أفضل طريقة عمل كنافة بالقشطة في المنزل

الكنافة بالقشطة واحدة من أفضل الحلويات الشرقية التي تقوم الكثير من السيدات بتحضيرها في شهر رمضان، فهي من الحلويات المرتبطة بشهر رمضان المبارك لذلك هناك الكثير من السيدات يرغبون في معرفة أفضل طريقة عمل الكنافة بالقشطة، وفيما يلي سوف نقدم لكم كافة المكونات التي تحتاجها الكنافة بالقشطة وخطوات التحضير في المنزل بأفضل الطرق. طريقة عمل كنافة بالقشطة مكونات عمل الكنافة بالقشطة نصف كيلو من الكنافة.

1 كوب من سكر البودرة.

1 كوب واحد من السمنة.

2 ملعقة من النشا.

2 كوب من الحليب.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كاجو أو فستق لتزيين الكنافة.

علبة قشطة بمقدار نصف كوب. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في البداية قومي بتقطيع نصف كيلو الكنافة إلى قطع صغيرة وبعد ذلك قومي بوضعها في وعاء.

احضري إناء وضعي بة السمن وبعد ذلك قومي بوضع الكنافة في الإناء بعد إذابة السمن وقومي بخلطهم معاً جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع النشا والحليب والسكر البودرة في الإناء علي الكنافة واتركي المكونات علي النار لمدة 5 دقائق.

بعد غليان المكونات قومي بإضافة بالقشطة علي الخليط وقومي بتقليب الخليط بشكل مستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها واتركيها علي نار مرتفعة.

قومي بإحضار صينية وقومي بوضع نصف الكنافة بها وقومي بفردها وبعد ذلك ضعي مهلبية القشطة وقومي بوضع باقي الكنافة علي السطح وافرديها.

بعد ذلك أدخلي صينية الكنافة في الفرن لمدة 15 دقيقة (ربع ساعة) حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك أخرجيها من الفرن.

يمكنك بعد ذلك تزيين الكنافة بوضع الشربات عليها أو المكسرات مثل جوز الهند أو الكاجو وغيرة من المكسرات الأخرى، ويمكنك بعد ذلك تناول الكنافة بالقشطة وتقديمها والاستمتاع بأشهى الحلويات الشرقية في شهر رمضان. طريقة عمل كنافة بالقشطةمكونات عمل الكنافة بالقشطةطريقة تحضير الكنافة بالقشطة الوسوم

الكنافة بالقشطة واحدة من أفضل الحلويات الشرقية التي تقوم الكثير من السيدات بتحضيرها في شهر رمضان، فهي من الحلويات المرتبطة بشهر رمضان المبارك لذلك هناك الكثير من السيدات يرغبون في معرفة أفضل طريقة عمل الكنافة بالقشطة، وفيما يلي سوف نقدم لكم كافة المكونات التي تحتاجها الكنافة بالقشطة وخطوات التحضير في المنزل بأفضل الطرق. طريقة عمل كنافة بالقشطة مكونات عمل الكنافة بالقشطة نصف كيلو من الكنافة.

1 كوب من سكر البودرة.

1 كوب واحد من السمنة.

2 ملعقة من النشا.

2 كوب من الحليب.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كاجو أو فستق لتزيين الكنافة.

علبة قشطة بمقدار نصف كوب. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في البداية قومي بتقطيع نصف كيلو الكنافة إلى قطع صغيرة وبعد ذلك قومي بوضعها في وعاء.

احضري إناء وضعي بة السمن وبعد ذلك قومي بوضع الكنافة في الإناء بعد إذابة السمن وقومي بخلطهم معاً جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع النشا والحليب والسكر البودرة في الإناء علي الكنافة واتركي المكونات علي النار لمدة 5 دقائق.

بعد غليان المكونات قومي بإضافة بالقشطة علي الخليط وقومي بتقليب الخليط بشكل مستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها واتركيها علي نار مرتفعة.

قومي بإحضار صينية وقومي بوضع نصف الكنافة بها وقومي بفردها وبعد ذلك ضعي مهلبية القشطة وقومي بوضع باقي الكنافة علي السطح وافرديها.

بعد ذلك أدخلي صينية الكنافة في الفرن لمدة 15 دقيقة (ربع ساعة) حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك أخرجيها من الفرن.

يمكنك بعد ذلك تزيين الكنافة بوضع الشربات عليها أو المكسرات مثل جوز الهند أو الكاجو وغيرة من المكسرات الأخرى، ويمكنك بعد ذلك تناول الكنافة بالقشطة وتقديمها والاستمتاع بأشهى الحلويات الشرقية في شهر رمضان. طريقة عمل كنافة بالقشطةمكونات عمل الكنافة بالقشطةطريقة تحضير الكنافة بالقشطة

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