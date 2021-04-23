ملعقة سكر واحدة تعمل على تطويل وتكثيف وعلاج وإنبات الشعر وتحارب الصلع وتملا فراغات الشعر

تطويل وتكثيف وعلاج وإنبات الشعر وتحارب الصلع وتملا فراغات الشعر، رجال أو نساء فهم يبحثون عن الحفاظ على شعرهم من التساقط والصلع فالمرأة شعرها تاجها والرجل شعره رمز شبابه وهنا تستطيعي ملعقة سكر ستجعل شعرك ينمو بغزارة كما غنها تحارب الصلع وتقضي على شيب الشعر .

تطويل وتكثيف وعلاج وإنبات الشعر بوصفة السكر والنشا

سوف نتعرف على أكثر الوصفات فاعلية في نمو الشعر وعدم تساقطه

وصفة النشا والسكر لتكثيف وعلاج تساقط الشعر

مكونات وصفة النشا والسكر لتطويل الشعر

نصف كوب.

٢ ماء ملعقة نشا.

ملعقة سكر.

في إناء على النار نقوم بإذابة السكر والنشا في النار مع التقليب ووضع ملعقتين كبار من مركب الشعر الخاص بكِ ثم نتركه يبرد.

نقوم بفرد الخليط على الشعر وتركه حوالي ٢٠ دقيقة ثم غسلة بالماء الفاتر،سوف تلاحظين تغير في الشعر من حيث تطويل وزيادة كثافته .

يجب الاستمرار على هذه الوصفة 3 مرات في الاسبوع

طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والسكر لتطويل الشعر

وصفة الموز والسكر لتطويل الشعر وتكثيفه

مكونات وصفة الموز والسكر لتطويل الشعر

٢ ملعقة زيت جوز الهند.

٢ ملعقة سكر.

نصف موزة.

نضع كل المكونات في الخلاط وضربهم جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

فرد الخليط على الشعر وتركة من ساعة لنصف ساعة حتى يجف ثم غسله بالماء، سوف تلاحظين عند الاستمرار على هذه الوصفة إنبات الشعر وحل مشكلة تساقطه .

في إناء نقوم بخلط بيضة مع ٢ ملعقة من السكر وخلطهم معًا.

فرد الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم غسلة بالماء أكثر من مرة والتأكد من زوال الوصفة من الشعر.

طريقة تحضير واستخدام وصفة الموز والسكر لتطويل الشعروصفة البيض والسكر لتطويل وتكثيف الشعر

ملعقتين من السكر وخلطهم في إناء مع ملعقتين زيت الزيتون.

وضعهم على الشعر لمدة نصف ساعة، وسوف تلاحظين تطويل وتكثيف الشعر .

وغسل الشعر بعد ذلك بالماء الدافئ جيدا.

خلط واحدة من لأوليفيرا مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقتين من السكر.

وضع الخليط على الشعر وتغطيته بغطاء حراري.

غسل الشعر بعد حوالي نصف ساعة ويغسل جيدا بالماء الفاتر.

وصفة السكر وزيت الزيتون لإنبات الشعروصفة السكر والصبار لتطويل وتكثيف الشعر