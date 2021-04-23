أكلات شعبية سعودية للفطور بالصور وخطوات تحضيرها قائمة الأكلات الشعبية السعودية

في كل دول العالم أكلات تتميز بها، وتسمى مأكولات شعبية توصف بها الدولة، من ذلك نقدم لك أكلات شعبية سعودية للفطور متعارفة لكل المقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما توجد قائمة الأكلات الشعبية السعودية وهي أكبر دولة في الشرق الوسط، ونتيجة تنوع التضاريس بها جعل تنوع في الأطعمة المجهزة بها في كل مناطق المملكة، ونحن في شهر رمضان المبارك 1442 يأتي البحث بكثرة عن ما هي الأطعمة التي يتم تجهيزها يومياً ومفيدة للصائم، وهذا سيكون الأساس في كتابة المأكولات المميزة المفيدة.

أكلات شعبية سعودية للفطور

هناك من يبحث عن طريقة عمل البان كيك في المملكة العربية السعودية، ويتميز كل سكان منطقة من مناطق السعودية بأكلة تميزهم، ونتحدث أولا عن مجموعة أكلات شعبية سعودية للفطور وهي:

أكلة العريكة بالقشطة: طبق من أطباق مناطق جنوب المملكة، ويتكون من دقيق القمح المر ويضاف إليه الجبنة والقشطة وتمر وعسل وقطعة من السمن، من وجبات الفطور المميزة.

أكلة الفلافل: وهذه في مصر تسمى الطعمية، وتصنع من الفول مع خضروات البقدونس والكزبرة، وتقدم مع الفول والبازنجان في الفطور.

الشكشوكة: من أكلات الكثير من الدولة وتعرف بذات الاسم فهي تطبخ في سوريا، وتتكون من بيض وبصل وطماطم، ويفصل السعوديين أكلها على الفطار.

خبز التنور الجنوبي: في مناطق الجنوب يفصلون خبز التنور المكون من دقيق اسمر ولبن مع وضع الحبة السوداء.

الكبدة: هناك من يفضل أن يفطر بالكبدة المضاف لها الطماطم مع الخبز الشامي

أكلة المفطح السعودية

من قائمة الأكلات الشعبية السعودية نجد أكلة المفطح والتي يتميز بها المناطق الشمالية والوسطى، وهي عبارة عن القيام بطبخ خروف كامل دون تقطعيه، ويقدم كاملا للضيوف في الولائم، مع أكلات أخرى يتميز بها تلك المناطق، بل أصبحت مأكولات للسعوديين والمقيمين بالمملكة، ومن أكثر المطاعم تقدم هذه الوجبات.

أكلة الكبسة السعودية

من اشهر مأكولات السعودية في كثير من المناطق هي الكبسة والتي يتم فيها عمل كل مكونات الأكل في طبق واحد بوضع اللحم والأرز مع بعض، حيث تتكون من:

أزر طويل الحبة

ودجاج أو لحم

بهارات مشكلة (ملح – فلفل أسود)

قرنفل وهيل

عود من القرفة

فلفل أخضر- طماطم 4 فصوص ثوم

تتميز الكبسة السعودي بشهرة عالمية في جميع البلدان من الأكلات المفضلة، وتقدم بالمطاعم، ومن الحلويات طريقة البسبوسة بالقشطة، كما اخترنا لكم مجموعة من أكلات شعبية سعودية للفطور مميزة يفضلها الكثيرين.