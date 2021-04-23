أسباب ومخاطر مرض التهاب اللثة

قد يصاحب أمراض اللثة عدد من المخاطر والآثار الجانبية التي قد تؤثر على صحتنا العامة، حيث تحدث آفات اللثة نتيجة تراكم الكائنات الدقيقة التي تغير اللثة، ويتطور هذا المرض ببطء إذا لم يتم تصحيحه في الوقت المناسب، ويمكن أن يؤدي حتى إلى فقدان الأسنان وظهور أمراض أخرى في الجسم.

من ناحية أخرى، قد نصادف التهاب اللثة الذي يسبب النزيف أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة دون فقدان العظام ، ونرى التهاب دواعم السن الذي يسبب الالتهاب والنزيف وكذلك فقدان العظام.

يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة للإصابة بأمراض التهاب اللثة مثل هذه المشكلة الصحية، أحد هذه الأسباب هى كالتالي:

قلة النظافة تسبب تراكم البلاك والبكتيريا في خط اللثة.

التغيرات الهرمونية ، وخاصة التغيرات التي تحدث عند النساء خلال فترة البلوغ والحيض والحمل وانقطاع الطمث التي تؤثر على اللثة (خاصة إذا كانت لديهن بالفعل التهاب اللثة).

أمراض جهازية (مثل متلازمة داون ومرض كرون والسكري).

يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية لأنه يزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب اللثة ويتداخل مع التئام الأنسجة.

بسبب النظام الغذائي السيئ وقلة التمارين واستهلاك الكحول ، يمكن أن يصبح نمط الحياة عامل خطر على صحة اللثة.

يمكن أن يؤثر كل من التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان على صحتنا ويؤديان إلى ظهور أو تفاقم الأمراض الكامنة الموجودة بالفعل.

تغيرات الأوعية الدموية

ارتبطت أمراض اللثة بالتغيرات الوعائية في دراسات متعددة . تحدث هذه الحالة عندما تدخل بكتيريا الفم إلى مجرى الدم، وفي أمراض اللثة، تسبب الكائنات الحية الدقيقة التهاب الشغاف وتلتصق بصمامات القلب وأنسجة القلب التالفة سابقًا. بعد كل شيء ، يمكن أن تسبب أمراضًا مثل:

التهاب الشغاف الجرثومي.

جلطه.أمراض القلب.

تجلط الدم.

قصور الشريان التاجي.

دوالي الوريد.

تصلب الشرايين

في هذا المرض، تلتصق لويحات الكوليسترول بجدران الأوعية الدموية؛ نتيجة لذلك، هناك تضيق في هذه الأوردة بعد فحص هذه اللويحة، تم العثور على البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة؛ وبالمثل، أظهر الخبراء أن هذه البكتيريا تساعد في تكوين عديدات السكاريد الدهنية المسؤولة عن تراكم الكوليسترول .

أمراض الجهاز التنفسي

تنتقل البكتيريا الموجودة في الفم إلى مجرى الهواء نتيجة الاستنشاق وتصل إلى الرئتين من هناك. بعض هذه البكتيريا هي:

الالتهاب الرئوي الجرثومي.

التهاب شعبي.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

خراجات الرئة.

السكري

مرض السكري هو مرض آخر مرتبط بمشاكل اللثة. الدليل الرئيسي لدعم هذه النظرية هو أن الخبراء يمكنهم تثبيت نسبة السكر في الدم بعد اكتمال علاج اللثة. وبالمثل ، فإن أمراض اللثة التي لم يتم علاجها تؤدي أيضًا إلى تعطيل توازن نسبة السكر في الدم، كما أنه يرتبط بأمراض اللثة وأمراض الكلى واضطرابات الأوعية الدموية الدماغية والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.