط الفازلين على مسحوق السعد ونخلطهم جيدًا حتى نحصل على خليط طري، ثم يتم وضعه على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها.

اتركي هذه العجينة على يدكِ حتى تجف وقومي بفركها، ثم اغسلي هذه المنطقة واستمتعي ببشرة ناعمة.

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية تساعد على إزالة الشعر بطريقة سهلة وبسيطة وتتكون من الخميرة والعسل وعصير الليمون وماء الورد.

نخلط كل هذه المكونات السابقة َع بعض حتى نحصل على خليط متجانس، ثم قومي بوضعها علي المنطقة التي يوجد بها شعر وتريدين إزالته، ثم اتركيها حتى تجف تمامًا ثم افركيها أو انزعيها.

اغسلي هذه المنطقة بالماء وستلاحظين الفرق.

يفضل استخدام هذه الوصفة بعد كل دورة شهرية، لأنه تساعد على تقليل نمو شعر الجسم وخاصةً المنطقة الحساسة.

وصفات لإزالة الشعر( وصفة الخميرة والعسل)خلطة طبيعية لتقليل نمو الشعر

تعد هذه أحد الوصفات التي تساعد على عدم نمو الشعر بصورة طبيعية، فيمكن استخدام هذه الوصفة