طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت مثل الصالونات

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت، جميع النساء تحب التغير في لون شعرها من حين إلى آخر، ولكن يوجد بعض المخاوف لدى النساء من الصبغات الغير مضمونة والتي قد تسبب أضرار للشعر، لهذا السبب سنقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت بطريقة آمنة ونتيجة مرضية لتحصلي في النهاية على لون الشعر الذي يناسبك. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت المكونات: عدد اثنين علبة من اللون الأشقر الرمادي.

نحضر عبوه أو أنبوبة من مادة الأكسجين الخاصة بالتبيض حجم عشرين.

تونر(حسب الرغبة)، لتخفيف اللون النحاسي الذي يظهر بعد الصبغة، ليجعل لونه شبيه جداً إلى الرمادي.

واحد علبة من اللون الرمادي باللون والدرجة التي تردين أن تحصلي عليها.

الأداة الخاصة بوضع الصبغة في قدر، وورق الطعام الفضي، والأبناس.

حمام كريم.

شامبو طريقة التحضير والاستخدام: يجب غسل الشعر جيداً من أي زيوت أو كريمات، ويجب أن يكون الشعر غير مبلل قبل العمل في الصبغة.

أخلطي مكونات عبوة المبيض حسب التعليمات الظاهرة على العبوة لتحضير الخليط، ثم نقسم الشعر إلى أربعة أجزاء متساوية،

وضعي خليط المبيض على شعرك ولفيهً جيدا، ثم اتركيه لمدة خمسين دقيقة، ثم يغسل جيداً بالماء الدافئ والشامبو.

ادمجي مكونات الصبغة حسب التعليمات الظاهرة على العبوة وضعيها على الشعر كله بحرص باستخدام الفرشاة المخصصة للصبغة.

ثم غطي الشعر بالكامل بقبعة لمدة خمسة وعشرون دقيقة قبل الغسل بالماء والبلسم، ثم وضع حمام الكريم لمدة خمسة عشر دقيقة وغسله بالماء البارد جيداً.

يراعى أن يتم استخدام مثبتات اللون واللمعان في الشعر. يراعى عند استخدام الصبغة وضع الفازلين عند الجبهة وخلف الأذن حتى لا تتصبغ، يراعى ترك فترة زمنية كبيرة بين الصبغة والأخرى حتى لا يحترق الشعر، لتفادي المشاكل التي تنتج عن صبغ الشعر مثل الجفاف لابد من عمل حمام زيت مرتين أسبوعياً لمنحه ترطيب عالى، يراعى عند استخدام الصبغة أن يتم عمل اختبار على جزء صغير من الشعر من الأسفل، ولمعرفة المدة المحددة لوضع الصبغة على الشعر لأخذ اللون المطلوب. صبغ الشعر باللون الأشقر بمواد طبيعية صبغ الشعر باللون الأشقر بمواد طبيعية المكونات: عصير 3 حبات من الليمون.

ربع كوب من الخل.

كوب من شاي البابونج المغلي.

ملعقتين كبيرتين من الحناء.

ملعقة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري طبق صغير وأضيفي فيه كافة المكونات السابق ذكرها، ثم اخفقيهم جيداً.

ابدئي بتطبيق الخليط على الشعر، ثم يُغطى بكيس بلاستيكي، ويترك لمدة ساعة أو أكثر حسب المدة التي ستحصلين فيها على اللون.

حيث يتم فحص اللون بشكل دائم حتى تحصلي على الدرجة المطلوبة، ويغسل الشعر بعد ذلك. الوسوم

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت، جميع النساء تحب التغير في لون شعرها من حين إلى آخر، ولكن يوجد بعض المخاوف لدى النساء من الصبغات الغير مضمونة والتي قد تسبب أضرار للشعر، لهذا السبب سنقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت بطريقة آمنة ونتيجة مرضية لتحصلي في النهاية على لون الشعر الذي يناسبك. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت المكونات: عدد اثنين علبة من اللون الأشقر الرمادي.

نحضر عبوه أو أنبوبة من مادة الأكسجين الخاصة بالتبيض حجم عشرين.

تونر(حسب الرغبة)، لتخفيف اللون النحاسي الذي يظهر بعد الصبغة، ليجعل لونه شبيه جداً إلى الرمادي.

واحد علبة من اللون الرمادي باللون والدرجة التي تردين أن تحصلي عليها.

الأداة الخاصة بوضع الصبغة في قدر، وورق الطعام الفضي، والأبناس.

حمام كريم.

شامبو طريقة التحضير والاستخدام: يجب غسل الشعر جيداً من أي زيوت أو كريمات، ويجب أن يكون الشعر غير مبلل قبل العمل في الصبغة.

أخلطي مكونات عبوة المبيض حسب التعليمات الظاهرة على العبوة لتحضير الخليط، ثم نقسم الشعر إلى أربعة أجزاء متساوية،

وضعي خليط المبيض على شعرك ولفيهً جيدا، ثم اتركيه لمدة خمسين دقيقة، ثم يغسل جيداً بالماء الدافئ والشامبو.

ادمجي مكونات الصبغة حسب التعليمات الظاهرة على العبوة وضعيها على الشعر كله بحرص باستخدام الفرشاة المخصصة للصبغة.

ثم غطي الشعر بالكامل بقبعة لمدة خمسة وعشرون دقيقة قبل الغسل بالماء والبلسم، ثم وضع حمام الكريم لمدة خمسة عشر دقيقة وغسله بالماء البارد جيداً.

يراعى أن يتم استخدام مثبتات اللون واللمعان في الشعر. يراعى عند استخدام الصبغة وضع الفازلين عند الجبهة وخلف الأذن حتى لا تتصبغ، يراعى ترك فترة زمنية كبيرة بين الصبغة والأخرى حتى لا يحترق الشعر، لتفادي المشاكل التي تنتج عن صبغ الشعر مثل الجفاف لابد من عمل حمام زيت مرتين أسبوعياً لمنحه ترطيب عالى، يراعى عند استخدام الصبغة أن يتم عمل اختبار على جزء صغير من الشعر من الأسفل، ولمعرفة المدة المحددة لوضع الصبغة على الشعر لأخذ اللون المطلوب. صبغ الشعر باللون الأشقر بمواد طبيعية صبغ الشعر باللون الأشقر بمواد طبيعية المكونات: عصير 3 حبات من الليمون.

ربع كوب من الخل.

كوب من شاي البابونج المغلي.

ملعقتين كبيرتين من الحناء.

ملعقة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري طبق صغير وأضيفي فيه كافة المكونات السابق ذكرها، ثم اخفقيهم جيداً.

ابدئي بتطبيق الخليط على الشعر، ثم يُغطى بكيس بلاستيكي، ويترك لمدة ساعة أو أكثر حسب المدة التي ستحصلين فيها على اللون.

حيث يتم فحص اللون بشكل دائم حتى تحصلي على الدرجة المطلوبة، ويغسل الشعر بعد ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت مثل الصالونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.