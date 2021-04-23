ملعقة سحرية عند وضعها في الشامبو تعمل على تكثيف وتطويل الشعر

الكثير من النساء تعاني من تساقط الشعر بكثرة ، مما يسبب هذا الأمر الإزعاج بالنسبة لها لأن من المعروف أن تاج المرأة هو الشعر وتريده دائماً أن يتمتع بمظهر صحي مما يعطيها الإحساس بأنوثتها.

ملعقة سحرية إذا قمتي بوضعها في الشامبو ستجعل شعرك ينمو بغزارة

يتعرض الشعر إلي الكثير من العوامل التي تؤثر عليه، مثل قلة حجمه أو تساقطه بغزارة أثناء التصفيف وأيضاً هناك عوامل وراثية أو غذائية تكون المسئولة عن هذه المشكلة.

وتلجأ السيدات والفتيات إلي علاج الشعر بطريقة خاطئة، مع العلم أن الطبيعة مليئة بالوصفات والخلطات التي تساعد في تطويل وتكثيف الشعر .

لذا في هذا المقال سوف أقدم لكم وصفة ملعقة سحرية إذا قمتي بوضعها في الشامبو ستجعل شعرك ينمو بغزارة وتجعله كثيف

وصفة الملح والعسل الأسود لنمو وتكثيف الشعر

يعد العسل الأسود من المكونات الأساسية في هذه الوصفة وذلك لأنه يحتوي علي معادن وفيتامينات، وذلك لأنها تعمل علي حماية الشعر والمحافظة علي صحته ويساهم بشكل كبير في نمو الشعر بغزارة.

أما الملح يعمل علي تعزيز نمو الشعر ويقلل من إفراز الزيوت، كما يعمل علي التخلص من قشرة الرأس ويساهم في تكثيف الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.

مكونات وصفة الملح والعسل الأسود

1/2 عبوة شامبو فقط.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من العسل الأسود.

طريقة تطبيق وصفة الملح والعسل الأسود علي الشعر

نقوم بإحضار عبوة الشامبو ثم نضيف إليه ملح الطعام والعسل الأسود، وبعد ذلك ترج الزجاجة جيداً قبل كل استعمال لنتيجة أفضل.

نضع كمية مناسبة من الشامبو علي الشعر، ثم نقوم بفرك الشعر من الجذور إلي الأطراف لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر وتستعمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة القهوة لشامبو الشعر

تعد القهوة من العناصر الهامة في تقوية بصيلات الشعر، كما تعمل علي تكثيف الشعر وتمنع تساقطه وكذلك تساعد في مليء فراغات الشعر لاحتوائها علي عنصر الكافيين المسئول عن تنشيط الدورة الدموية.

مكونات وصفة القهوة وكيفية استخدامها

عبوة كاملة من الشامبو.

ملعقة كبيرة من القهوة.

نقوم بوضع ملعقة القهوة داخل عبوة الشامبو، ثم ترج الزجاجة جيداً قبل كل استعمال وبعد ذلك نضع كمية مناسبة من الشامبو ونقوم بفرك الشعر به لمدة دقيقة واحدة ثم يغسل الشعر بالماء البارد، وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وأخيراً يمكنك أستخدام نوع واحد فقط من الوصفة دون تجربة الوصفتين معاً، وذلك حتي لا تتسببي في ضرر لشعرك وأرجو أن أكون قد استطعت إفادتك من خلال هذه الوصفات.

نقدم لكم بعض النصائح التي قد تفيدكم في الحفاظ على الشعر وحمايته من التساقط والتقصف، والتي تتمثل في المحافظة علي غسيل الشعر كل يومين أو ثلاثة أيام وان يكون الماء المستخدم فاتر، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة واستخدام الوشاحات أو القبعات لحماية الرأس من أشعة الشمس، واستخدام الزيوت الطبيعية بعد الاستحمام لتعويض الزيوت التي تفقد من غسل الشعر.

يمكنك تجربة مكونات أخرى طبيعية بوضعها فى الشامبو لمنح الشعر النعومة والترطيب والحفاظ على صحة فروة الرأس مثل وضع ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقتين من الشامبو، ويتم مزجهم جيدا ثم يدلك بهذا المزيج فروة الرأس من الجذور إلي الأطراف لمدة عشر دقائق لضمان الوصول إلى فروة الرأس للحصول على الترطيب والنعومة اللازمة لشعر صحي ولامع مع ضرورة الالتزام بهذه الخلطة مرة واحدة فى الأسبوع.

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل وتكثيف الشعر وتحافظ عليه من التساقط مثل مزج زيت الزيتون مع البيض له دور فعال فى تقوية بصيلات الشعر ومنحه الترطيب اللازم للحفاظ على الشعر من التقصف.

ويمكنك استخدام خلطة بذور الحلبة مع حليب جوز الهند لتعزيز نمو الشعر والوقاية من الشيب وذلك عن طريق نقع بذور الحلبة وإضافة حليب جوز الهند ومزجهم جيدا للحصول على مزيج يتم تطبيقه على الشعر لمدة ساعة ثم يشطف الشعر.