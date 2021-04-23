طريقة عمل الشوربة البيضاء بطريقة سهلة من المنزل

تصنف الشوربة البيضاء بأنها من احد اهم المأكولات التي تقدم على طاولة الطعام، وهي طبق جانبي يقدم بجانب طاجن اللحمة أو شورما الدجاج، أو الحمام المحشي وهي وصفة محببة حيث تعمل علي مُدّ الجسم بالطاقة، وإعطاء شعور بالدفء، وهي أيضا مرغوبة ومفيدة في شهر رمضان، لأنها تعد بداية جيدة لدخول الطعام إلى المعدة، ويمكنك الاكتفاء بها حيث تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية، مثل البروتينات، والكالسيوم، والفيتامينات، وفي هذا المقال نستحضر طريقتين لعمل الشوربة البيضاء. طريقة عمل الشوربة البيضاء الطريقة الاولي المكوّنات: أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

قطعتان من فيليه الدجاج المقطع.

حبّتان من الثوم المهروس.

حبّة بصل مفرومة.

كوبان من الماء.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب من الحليب المجفّف.

نصف كوب من الكريمة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشّة من الفلفل الأبيض.

رشّة من الزنجبيل المجفّف. طريقة التحضير: نأتي بقدر كبير وسميك، نضيف الزبدة إليه ونذوبها على نار متوسطة.

بعدها نضيف الثوم والبصل، ونقلبهم بملعقة خشبية، إلى أن ينضج البصل ويصبح لونه ذهبيا.

نضع قطع الدجاج، ونستمر في التقليب، إلى أن يجف ماءه، ولكن من غير أن يتحول لونه.

نسكب الماء في الخلاط، وبعده الدقيق، والكريمة، واللبن، والفلفل، والملح، والزنجبيل المبشور.

نخلطهم على سرعة متوسطة، لبضع ثواني، حتي يتجانس الخليط.

نضيف المزيج إلى الدجاج، ونتركه ليغلي، ثم نغطي الإناء ونجعل حرارة النار متوسطة. الطريقة الثانية المكوّنات: 350 غراماً من المعكرونة المشكلة.

كوب من الفاصولياء البيضاء المسلوقة.

500 غرام من صدر الدجاج المقطع إلى مكعبات.

بصلة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

طماطم مبشورة.

ستّ ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

رشّة من الكاري.

ملح، وفلفل أسود، وفلفل حار.

رشّة من الكمون.

ورقتان من الغار.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشّة من الكزبرة المطحونة الجافة.

لتر من الماء.

أربع ملاعق صغيرة من كريمة الطبخ.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة. طريقة التحضير: نقوم بوضع اناء علي النار ونضيف الزيت، وبعده البصل، ونضل نقلبه حتى يذبل.

نأتي بقطع الدجاج، ونضعها في الإناء، ونتركها على النار الى ان تنضج ويصبح لونها ذهبيا.

نتبل المزيج بالتوابل والبهارات، ونضيف الملح والطماطم، ونقلبهم جيدا.

نغطي الخليط بالماء ونتركه ليغلي.

نضيف اليه المعكرونة، وقبل أن يتم نضجها نسكب عليها الفاصولياء.

إضافة كريمة الخفق مع التقليب ثمّ نرفع الإناء عن النار. تغرف في طبق تقديم، ونرشّ بعض الفلفل الحار، والقليل من الكزبرة المفرومة، وتأكل ساخنة. الوسوم

تصنف الشوربة البيضاء بأنها من احد اهم المأكولات التي تقدم على طاولة الطعام، وهي طبق جانبي يقدم بجانب طاجن اللحمة أو شورما الدجاج، أو الحمام المحشي وهي وصفة محببة حيث تعمل علي مُدّ الجسم بالطاقة، وإعطاء شعور بالدفء، وهي أيضا مرغوبة ومفيدة في شهر رمضان، لأنها تعد بداية جيدة لدخول الطعام إلى المعدة، ويمكنك الاكتفاء بها حيث تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية، مثل البروتينات، والكالسيوم، والفيتامينات، وفي هذا المقال نستحضر طريقتين لعمل الشوربة البيضاء. طريقة عمل الشوربة البيضاء الطريقة الاولي المكوّنات: أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

قطعتان من فيليه الدجاج المقطع.

حبّتان من الثوم المهروس.

حبّة بصل مفرومة.

كوبان من الماء.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب من الحليب المجفّف.

نصف كوب من الكريمة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشّة من الفلفل الأبيض.

رشّة من الزنجبيل المجفّف. طريقة التحضير: نأتي بقدر كبير وسميك، نضيف الزبدة إليه ونذوبها على نار متوسطة.

بعدها نضيف الثوم والبصل، ونقلبهم بملعقة خشبية، إلى أن ينضج البصل ويصبح لونه ذهبيا.

نضع قطع الدجاج، ونستمر في التقليب، إلى أن يجف ماءه، ولكن من غير أن يتحول لونه.

نسكب الماء في الخلاط، وبعده الدقيق، والكريمة، واللبن، والفلفل، والملح، والزنجبيل المبشور.

نخلطهم على سرعة متوسطة، لبضع ثواني، حتي يتجانس الخليط.

نضيف المزيج إلى الدجاج، ونتركه ليغلي، ثم نغطي الإناء ونجعل حرارة النار متوسطة. الطريقة الثانية المكوّنات: 350 غراماً من المعكرونة المشكلة.

كوب من الفاصولياء البيضاء المسلوقة.

500 غرام من صدر الدجاج المقطع إلى مكعبات.

بصلة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

طماطم مبشورة.

ستّ ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

رشّة من الكاري.

ملح، وفلفل أسود، وفلفل حار.

رشّة من الكمون.

ورقتان من الغار.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشّة من الكزبرة المطحونة الجافة.

لتر من الماء.

أربع ملاعق صغيرة من كريمة الطبخ.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة. طريقة التحضير: نقوم بوضع اناء علي النار ونضيف الزيت، وبعده البصل، ونضل نقلبه حتى يذبل.

نأتي بقطع الدجاج، ونضعها في الإناء، ونتركها على النار الى ان تنضج ويصبح لونها ذهبيا.

نتبل المزيج بالتوابل والبهارات، ونضيف الملح والطماطم، ونقلبهم جيدا.

نغطي الخليط بالماء ونتركه ليغلي.

نضيف اليه المعكرونة، وقبل أن يتم نضجها نسكب عليها الفاصولياء.

إضافة كريمة الخفق مع التقليب ثمّ نرفع الإناء عن النار. تغرف في طبق تقديم، ونرشّ بعض الفلفل الحار، والقليل من الكزبرة المفرومة، وتأكل ساخنة.

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