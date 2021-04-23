بريوش تركي عجينة هشه وخفيفة مثل القطن والسميط التركي المشهور وطريقة تحضيره

بريوش تركي من المخبوزات الفرنسية الشهيرة ولكن يمكن عملها بأكثر من طريقة في أكثر من دولة تختلف طريقتها ولكنها لذيذة الطعم وشهية وهشه بكل الطرق فهي مناسبة لوجبة الفطار بسبب خفة العجين وسهولة هضمها ويمكن طبخها بالحلو والحادق والسكر والجبن ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة البريوش التركي . البريوش التركي البريوش التركي لتحضير البريوش التركي يجب توفير المقادير التالية : 2 كوب من الحليب الطازج

1 كوب من الزيت النباتي

1 كوب من الماء الدافي

2 بياض بيض مخفوق

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

50 جرام من الزبدة

200 جرام من الدقيق طريقة تحضير البريوش قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة . ثم قومي بإحضار وعاء وقومي بخلط الماء والزيت والحليب الدافئ وبياض البيض المخفوق والملح والسكر والخمير وخلطهم جيدا حتي يتماسك العجين . قومي بإضافة الدقيق والتقليب جيدا حتي يتماسك الخليط قومي بعجن العجين جيدا حتي لا تلتصق لمدة لا تزيد عن 5 دقائق . اتركي العجين لتخمر ثم قومي بتقسيمها لدوائر ثم قومي بوضع الزبدة بكل دائرة وقومي بلفه علي هيئة دائرة محكومة الإغلاق . ثم قومي بوضع صفار البيض عليها بالفرشة علي كل عجينة . ثم قومي برش العجين بالسكر والسمسم . ثم قومي بإدخالها الفرن لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة . طريقة عمل السميط التركي طريقة تحضير البريوشطريقة عمل السميط التركي لتحضير السميط التركي بطريقة سهلة وبسيطة من خلال المكونات التالية : 2 كوب ونصف من الدقيق .

كوب منن الماء الفاتر

فنجان صغير من الزيت

فنجان صغير من لبن البودر

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من السكر والملح

ملعقة صغيرة من السمسم .

نصف كوب من العسل الأسود طريقة السميط التركي قومي بعجن العجين بالمقادير السابقة ثم قومي بتضفير العجين سويا ثم قومي بوضعها في العسل وقومي برش السمسم عليها ثم قومي بوضعها في الصينية علي الفرن درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية . طريقة السميط التركي الوسوم

بريوش تركي من المخبوزات الفرنسية الشهيرة ولكن يمكن عملها بأكثر من طريقة في أكثر من دولة تختلف طريقتها ولكنها لذيذة الطعم وشهية وهشه بكل الطرق فهي مناسبة لوجبة الفطار بسبب خفة العجين وسهولة هضمها ويمكن طبخها بالحلو والحادق والسكر والجبن ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة البريوش التركي . البريوش التركي البريوش التركي لتحضير البريوش التركي يجب توفير المقادير التالية : 2 كوب من الحليب الطازج

1 كوب من الزيت النباتي

1 كوب من الماء الدافي

2 بياض بيض مخفوق

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

50 جرام من الزبدة

200 جرام من الدقيق طريقة تحضير البريوش قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة . ثم قومي بإحضار وعاء وقومي بخلط الماء والزيت والحليب الدافئ وبياض البيض المخفوق والملح والسكر والخمير وخلطهم جيدا حتي يتماسك العجين . قومي بإضافة الدقيق والتقليب جيدا حتي يتماسك الخليط قومي بعجن العجين جيدا حتي لا تلتصق لمدة لا تزيد عن 5 دقائق . اتركي العجين لتخمر ثم قومي بتقسيمها لدوائر ثم قومي بوضع الزبدة بكل دائرة وقومي بلفه علي هيئة دائرة محكومة الإغلاق . ثم قومي بوضع صفار البيض عليها بالفرشة علي كل عجينة . ثم قومي برش العجين بالسكر والسمسم . ثم قومي بإدخالها الفرن لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة . طريقة عمل السميط التركي طريقة تحضير البريوشطريقة عمل السميط التركي لتحضير السميط التركي بطريقة سهلة وبسيطة من خلال المكونات التالية : 2 كوب ونصف من الدقيق .

كوب منن الماء الفاتر

فنجان صغير من الزيت

فنجان صغير من لبن البودر

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من السكر والملح

ملعقة صغيرة من السمسم .

نصف كوب من العسل الأسود طريقة السميط التركي قومي بعجن العجين بالمقادير السابقة ثم قومي بتضفير العجين سويا ثم قومي بوضعها في العسل وقومي برش السمسم عليها ثم قومي بوضعها في الصينية علي الفرن درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية . طريقة السميط التركي

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