طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة في الخلاط بالقوام المتماسك والطعم الأصلي من غير ما تفك

كفتة الأرز بالصلصة ، من الاكلات الشهية واللذيذة، والكفتة تعد بأكثر من طريقة فهي منتشرة في عدة بلدان، وقد وضعت كل بلدة ملمسها وذوقها الخاص على هذه الأكلة، وأصلها يعود إلى تركيا في العهد العثماني، ثم انتقلت بعد ذلك إلى عدة بلاد عربية كسوريا ومصر وغيرها الكثير، وقد صنعها المصريون بعدة وصفات وبمذاق مختلف ومميز عن غيره من الأذواق الأخرى. وسنتناول فيما يلي طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة في الخلاط بالقوام المتماسك والطعم الأصلي المثالي. مكونات كفتة الأرز بالصلصة نصف كيلو لحمه مفرومة.

حزمة كزبرة خضراء (أوراق الحزمة فقط).

حزمة بقدونس.

نصف حزمة شبت.

بصلة.

خمس فصوص ثوم.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

نصف كوب ماء.

2 كوب دقيق أرز.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

نصف ملعقة كبيرة سبع بهارات.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة كبيرة فلفل. مكونات كفتة الأرز بالصلصة مكونات صلصة الكفتة خمس أكواب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة سمنة.

بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة سهلة وبسيطة وليس فيها الكثير من التعقيدات وهي كالتالي: نضع نصف كمية الماء في الخلاط ونضع معه البصل والثوم ونخلطهم جيدا حتى يصير كالماء تماما.

ثم نخلط معهم البقدونس والشبت والكزبرة جيدا في الخلاط.

ثم نخلط معهم كمية اللحم المفروم على عدة مراحل في الخلاط جيدا.

ثم نقوم بجلب اناء ونضع فيه كوبين دقيق الارز بالكمون وسبع بهارات والكزبرة اليابسة ونصف ملعقة البيكنج صودا والفلفل الاسود ونقلبهم جيدا.

نقوم بوضع خليط اللحم والبصل والثوم والخضرة الذي قمنا بخلطه في الخلاط على دقيق الارز والبهارات ونقوم بعجنها مع بعضهم البعض جيدا.

نقوم بتشكيلها على شكل أصابع ثم نقوم بتسخين الزيت على النار، ثم نضع في الزيت أصابع الكفتة التي قمنا بإعدادها ونقوم بقليها حتى تنضج، ثم نضعها جانبا.

نقوم بتشويح البصلة المفرومة وفصين الثوم المفرومين في ملعقة السمن وبعد ما يذبل البصل ويأخذ اللون الذهبي نقوم بإضافة عصير الطماطم وملعقة الصلصة والبهارات ونتركها على النار حتى تغلي.

نقوم بإضافة أصابع الكفتة عليها ونتركها حتى تغلي وتتشرب أصابع الكفتة من الصلصة، ثم نخرجها ونقدمها في طبق للتقديم وبالهناء والشفاء. الوسوم

كفتة الأرز بالصلصة ، من الاكلات الشهية واللذيذة، والكفتة تعد بأكثر من طريقة فهي منتشرة في عدة بلدان، وقد وضعت كل بلدة ملمسها وذوقها الخاص على هذه الأكلة، وأصلها يعود إلى تركيا في العهد العثماني، ثم انتقلت بعد ذلك إلى عدة بلاد عربية كسوريا ومصر وغيرها الكثير، وقد صنعها المصريون بعدة وصفات وبمذاق مختلف ومميز عن غيره من الأذواق الأخرى. وسنتناول فيما يلي طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة في الخلاط بالقوام المتماسك والطعم الأصلي المثالي. مكونات كفتة الأرز بالصلصة نصف كيلو لحمه مفرومة.

حزمة كزبرة خضراء (أوراق الحزمة فقط).

حزمة بقدونس.

نصف حزمة شبت.

بصلة.

خمس فصوص ثوم.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

نصف كوب ماء.

2 كوب دقيق أرز.

نصف ملعقة كبيرة كمون.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

نصف ملعقة كبيرة سبع بهارات.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ربع ملعقة كبيرة فلفل. مكونات كفتة الأرز بالصلصة مكونات صلصة الكفتة خمس أكواب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة سمنة.

بصلة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة سهلة وبسيطة وليس فيها الكثير من التعقيدات وهي كالتالي: نضع نصف كمية الماء في الخلاط ونضع معه البصل والثوم ونخلطهم جيدا حتى يصير كالماء تماما.

ثم نخلط معهم البقدونس والشبت والكزبرة جيدا في الخلاط.

ثم نخلط معهم كمية اللحم المفروم على عدة مراحل في الخلاط جيدا.

ثم نقوم بجلب اناء ونضع فيه كوبين دقيق الارز بالكمون وسبع بهارات والكزبرة اليابسة ونصف ملعقة البيكنج صودا والفلفل الاسود ونقلبهم جيدا.

نقوم بوضع خليط اللحم والبصل والثوم والخضرة الذي قمنا بخلطه في الخلاط على دقيق الارز والبهارات ونقوم بعجنها مع بعضهم البعض جيدا.

نقوم بتشكيلها على شكل أصابع ثم نقوم بتسخين الزيت على النار، ثم نضع في الزيت أصابع الكفتة التي قمنا بإعدادها ونقوم بقليها حتى تنضج، ثم نضعها جانبا.

نقوم بتشويح البصلة المفرومة وفصين الثوم المفرومين في ملعقة السمن وبعد ما يذبل البصل ويأخذ اللون الذهبي نقوم بإضافة عصير الطماطم وملعقة الصلصة والبهارات ونتركها على النار حتى تغلي.

نقوم بإضافة أصابع الكفتة عليها ونتركها حتى تغلي وتتشرب أصابع الكفتة من الصلصة، ثم نخرجها ونقدمها في طبق للتقديم وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة في الخلاط بالقوام المتماسك والطعم الأصلي من غير ما تفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.