أقوي وصفة لزيادة نمو شعر الحواجب وتطويل الرموش في أيام والنتيجة من أول مرة، من المعروف أن الرموش والحواجب هي ما تميز شكل وملامح الوجه كما تمنحك إطلاله مميزة، ولكن بعض الفتيات تفضل استخدام الطرق التقليدية مثل الماسكارا لتطويل الرموش أو تركيب الرموش الاصطناعية لإبراز جمال العينين، أو تستخدم جل الحواجب وأقلام التحديد دون أن تدرك مدي عواقبها، حيث أنها تتسبب في تعرض شعر الرموش والحواجب إلي الضعف والتساقط، ولهذا يفضل استخدام مواد طبيعية آمنة ومجربة وتمنحك نتيجة مذهلة بدون أي أضرار.

وصفة مذهلة لتحفيز نمو شعر الحواجب وتطويل الرموش وداعاً للطرق التقليدية

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من أكثر الأمور التي تهتم بها كل النساء سواء فتيات أو سيدات، وذلك لأنها تمنحك عمراً أصغر كما أن شعر الحواجب والرموش لا يقل أهمية عن شعر الرأس، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أسباب ضعف نمو الحواجب والرموش ومعالجة هذه الأسباب، ولذا سوف أقدم لكم أسرع وصفة لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بدون مستحضرات تجميل.

وصفة الجليسرين وصفار البيض لزيادة نمو شعر الحواجب وتطويل الرموش

يعد الجليسرين من المكونات الطبيعية التي تساعد علي تحفيز نمو شعر الحواجب وإطالة الرموش، كما ينعم بشرة الجفون مما يسهل نمو الشعيرات ويزيد من قوة الرموش، وصفار البيض يحتوي علي نسبة عالية من البيوتين وفيتامين E والذي يساعد علي تقوية وإنبات شعر الحواجب والرموش وتحفيز نموه.

ملعقة كبيرة من الجليسرين الطبي.

صفار بيضة واحدة.

قطعة نظيفة من القطن.

قومي بمزج المكونات حتي تتجانس ثم نغمس قطعة من القطن ونمسح الحواجب جيداً أكثر من مرة بالوصفة، كما نمشط الرموش من الداخل للخارج.

نترك الوصفة حتي تجف تماماً ثم تمسح بالماء البارد، وتستخدم مرتين في اليوم مع الاستمرار عليها لتحصلي علي نتيجة مذهلة.

مكونات وصفة تحفيز نمو وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموشطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام