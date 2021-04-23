أصبح شرب الشاي الأخضر شائعًا في جميع أنحاء العالم بسبب خصائصه التخسيسية، حيث يعتبر حاليًا من أكثر المشروبات استهلاكًا ويعتبر مكملًا طبيًا ضد بعض الأمراض نظرًا لمحتواه من العناصر الغذائية الأساسية، والشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والمواد المدرة للبول؛ وكل هذه الأشياء تدعم وظائف إزالة السموم من أعضاءك الإخراجية، كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن ، وهو منخفض السعرات الحرارية ، ويوفر العديد من الفوائد للجسم عند تناوله بانتظام.

على الرغم من أن الشاي الأخضر له العديد من الفوائد الصحية، إلا أنه يوصى بعدم تجاوز الكمية اليومية الموصى بها وهي 3 أكواب. لأن تناول الشاي الأخضر بكميات كبيرة يمكن أن يسبب اضطرابات النوم والعصبية، وإليك فوائد شرب الشاي الأخضر على الريق.

1- يساعد في الوقاية من أمراض القلب

مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر مفيدة للحد من تراكم الكوليسترول السيئ (LDL) في الشرايين، وبالتالي فإنها تمنع تكوين البلاك والانسداد، وتساعد هذه المواد على تطهير الدورة الدموية وتنظيم الدهون في جميع أنحاء الجسم؛ كما أن آثاره المضادة للالتهابات تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المزمنة، ويساعد محتواه من الفلافونويد في الحفاظ على صحة الدورة الدموية ويمنع تكون الجلطات الدموية والجلطات الدموية، مع العلم أن شرب كميات معتدلة هو علاج ضد خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب.

2- يحارب الوزن الزائد

يمكن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة جني عدد من الفوائد عندما يضيفون الشاي الأخضر في نظامهم الغذائي، لا تقلل هذه المادة من خطر الإصابة بأمراض القلب فحسب ، بل تساهم أيضًا في تقليل الدهون الزائدة في الجسم، حيث يعمل الكاتيكين بطريقة مفيدة للجسم ويحسن القدرة على حرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك ، فهو مرضي للغاية وبالتالي يساعدك على تجنب تناول المزيد، وتساعد خصائصه المطهرة على إزالة السموم في الدم التي تتداخل مع عمليات تقليل الدهون.

3- يعمل كملين طبيعي

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن أو بطء الهضم حل مشاكلهم عن طريق شرب الشاي الأخضر بانتظام، حيث يحفز تأثيره الملين الخفيف حركات الأمعاء، وبالتالي التخلص من الفضلات الموجودة في الأمعاء، كما أنه يحارب التهابات البطن ويسهل علاج عسر الهضم والغازات وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة.

4. الشاي الأخضر ينظم سكر الدم

لأنه يعزز صحة التمثيل الغذائي ، الشاي الأخضر هو علاج طبيعي ضد ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتساعد المغذيات على الامتصاص السليم للكربوهيدرات التي تعتبر مصدر طاقة للجسم، وعندما لا يتم امتصاصها بشكل كافٍ ، فإنها تكون مسؤولة عن إنتاج السكر، ومن ناحية أخرى ، فهو مفيد أيضًا في تحسين طريقة استخدام الأنسولين في الجسم ، وهو أمر أساسي في الوقاية من مرض السكري .