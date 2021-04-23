طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بالخطوات لألذ طعم بأقل تكلفة

تعتبر الجبنة الرومي أحد أشهر أنواع الجبن المفضلة عند أغلب الأشخاص، وتعتبر من الجبن الغالية التي لا يتمكن الكثير شرائها، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت بالخطوات للحصول على نفس طعم المحلات بأقل التكاليف، وبالتالي تضمنون نظافتها وجودتها، ومن الجدير ذكره أنها مفيدة جداً حيث تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، ولا تحتاج في تحضيرها إلى مكونات كثيرة، وبالتالي فهي غير مكلفة. الجبنة الرومي في البيت الجبنة الرومي في البيت نحتاج إلى هذه المكونات لتحضير الجبنة الرومي: 2 كيلو من اللبن البقري كامل الدسم.

2 حبة متوسطة الحجم من البطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 علبة من الزبادي.

نصف كوب ماء مثلج.

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

4 ملعقة كبيرة من القشطة.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

قطع من الشاش. طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بالخطوات طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بالخطوات تعتبر وصفة سهلة جداً ولا تحتاج إلى مجهود كبير فقط يجب اتباع الخطوات التالية: أولاً نحضر وعاء كبير ونضع به الحليب، ثم نضعه على النار.

نترك الوعاء على النار حتى يصل الحليب إلى مرحلة الغليان.

نقوم بإضافة الزبادي بعد ذلك إلى الحليب، ونقلب حوالي 5 دقائق حتى يمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة كلاً من الملح والفلفل والماء إلى الخليط السابق.

نقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة القشطة والبطاطس المهروسة إلى المكونات، ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

في مصفاة نظيفة نقوم بوضع الشاش، ونصب الخليط في المصفاة، ونتركه حوالي 12 ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بتغيير الشاش والضغط على هذه المكونات بشيء وزنه ثقيل.

نقوم بتكرار تغيير الشاش كل 12 ساعة حوالي 4 مرات، حتى تتكون الجبنة الرومي لدينا.

بعد ذلك تصبح جاهزة ونقوم بحفظها في الثلاجة، ونخرجها وقت الاستخدام.

وبالتالي نحصل على ألذ جبنة رومي في البيت بأقل التكاليف. الوسوم

تعتبر الجبنة الرومي أحد أشهر أنواع الجبن المفضلة عند أغلب الأشخاص، وتعتبر من الجبن الغالية التي لا يتمكن الكثير شرائها، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت بالخطوات للحصول على نفس طعم المحلات بأقل التكاليف، وبالتالي تضمنون نظافتها وجودتها، ومن الجدير ذكره أنها مفيدة جداً حيث تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، ولا تحتاج في تحضيرها إلى مكونات كثيرة، وبالتالي فهي غير مكلفة. الجبنة الرومي في البيت الجبنة الرومي في البيت نحتاج إلى هذه المكونات لتحضير الجبنة الرومي: 2 كيلو من اللبن البقري كامل الدسم.

2 حبة متوسطة الحجم من البطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 علبة من الزبادي.

نصف كوب ماء مثلج.

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

4 ملعقة كبيرة من القشطة.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

قطع من الشاش. طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بالخطوات طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بالخطوات تعتبر وصفة سهلة جداً ولا تحتاج إلى مجهود كبير فقط يجب اتباع الخطوات التالية: أولاً نحضر وعاء كبير ونضع به الحليب، ثم نضعه على النار.

نترك الوعاء على النار حتى يصل الحليب إلى مرحلة الغليان.

نقوم بإضافة الزبادي بعد ذلك إلى الحليب، ونقلب حوالي 5 دقائق حتى يمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة كلاً من الملح والفلفل والماء إلى الخليط السابق.

نقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة القشطة والبطاطس المهروسة إلى المكونات، ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

في مصفاة نظيفة نقوم بوضع الشاش، ونصب الخليط في المصفاة، ونتركه حوالي 12 ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بتغيير الشاش والضغط على هذه المكونات بشيء وزنه ثقيل.

نقوم بتكرار تغيير الشاش كل 12 ساعة حوالي 4 مرات، حتى تتكون الجبنة الرومي لدينا.

بعد ذلك تصبح جاهزة ونقوم بحفظها في الثلاجة، ونخرجها وقت الاستخدام.

وبالتالي نحصل على ألذ جبنة رومي في البيت بأقل التكاليف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بالخطوات لألذ طعم بأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.