ما هو الورم الغدي الكيسي المخاطي العملاق في المبايض؟

عادة لا يكون للورم الغدي الكيسي المخاطي العملاق في المبيض أي أعراض بخلاف زيادة محيط البطن، وفي معظم الحالات يتم الخلط بينه وبين الحمل، وغالبًا ما يكون الورم الغدي الكيسي المخاطي العملاق في المبيض ورمًا حميدًا وعادة ما يظهر عند النساء البالغات في منتصف العمر، لذا فهونادر جدًا عند الفتيات أو المراهقات .

وتشكل الأورام الغدية المخاطية المخاطية العملاقة حوالي 15٪ إلى 25٪ من أورام المبيض، فيما تعد السمة الرئيسية لهذا الورم هي أنه يمكن أن يصل إلى حجم كبير جدًا؛ وهذا ما يفسر سبب تسميته “بالعملاق”، حيث يقدر الخبراء أن حوالي 85٪ من هذه الأورام حميدة 6٪ ويُعتقد أن لديهم احتمالية حدودية أو أسوأ قليلاً ، و 9٪ أورام غازية، وفي التصنيفات الأخرى يُقدَّر أن 75٪ حميدة وأن الـ 25٪ الباقية هي أورام خبيثة.

يُعرَّف الورم الغدي الكيسي المخاطي العملاق في المبيض بأنه آفة ورمية، وبعبارة أخرى فإن الانتشار الخلوي العشوائي للأنسجة هو الذي يغزو الأنسجة القريبة؛ في هذه الحالة يُشتق من الخلايا الظهارية في المبيض، وينتج عن الحؤول أو تحول ظهارة خلايا الطبقة المبطنة للمبيض – أي الطبقة المتوسطة للمبيض، وذلك بسبب ميزاتها المميزة، فهى لديها القدرة على الوصول إلى حجم كبير، وتحتوي بعض الأورام الغدية الكيسية المخاطية العملاقة في المبيض على نسيج ظهاري من النوع المعوي. من المرجح أن تكون هذه الأورام خبيثة ويمكن أن تتطور في النهاية إلى سرطان المبيض. حاليًا ، هناك امرأة واحدة من بين كل 70 امرأة مصابة بهذا النوع من السرطان .

وبشكل عام ، يتطور النوع الحميد من الورم الغدي الكيسي المخاطي العملاق الذي يظهر في المبيض بين سن 20 و 50 عامًا. تحدث الأورام الخبيثة عادة بعد سن الخمسين. غالبًا ما يتم الخلط بين هذه الأورام والحمل بسبب حجمها .

يميز وجود العديد من الغدد والأكياس الورم الغدي الكيسي المخاطي العملاق الذي يظهر في المبيض، ويبلغ قطرها من 10 إلى 15 سم ومغطاة بخلايا طلائية تحتوي على ميوسين وفير، وهذه المادة هي المكون الرئيسي للأغشية المخاطية وإفرازات اللعاب .

الميزة الأكثر بروزًا لهذا النوع من الأورام هي قدرتها على الوصول إلى أحجام كبيرة جدًا؛ ففي عام 1982 سجلت السجلات الطبية أكبر ورم غدي كيسي مخاطي عملاق شوهد في السنوات الخمسين الماضية، ووزن هذا الورم 87.7 كجم، حيث تصنف الأورام الغدية الكيسية المخاطية التي تزن عادة أكثر من 12 كجم على أنها عملاقة.

هذا النوع من أورام المبيض له شكل دائري ولون أزرق وملمس ناعم، وفي بعض الأحيان يكون لديهم مظهر شفاف ومقصورات داخلية، وتتكون هذه الحجيرات من سائل لزج وشفاف.