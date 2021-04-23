حضري صينية البطاطس المحشية بالدجاج والخضار وجبة شهية وصحية وطعم روعة

يعتر إعداد صينية البطاطس بالدجاج من أسهل الطرق وأشهرها على الإطلاق ويفضل الكثير تلك الوجبة الغذائية ومع تنوع طرق إعداد صينية البطاطس بالدجاج نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة جديدة لإعداد صينية البطاطس بالدجاج وهي صينية الدجاج المحشية بقطع الدجاج والخضار بطريقة مميزة جداً ووجبة غذائية صحية تحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والطعم أكثر من رائع. طريقة تحضير صينية البطاطس المحشية بالدجاج والخضار طريقة تحضير صينية البطاطس المحشية بالدجاج والخضار أولاً: المكونات عدد خمس حبات بطاطس يتم تقطيعها مكعبات كبيرة وغسلها جيداً.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة. مكونات حشوة الدجاج ثلاث قطع من صدور الدجاج يتم تقطيعها قطع صغيرة.

بصلة مفرومة ناعم.

كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات.

جزر مبشور.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ثلاث فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة. ثانياً طريقة التحضير في إناء على النار يتم وضع البطاطس المقطعة مكعبات ثم نضيف عليه كمية من الماء وملعقة من الملح ليتم سلقها. بعد سلق البطاطس جيداً وتصفيتها من الماء يتم وضعها في طبق واسع ونهرسها بالشوكة ثم نضيف إليها ملعقتين الزبدة والكزبرة والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم جيداً ونتركها جانباً. في طاسة على النار نضع بها القليل من الزيت ثم نضيف البصل المفروم ونقلبه لبضع دقائق ثم نضيف قطع الدجاج ونقلب ثم نضيف الجزر المبشور والفلفل المكعبات وصلصة الطماطم والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وملعقة الزنجبيل والملح والثوم المهروس ومكعب مرقة الدجاج ونقلب جميع المكونات مع بعضها ثم نتركها على نار هادئة حتي تنضج قطع الدجاج وجميع المكونات. في صينية فرن ذات حجم مناسب نضع فيها الدجاج مع جميع مكونات الحشوة ثم نضع فوقها الحبنة الموتزريلا وأخيراً نضع البطاطس المهروسة ونفردها فوق الجبنة بشكل متساوي. نقوم بادخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة ونتركها مدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن نقوم بتقطيعها مربعات وتقدم في طبق التقديم وبألف صحة. ثانياً طريقة التحضير الوسوم

يعتر إعداد صينية البطاطس بالدجاج من أسهل الطرق وأشهرها على الإطلاق ويفضل الكثير تلك الوجبة الغذائية ومع تنوع طرق إعداد صينية البطاطس بالدجاج نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة جديدة لإعداد صينية البطاطس بالدجاج وهي صينية الدجاج المحشية بقطع الدجاج والخضار بطريقة مميزة جداً ووجبة غذائية صحية تحتوي على كثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والطعم أكثر من رائع. طريقة تحضير صينية البطاطس المحشية بالدجاج والخضار طريقة تحضير صينية البطاطس المحشية بالدجاج والخضار أولاً: المكونات عدد خمس حبات بطاطس يتم تقطيعها مكعبات كبيرة وغسلها جيداً.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة. مكونات حشوة الدجاج ثلاث قطع من صدور الدجاج يتم تقطيعها قطع صغيرة.

بصلة مفرومة ناعم.

كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات.

جزر مبشور.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ثلاث فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة. ثانياً طريقة التحضير في إناء على النار يتم وضع البطاطس المقطعة مكعبات ثم نضيف عليه كمية من الماء وملعقة من الملح ليتم سلقها. بعد سلق البطاطس جيداً وتصفيتها من الماء يتم وضعها في طبق واسع ونهرسها بالشوكة ثم نضيف إليها ملعقتين الزبدة والكزبرة والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم جيداً ونتركها جانباً. في طاسة على النار نضع بها القليل من الزيت ثم نضيف البصل المفروم ونقلبه لبضع دقائق ثم نضيف قطع الدجاج ونقلب ثم نضيف الجزر المبشور والفلفل المكعبات وصلصة الطماطم والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وملعقة الزنجبيل والملح والثوم المهروس ومكعب مرقة الدجاج ونقلب جميع المكونات مع بعضها ثم نتركها على نار هادئة حتي تنضج قطع الدجاج وجميع المكونات. في صينية فرن ذات حجم مناسب نضع فيها الدجاج مع جميع مكونات الحشوة ثم نضع فوقها الحبنة الموتزريلا وأخيراً نضع البطاطس المهروسة ونفردها فوق الجبنة بشكل متساوي. نقوم بادخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة ونتركها مدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن نقوم بتقطيعها مربعات وتقدم في طبق التقديم وبألف صحة. ثانياً طريقة التحضير

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