أفضل قواعد الحماية من حروق الشمس بالتفصيل

المناطق الأكثر تضررًا من حروق الشمس هي فروة الرأس والأذنين وخط العنق لدى الأشخاص ذوي الجلد الرقيق، ويتكون الضرر الناجم عن حروق الشم من الأكسدة المفرطة التي تؤدي إلى موت الخلايا الكيراتينية، حيث أن الأكثر عرضة للإصابة هم أولئك الذين لديهم نمط ضوئي فاتح، أي البشرة الفاتحة والعينين والشعر. المناطق الأكثر تأثراً هي فروة الرأس والأذنين وخط العنق ، حيث يكون الجلد أرق، وفيما يلي نتعرف على قواعد تجنب حروق الشمس.

1- استخدام الحماية الموضعية لتجنب حروق الشمس

مستحضرات التجميل الموضعية توفر حماية لنا من آثار على المدى القصير من الإشعاع وتوفر فوائد طويلة الأمد، وبهذه الطريقة يمكنك تجنب حروق الشمس.

2. حماية الفم

سيكون الجمع بين الحماية الموضعية والحماية الفموية هو الخيار الأفضل لتجنب حروق الشمس ، هذه الميزة تكمن في أن الحماية الفموية تحمي الجلد بالكامل عن طريق تعويض الخسائر التي يمكن أن تسببها الاحتكاك والتعرق ونسيان إعادة تطبيق المنتج الموضعي، وفي العديد من هذه المكملات الغذائية، توجد بشكل شائع مواد مثل بيتا كاروتين وليوكوتوموس متعدد الصوديوم وفيتامين ج وفيتامين هـ والبوليفينول والأحماض الدهنية. من المهم أن تتذكر أن العلاج يجب أن يبدأ قبل 15 يومًا على الأقل من التعرض للشمس.

3. استخدام حواجز واقية لمنع حروق الشمس

يمكن أن تعمل بعض الملابس والإكسسوارات أو ارتداء النظارات الشمسية المعتمدة كحاجز ضد أشعة الشمس. يوصى باستخدامه في الهواء الطلق.

4. الحفاظ على تناول السوائل والنظام الغذائي السليم

يلعب الماء في الجلد دورًا محددًا لأنه يحافظ على بنية الجلد ووظيفة الحاجز ، ويوفر المرونة ويحمي من تمايز الخلايا، وعندما نتعرض لأشعة الشمس، نفقد الماء لهذا السبب، نحتاج إلى شرب الماء بانتظام أثناء وبعد التعرض؛ كما يجب عليك أيضا تطبيق مكونات الترطيب النشطة موضعيا لاستعادة رطوبة الجلد بعد التعرض، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالأحماض الدهنية الأساسية التي تعيد حاجز الجلد ولها تأثير مضاد للالتهابات ، ومضادات الأكسدة التي تحيد تأثير الجذور الحرة. كما أن المشروبات التي تعتمد على العصائر الطبيعية والشاي الأخضر ستساعدك في الحفاظ على سمرة صحية.