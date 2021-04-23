طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة السرية ذي الجاهزة وأحلى كمان

دائما ما تحتار ربات البيوت في الأكلات التي تقدمها لعائلتها خلال شهر رمضان، حيث يشعر الجميع بالملل من الأكلات المتكررة مثل اللحوم والدجاج والأسماك، وتحاول أن تجد وصفات مختلفة لتقديم على مائدة الإفطار، وبما أن الكفتة من أكثر الأكلات المفضلة لدى الجميع ودائما ما يرغبون في تناولها باستمرار تكون هي الخيار الأول للأمهات، حيث يتم تقديم الكفتة بطرق مختلفة وبنكهات متعددة في البيت، وكفتة الحاتي من أشهر طرقها والتي تعد في المحلات، ولذلك نوافيكم متابعينا الكرام الآن طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة السرية ذي الجاهزة. مكونات كفتة الحاتي: كيلو من اللحم المفروم.

كوب من البصل المبشور.

ماء بصل.

كوب بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة بهارات كفتة الحاتي.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

زيت. طريقة التحضير: في وعاء كبيرة نضع اللحمة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والسبع بهارات معاً ونقلب المكونات.

ثم نضيف البصل وبهارات كفتة الحاتي للخليط ونعجن المكونات حتى تتجانس كلها.

يتم ترطيب اليدين من خلال ماء البصل وتشكل كفتة الحاتي على الأسياخ، ثم نضعها على الجريل أو في الفرن حسب المتوفر ونتركها حتى تنضج مع الحرص على التقليب على الجانبين.

نخرج الكفتة من الفرن وقدمها بجانب الخبز والسلطات والطحينة ويرش عليها البقدونس المفروم. طريقة عمل الكفتة على الفحم ومكوناتها: نصف كيلو لحم.

بصلة كبيرة مبشورة.

فصين ثوم.

نصف كوب بقدونس.

أربع ملاعق كبيرة صلصة الصويا.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة كمون.

نصف ملعقة صغيرة أوريجانو. طريقة التحضير: نخلط اللحم مع البصل والثوم وصلصة الصويا والكمون والملح والفلفل الأسود والأريجانو والبقدونس وتقلب المكونات كلها معاً حتى تتجانس.

يتم تشكيل الكفتة على الأسياخ أو كرات حسب الشكل المرغوب فيه.

ويتم رفعها على الفحم مع التقليب المستمر حتى ينضج اللحم ويتحمر من الجانبين. مكونات كفتة الحاتي:طريقة التحضير:طريقة عمل الكفتة على الفحم ومكوناتها:طريقة التحضير: الوسوم

دائما ما تحتار ربات البيوت في الأكلات التي تقدمها لعائلتها خلال شهر رمضان، حيث يشعر الجميع بالملل من الأكلات المتكررة مثل اللحوم والدجاج والأسماك، وتحاول أن تجد وصفات مختلفة لتقديم على مائدة الإفطار، وبما أن الكفتة من أكثر الأكلات المفضلة لدى الجميع ودائما ما يرغبون في تناولها باستمرار تكون هي الخيار الأول للأمهات، حيث يتم تقديم الكفتة بطرق مختلفة وبنكهات متعددة في البيت، وكفتة الحاتي من أشهر طرقها والتي تعد في المحلات، ولذلك نوافيكم متابعينا الكرام الآن طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة السرية ذي الجاهزة. مكونات كفتة الحاتي: كيلو من اللحم المفروم.

كوب من البصل المبشور.

ماء بصل.

كوب بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة بهارات كفتة الحاتي.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

زيت. طريقة التحضير: في وعاء كبيرة نضع اللحمة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والسبع بهارات معاً ونقلب المكونات.

ثم نضيف البصل وبهارات كفتة الحاتي للخليط ونعجن المكونات حتى تتجانس كلها.

يتم ترطيب اليدين من خلال ماء البصل وتشكل كفتة الحاتي على الأسياخ، ثم نضعها على الجريل أو في الفرن حسب المتوفر ونتركها حتى تنضج مع الحرص على التقليب على الجانبين.

نخرج الكفتة من الفرن وقدمها بجانب الخبز والسلطات والطحينة ويرش عليها البقدونس المفروم. طريقة عمل الكفتة على الفحم ومكوناتها: نصف كيلو لحم.

بصلة كبيرة مبشورة.

فصين ثوم.

نصف كوب بقدونس.

أربع ملاعق كبيرة صلصة الصويا.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة كمون.

نصف ملعقة صغيرة أوريجانو. طريقة التحضير: نخلط اللحم مع البصل والثوم وصلصة الصويا والكمون والملح والفلفل الأسود والأريجانو والبقدونس وتقلب المكونات كلها معاً حتى تتجانس.

يتم تشكيل الكفتة على الأسياخ أو كرات حسب الشكل المرغوب فيه.

ويتم رفعها على الفحم مع التقليب المستمر حتى ينضج اللحم ويتحمر من الجانبين. مكونات كفتة الحاتي:طريقة التحضير:طريقة عمل الكفتة على الفحم ومكوناتها:طريقة التحضير:

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