أسهل طرق جديدة لعمل الباستا بالجبنة والدجاج مثل المطاعم بطريقة بسيطة وغير مكلفة

تعرفي علي طرق جديدة لعمل الباستا والمكرونة بالدجاج، الباستا تعد من الأطباق الإيطالية المشهورة هناك كما أن الجميع يحب تناول الباستا وخاصة الصغار وذلك يرجع لطعمها الشهي واللذيذ، كما أننا يمكننا عمل الباستا أو المكرونة بطرق عديدة ومختلفة ويحبها الجميع وبطريقة بسيطة وسهلة.

طرق جديدة لعمل الباستا

سوف نتعلم طريقة عمل الباستا الإيطالية والمكرونة المصرية بطرق جديدة وشهية، فيمكننا عمل المكرونة بعدة طرق منها بالدجاج أو الخضار أو بصلصلة حمراء.

الباستا الإيطالية

المكونات

ثلاثة أكواب من أي نوع مكرونة

كوب من الجبنة الكريمي

كوب من كريمة الطهي

ربع كوب من الجبنة الشيدر المبشورة

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

طريقة التحضير

قومي بسلق المكرونة بالطريقة المعروفة ثم قومي بتصفيتها وقومي بغسليها بالماء البارد.

قومي بإحضار طاسة وضعي فيها الثوم والجبنة الكريمي وكريمة الطبخ ثم قومي بتقلبيها لمدة دقيقة.

قومي بعد ذلك بعد نضج الخليط قومي بإنزال الجبنة الشيدر اليها وقلبيها حتي تسيح الجبنة بالكامل ثم انزلي بالمكرونة عليها وقلبيها وقدميها.

باستا الدجاج

المقادير

250 جم من المكرونة البنا

صدور دجاج مقطعة لشرائح

ربع كوب من الجبن الكريمي

ربع كوب من جبنة البارميزان

نصف كوب من القشطة

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقتين كبيرتين من الريحان المفروم

طريقة الإعداد

قومي بسلق المكرونة في الماء مع بعض الملح واتركيها حتي تصبح ناضجة.

احضري وعاء ثم ضعيه علي النار وضعي فيه القشطة والجبنة الكريمة وقلبيهم حتي تسيح المكونات وتتمازج مع بعضها.

قومي بعد تسيح المكونات أضافه الريحان والثوم والفلفل الأسود والجبنة البارميزان وقلبيهم حتي يصبح القوام ثقيل.

قومي بتشويح الدجاج في مقلاة علي نار هادئة واتركيه حتي ينضج ويصبح جاهزا.

قومي بقلب الدجاج بعد نضجه إلي الصوص ثم ضفي اليهم المكرونة وقلبيهم في بعضهم ثم قومي بتقديمها.

مكرونة الطماطم بالجبنة

المكونات

كيلو من صدور الدجاج المخليه

نصف كيلو من المكرونة الأسبجاتي

ربع كيلو من الطماطم مقطعة شرائح

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة

كوب من كريمة الطهي

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

طريقة التحضير