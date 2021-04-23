طريقة عمل أقماع الكنافة بالكريمة اللذيذة بمكونات بسيطة وسهلة وسر نجاحها في المنزل

طريقة عمل أقماع الكنافة بالكريمة ، الكنافة هي أحد أهم الحلويات التي تشتهر بصورة كبيرة في المطابخ العربية، ويرجع أساسها إلى المطبخ النابلسي والفلسطيني، حيث تم اكتشافها بهما، وبعدها انتقلت إلى الدول العربية، وأصبحت تقدم بشكل واسع وكبير في الحفلات وأعياد الميلاد وكافة المناسبات، وترتبط الكنافة بصورة كبيرة بشهر رمضان المبارك، حيث يتم إعدادها وتجهيزها وتجهيز الأماكن الخاصة بها في هذا الشهر ليصبح لها رونق خاص ومذاق مميز، وتعد من الأطباق عالية السعرات الحرارية مقارنة بباقي الأنواع لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من الشربات لإعطاؤها المذاق الحلو المميز.
تعرف الكنافة بأنها من الحلويات الرمضانية الرائعة التي يفضل الكثير من الأفراد تناولها في شهر رمضان، ولكن ينصح خبراء التغذية بالتقليل من تناولها لأنها تسبب السمنة المفرطة، نظرًا لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات والدهون التي تضاف إليها سواء كان في الكنافة نفسها أو في القطر الذي يضاف فوقها، مما له العديد من الأضرار على صحة الجسم، ويؤثر على نشاط القلب وكافة أجهزة الجسم، ولذلك لابد من تناولها باعتدال حفاظًا على الصحة.طريقة عمل أقماع الكنافة بالكريمة
تتفنن ربات البيوت دائمًا بتقديم أطباق مميزة من الحلوى في منزلها، من أجل إرضاء كافة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يرغبون في تناول أشياء مميزة ولها شكل للاستفادة من فوائده، ولذلك يمكن عمل الكنافة على هيئة أقماع وحشوها بأي حشوة يرغب بها الأفراد سواء الكريمة أو النوتيلا أو القشطة وغيرها، لتصبح مميزة، ويمكن أيضًا عمل القطايف بالكريمة وتقديم أطباق متنوعة من الحلوى للأفراد.مكونات أقماع الكنافة
- نصف كيلو من الكنافة.
- زيت ذرة للقلي.
- كمية من الفستق الحلبي.
- شربات للكنافة.
- 200 جرام من جبنة الموزاريلا.
- معلقة من ماء الزهر.
- معلقتان من السكر.
- خمس ملاعق من النشا.
- كوب من القشطة.
- كوب من الحليب.
خطوات تحضير أقماع الكنافة
- تحضر القشطة أولًا، وذلك عن طريق وضع السكر والنشا والحليب والقشطة في وعاء سميك وتقلب المكونات بالمضرب اليدوي حتى تمام الذوبان للنشا والسكر وتوضع على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى الغليان للحصول على قوام سميك كالمهلبية.
- تضاف الجبنة الموزاريلا وماء الزهر إلى القشطة ويقلب الجميع جيدًا بمعلقة خشبية، ثم ترفع القشطة من على النار وتصب في طبق واسع وتغلف بورق النايلون وتوضع في الثلاجة لكي تبرد تمامًا.
وبعدها يجب البدء في تحضير أقماع الكنافة ويكون عن طريق :
- تخرج الكنافة من الكيس وتغطى بفوطة نظيفة قطنية، وبعدها باستخدام الأقماع المعدنية وتوضع جانبًأ.
- في وعاء صغير يوضع القليل من الزيت والقليل من الماء في وعاء آخر.
- تأخذ خصلة من الكنافة وتبلل بالقليل من الزيت ثم تمسك طرف الخصلة وتلف على القمع بداية من الجهة الضيقة إلى الجهة الأوسع، ويتم الضغط على شعيرات الكنافة لتتماسك وتخرج شكل القمع في النهاية.
- تبلل اليد الأخرى بالماء ويضغط على القمع لضمان تماسك الشعيرات وبعدها توضع جانبًا، وتكرر الخطوة مع باقي العجينة لعمل العدد المطلوب.
- توضع كمية وفيرة من زيت الذرة في مقلاة عميقة، وتوضع على نار متوسطة لكي يسخن الزيت، وبعدها توضع الأقماع في الزيت وتقلب على دفعات بسيطة لكي تأخذ اللون الذهبي.
- تخرج أقماع الكنافة من الزيت وتوضع على ورق المطبخ للتخلص من الزيت نهائيًا، وترك لتبرد كي يتم التخلص من القمع المعدني بهدوء للحفاظ على شكل القمع.
- تملئ أقماع الكنافة بالقشطة المعدة مسبقًا باستخدام معلقة صغيرة أو كيس حلواني، وتوضع الأقماع في طبق التقديم، ويوزع فوقها الشربات ثم تزين بالفستق وتقدم مباشرة.
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طريقة عمل أقماع الكنافة بالكريمة ، الكنافة هي أحد أهم الحلويات التي تشتهر بصورة كبيرة في المطابخ العربية، ويرجع أساسها إلى المطبخ النابلسي والفلسطيني، حيث تم اكتشافها بهما، وبعدها انتقلت إلى الدول العربية، وأصبحت تقدم بشكل واسع وكبير في الحفلات وأعياد الميلاد وكافة المناسبات، وترتبط الكنافة بصورة كبيرة بشهر رمضان المبارك، حيث يتم إعدادها وتجهيزها وتجهيز الأماكن الخاصة بها في هذا الشهر ليصبح لها رونق خاص ومذاق مميز، وتعد من الأطباق عالية السعرات الحرارية مقارنة بباقي الأنواع لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من الشربات لإعطاؤها المذاق الحلو المميز.
تعرف الكنافة بأنها من الحلويات الرمضانية الرائعة التي يفضل الكثير من الأفراد تناولها في شهر رمضان، ولكن ينصح خبراء التغذية بالتقليل من تناولها لأنها تسبب السمنة المفرطة، نظرًا لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات والدهون التي تضاف إليها سواء كان في الكنافة نفسها أو في القطر الذي يضاف فوقها، مما له العديد من الأضرار على صحة الجسم، ويؤثر على نشاط القلب وكافة أجهزة الجسم، ولذلك لابد من تناولها باعتدال حفاظًا على الصحة.طريقة عمل أقماع الكنافة بالكريمة
تتفنن ربات البيوت دائمًا بتقديم أطباق مميزة من الحلوى في منزلها، من أجل إرضاء كافة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يرغبون في تناول أشياء مميزة ولها شكل للاستفادة من فوائده، ولذلك يمكن عمل الكنافة على هيئة أقماع وحشوها بأي حشوة يرغب بها الأفراد سواء الكريمة أو النوتيلا أو القشطة وغيرها، لتصبح مميزة، ويمكن أيضًا عمل القطايف بالكريمة وتقديم أطباق متنوعة من الحلوى للأفراد.مكونات أقماع الكنافة
- نصف كيلو من الكنافة.
- زيت ذرة للقلي.
- كمية من الفستق الحلبي.
- شربات للكنافة.
- 200 جرام من جبنة الموزاريلا.
- معلقة من ماء الزهر.
- معلقتان من السكر.
- خمس ملاعق من النشا.
- كوب من القشطة.
- كوب من الحليب.
خطوات تحضير أقماع الكنافة
- تحضر القشطة أولًا، وذلك عن طريق وضع السكر والنشا والحليب والقشطة في وعاء سميك وتقلب المكونات بالمضرب اليدوي حتى تمام الذوبان للنشا والسكر وتوضع على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى الغليان للحصول على قوام سميك كالمهلبية.
- تضاف الجبنة الموزاريلا وماء الزهر إلى القشطة ويقلب الجميع جيدًا بمعلقة خشبية، ثم ترفع القشطة من على النار وتصب في طبق واسع وتغلف بورق النايلون وتوضع في الثلاجة لكي تبرد تمامًا.
وبعدها يجب البدء في تحضير أقماع الكنافة ويكون عن طريق :
- تخرج الكنافة من الكيس وتغطى بفوطة نظيفة قطنية، وبعدها باستخدام الأقماع المعدنية وتوضع جانبًأ.
- في وعاء صغير يوضع القليل من الزيت والقليل من الماء في وعاء آخر.
- تأخذ خصلة من الكنافة وتبلل بالقليل من الزيت ثم تمسك طرف الخصلة وتلف على القمع بداية من الجهة الضيقة إلى الجهة الأوسع، ويتم الضغط على شعيرات الكنافة لتتماسك وتخرج شكل القمع في النهاية.
- تبلل اليد الأخرى بالماء ويضغط على القمع لضمان تماسك الشعيرات وبعدها توضع جانبًا، وتكرر الخطوة مع باقي العجينة لعمل العدد المطلوب.
- توضع كمية وفيرة من زيت الذرة في مقلاة عميقة، وتوضع على نار متوسطة لكي يسخن الزيت، وبعدها توضع الأقماع في الزيت وتقلب على دفعات بسيطة لكي تأخذ اللون الذهبي.
- تخرج أقماع الكنافة من الزيت وتوضع على ورق المطبخ للتخلص من الزيت نهائيًا، وترك لتبرد كي يتم التخلص من القمع المعدني بهدوء للحفاظ على شكل القمع.
- تملئ أقماع الكنافة بالقشطة المعدة مسبقًا باستخدام معلقة صغيرة أو كيس حلواني، وتوضع الأقماع في طبق التقديم، ويوزع فوقها الشربات ثم تزين بالفستق وتقدم مباشرة.
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