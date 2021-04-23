خطوات عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية وأسرار نجاحها

طريقة عمل كفتة الحاتي، كفتة الحاتي من الأكلات التي تأخذ تميزاً بسفرة الطعام، حيث أنه من خلال عمل كفتة الحاتي تكون قدمت اللحم بطريقة رائعة ومختلفة، وهذا الاختلاف الذي يكون مطلوب دائماً، ولذلك تابع معنا لنهاية المقال وسنقوم بتقديم أفضل وأسهل طريقة لتحضير كفتة الحاتي. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات: واحد كليو لحمة مفرومة.

اثنين حبة من البصل من الحجم الكبير.

ماء بصل.

ملعقة حجم كبير من السبع بهارات.

ملعقة حجم كبير من الثوم البودر.

ملعقة حجم كبير من البصل البودر.

بهارات كفتة الحاتي.

بقدونس.

اثنين ملعقة حجم كبير زيت زيتون.

ملح- فلفل أسود ( حسب الحاجة) .

أعواد خشيبية.

روز ماري. خطوات عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية في البداية نقوم بفرم البصل والبقدونس و الروز ماري ويضاف معهم الفلفل الأسود والملح وملعقة صغيرة من السبع بهارات وبهارات الحاتي، ثم تفرم جيداً باستخدام الكبة.

ثم نقوم بإحضار فوطة تكون نظيفة وجديدة ويُسكب بها المكونات التي تم فرمها، ثم يتم عصرها بالفوطة والاحتفاظ بالماء التي سوف نحصل عليها في بولة.

ثم نقوم بوضع الخليط الذي تم فرمه سابقاً في الكبة ثانياً ويضاف إليه اللحمة ويتم فرمهم حتى يختلطوا. وبعد ذلك نحضر ماء البصل والأعواد الخشبية وخليط اللحمة، ثم نبدأ بتشكيل الكفتة من خلال وضع اليد أولاً بماء البصل ثم أخذ القليل من الكفتة وتشكيلها على شكل أصابع ووضعها في العود الخشبي، ويتم تكرار نفس الخطوات حتى الانتهاء من الكمية، وبعدها يتم دهن أصابع الكفته بأكملها بزيت الزيتون.

وبعدها يتم تسخين الشواية أو الجرل ورص أصابع الكفتة عليها وجعل النار هادئة مع تقليب الكفتة حتى يتم نُضجها، ثم ترص في الطبق الخاص بالتقديم وتزينها بالبقدونس، وتقدم مع السطلة الخضراء والطحينة. خطوات عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية الوسوم

طريقة عمل كفتة الحاتي، كفتة الحاتي من الأكلات التي تأخذ تميزاً بسفرة الطعام، حيث أنه من خلال عمل كفتة الحاتي تكون قدمت اللحم بطريقة رائعة ومختلفة، وهذا الاختلاف الذي يكون مطلوب دائماً، ولذلك تابع معنا لنهاية المقال وسنقوم بتقديم أفضل وأسهل طريقة لتحضير كفتة الحاتي. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي المكونات: واحد كليو لحمة مفرومة.

اثنين حبة من البصل من الحجم الكبير.

ماء بصل.

ملعقة حجم كبير من السبع بهارات.

ملعقة حجم كبير من الثوم البودر.

ملعقة حجم كبير من البصل البودر.

بهارات كفتة الحاتي.

بقدونس.

اثنين ملعقة حجم كبير زيت زيتون.

ملح- فلفل أسود ( حسب الحاجة) .

أعواد خشيبية.

روز ماري. خطوات عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية في البداية نقوم بفرم البصل والبقدونس و الروز ماري ويضاف معهم الفلفل الأسود والملح وملعقة صغيرة من السبع بهارات وبهارات الحاتي، ثم تفرم جيداً باستخدام الكبة.

ثم نقوم بإحضار فوطة تكون نظيفة وجديدة ويُسكب بها المكونات التي تم فرمها، ثم يتم عصرها بالفوطة والاحتفاظ بالماء التي سوف نحصل عليها في بولة.

ثم نقوم بوضع الخليط الذي تم فرمه سابقاً في الكبة ثانياً ويضاف إليه اللحمة ويتم فرمهم حتى يختلطوا. وبعد ذلك نحضر ماء البصل والأعواد الخشبية وخليط اللحمة، ثم نبدأ بتشكيل الكفتة من خلال وضع اليد أولاً بماء البصل ثم أخذ القليل من الكفتة وتشكيلها على شكل أصابع ووضعها في العود الخشبي، ويتم تكرار نفس الخطوات حتى الانتهاء من الكمية، وبعدها يتم دهن أصابع الكفته بأكملها بزيت الزيتون.

وبعدها يتم تسخين الشواية أو الجرل ورص أصابع الكفتة عليها وجعل النار هادئة مع تقليب الكفتة حتى يتم نُضجها، ثم ترص في الطبق الخاص بالتقديم وتزينها بالبقدونس، وتقدم مع السطلة الخضراء والطحينة. خطوات عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية

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