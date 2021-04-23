طريقة تدميس الفول في المنزل بالطريقة الأصلية

طريقة تدميس الفول في المنزل من أبرز ما تبحث عنه كثير من السيدات اليوم. فالفول من الأطباق الرئيسية التي تحرص الأسر على وجودها على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك وفي الأوقات الأخرى من الأطعمة المميزة لمائدة الفطور. وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة تدميس الفول مثل المحلات وتقديمه لأسرتك بشكل مفيد . طريقة تدميس الفول في المنزل طريقة تدميس الفول في المنزل المقادير: كيلو فول منقوع

كيلو فول مدشوش

كوب عدس أصفر

بصلة كبيرة

ماء

حبة طماطم كبيرة

حبة جزر كبيرة

6 فصوص ثوم

ملعقة من الكركم. طريقة التحضير: انقعي الفول في وعاء لمدة ساعتين وبعد مرور الوقت اغسلي الفول ثم ضعيه مع الجزر والعدس والفول المدشوش وطماطم وثوم والبصل في دماسة الفول أو حلة محكمة الغلق.

من ثم ضيفي إليه الكثير من الماء حتى تغطية الفول تمامًا. ثم ضعي الخليط على النار وبمجرد الغليان هدئي النار من 6-8 ساعات حتى تمام نضج الفول. وحضري طبق الفول بالكمون والزيت الحار مع الزبادي للسحور طريقة تدميس الفول مثل المحلات كيلو فول تدميس

كيلو فول مدشوش

كوب عدس أصفر

مياه مغلية

شرائح ليمون

كيلو من الرمل

نصف كوب خل طريقة تدميس الفول مثل المحلات طريقة التحضير: انقعي الفول بالماء الساخن لمدة 3 ساعات

ثم صفي الفول وضعيه داخل الدماسة وضعي عليه العدس والماء وغطيه بالكامل واتركيه على النار مدة 6 ساعات

أول 3 ساعات عدم فتح الدماسة نهائيًا قومي بتغطيتها بطبق يتحمل الحرارة وضعيه عليه نصف كوب خل وشرائح الليمون وكوب ماء

ثم ضعي كمية من الرمال وسخنيها في صينية ووضع الدماسة بالمنتصف مع إضافة الماء الساخن لإعادة منسوب الماء لطبيعته داخل الدماسة واتركيها مدة 3 ساعات أخرى

بعد الانتهاء قومي بإعداد الفول بالطحينة والبقدونس

ضعي كوب من الفول المدمس بمقلاة وعليه ضيفي مكعبات الطماطم وفي إناء صغير على النار ضعي الطحينة والزيت والثوم والبقدونس والخل واخليطهم جيدًا ثم ضيفي سلطة الطحينة للفول وضعي عليه الكمون والملح والفلفل حسب التذوق. الوسوم

طريقة تدميس الفول في المنزل من أبرز ما تبحث عنه كثير من السيدات اليوم. فالفول من الأطباق الرئيسية التي تحرص الأسر على وجودها على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك وفي الأوقات الأخرى من الأطعمة المميزة لمائدة الفطور. وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة تدميس الفول مثل المحلات وتقديمه لأسرتك بشكل مفيد . طريقة تدميس الفول في المنزل طريقة تدميس الفول في المنزل المقادير: كيلو فول منقوع

كيلو فول مدشوش

كوب عدس أصفر

بصلة كبيرة

ماء

حبة طماطم كبيرة

حبة جزر كبيرة

6 فصوص ثوم

ملعقة من الكركم. طريقة التحضير: انقعي الفول في وعاء لمدة ساعتين وبعد مرور الوقت اغسلي الفول ثم ضعيه مع الجزر والعدس والفول المدشوش وطماطم وثوم والبصل في دماسة الفول أو حلة محكمة الغلق.

من ثم ضيفي إليه الكثير من الماء حتى تغطية الفول تمامًا. ثم ضعي الخليط على النار وبمجرد الغليان هدئي النار من 6-8 ساعات حتى تمام نضج الفول. وحضري طبق الفول بالكمون والزيت الحار مع الزبادي للسحور طريقة تدميس الفول مثل المحلات كيلو فول تدميس

كيلو فول مدشوش

كوب عدس أصفر

مياه مغلية

شرائح ليمون

كيلو من الرمل

نصف كوب خل طريقة تدميس الفول مثل المحلات طريقة التحضير: انقعي الفول بالماء الساخن لمدة 3 ساعات

ثم صفي الفول وضعيه داخل الدماسة وضعي عليه العدس والماء وغطيه بالكامل واتركيه على النار مدة 6 ساعات

أول 3 ساعات عدم فتح الدماسة نهائيًا قومي بتغطيتها بطبق يتحمل الحرارة وضعيه عليه نصف كوب خل وشرائح الليمون وكوب ماء

ثم ضعي كمية من الرمال وسخنيها في صينية ووضع الدماسة بالمنتصف مع إضافة الماء الساخن لإعادة منسوب الماء لطبيعته داخل الدماسة واتركيها مدة 3 ساعات أخرى

بعد الانتهاء قومي بإعداد الفول بالطحينة والبقدونس

ضعي كوب من الفول المدمس بمقلاة وعليه ضيفي مكعبات الطماطم وفي إناء صغير على النار ضعي الطحينة والزيت والثوم والبقدونس والخل واخليطهم جيدًا ثم ضيفي سلطة الطحينة للفول وضعي عليه الكمون والملح والفلفل حسب التذوق.

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