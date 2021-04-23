ماسك الزنجبيل ، من أهم مستحضرات التجميل الطبيعة، التي تعالج أغلب مشاكل البشرة، وخاصة التجاعيد وتفتيح الوجه، ويؤخر ظهور علامات التقدم في العمر، ويعالج الخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة، وينصح الكثير من الأطباء بإستخدام المواد الطبيعية التي ليس لها أي أثار جانبية على البشرة، والابتعاد عن استخدام المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة على المدى البعيد، وتساعد في ظهور التجاعيد، وعلامات التقدم في العمر، وهناك أنواع كثيرة من الماسكات الطبيعية التي تعمل على علاج مشاكل البشرة، ومن أهمها ماسك الكركم، وماسك البقدونس، وماسك الخوخ والزبادي، وجميع هذه الماسكات تحتوي على مكونات بسيطة تتوفر بكثرة في البيوت وكذلك في الأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الزنجبيل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه بأبسط وأسهل الخطوات.

مكونات ماسك الزنجبيل

يحتوي هذا النوع من الماسكات على مكونات بسيطة جداً وهى كما يلي:-

3 ملاعق من الزنجبيل المقشر المفروم.

قليل من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الزنجبيل في المنزل بأسهل الخطوات وهى كما يلي:-

نقوم بخلط الزنجبيل المقشر والمفروم لكي نحصل على عجينة لينه. يتم توزيع العجينة على البشرة، في المناطق التي تعاني من مشكلة حب الشباب، ونتركها عدة دقائق. نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتجفيفه جيداً. للحصول على نتائج مرضيه يجب أن نكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

مكونات ماسك الزنجبيل والعسل

هذا النوع من القناعات يحتوي على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت وهى كما يلي:-

2 قطعة من الزنجبيل.

2 ملعقة من العسل.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير ماسك الزنجبيل والعسل من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة وهى كالآتي:-