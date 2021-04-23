طريقة عمل القرص البيتي بطريقة سهلة وأشهى الحشوات الحادقة والحلوة اللذيذة

طريقة عمل القرص البيتي، تعتبر القرص من ألذ وأشهى المخبوزات المصرية، وخصوصاً القرص الفلاحي المشهورة، التي تتكون من الخبز البلدي، والسمن البلدي، واللبن الرائب، وأيضاً القشطة الفلاحي، وهذه المنتجات متوفرة بوفرة في الريف المصري، وحتى في المدن أيضاً، فهي تعتبر من المخبوزات الأساسية اللذيذة، ويمكن أن تكون سادة، أو محشوة بحشوات لذيذة سواء حادقة مثل: الجبن، أو حشوات حلوة مثل العجوة، حيث يمكن أن نتناولها على الفطار في الصباح، أو في العشاء، ويمكن أيضاً تناولها في وجبة السحور في شهر رمضان.طريقة عمل القرص البيتي
نحتاج إلى ساعة ونصف لتحضير وتجهيز وتسوية القرص البيتي في المنزل، فهي لا تحتاج في تحضيرها إلى وقت كبير لأنها سهلة وبسيطه في تحضيرها وتجهيزها ولكي تستمتعي بألذ وأشهى طعم لابد من أن تحضري هذه المكونات:
- 1/2 كيلو من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من اللبن الرائب أو كوب من الزبادي.
- 1/2 كوب من السمن البلدي.
- ذرة من ملح الطعام.
لكي يتم التحضير لابد من اتباع الخطوات الآتية:
- أولاً نأتي بالدقيق ونضعه في بوله العجن.
- ثم نضيف إليه 1/2 كوب السمن، وذرة الملح.
- ويتم عجن الخليط مع بعضه البعض.
- ثم نضيف إلى الخليط السابق ملعقة السكر وملعقة الخميرة.
- وأخيراً نضيف كوب اللبن الرائب، أو كوب الزبادي.
- ثم يتم العجن إلى أن تختفي المكونات لتصبح عجينة طرية وهشه.
- ثم نتركها لكي تخمر حيث يتضاعف حجمها.
- وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى قطع صغير ونتركها عشرة دقائق أخرى.
- ثم نفردها ونخرمها بشوكة وندهن وجهها باللبن.
- ونضعها في فرن متوسط الحرارة لمدة حوالي 25 دقيقة.
- ويمكن أن تكون سادة أو بعد فردها نضع فيها الجبن إذا كانت حادقة، أو نضع فيها العجوة إذا كانت القرص حلوة.
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طريقة عمل القرص البيتي، تعتبر القرص من ألذ وأشهى المخبوزات المصرية، وخصوصاً القرص الفلاحي المشهورة، التي تتكون من الخبز البلدي، والسمن البلدي، واللبن الرائب، وأيضاً القشطة الفلاحي، وهذه المنتجات متوفرة بوفرة في الريف المصري، وحتى في المدن أيضاً، فهي تعتبر من المخبوزات الأساسية اللذيذة، ويمكن أن تكون سادة، أو محشوة بحشوات لذيذة سواء حادقة مثل: الجبن، أو حشوات حلوة مثل العجوة، حيث يمكن أن نتناولها على الفطار في الصباح، أو في العشاء، ويمكن أيضاً تناولها في وجبة السحور في شهر رمضان.طريقة عمل القرص البيتي
نحتاج إلى ساعة ونصف لتحضير وتجهيز وتسوية القرص البيتي في المنزل، فهي لا تحتاج في تحضيرها إلى وقت كبير لأنها سهلة وبسيطه في تحضيرها وتجهيزها ولكي تستمتعي بألذ وأشهى طعم لابد من أن تحضري هذه المكونات:
- 1/2 كيلو من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من اللبن الرائب أو كوب من الزبادي.
- 1/2 كوب من السمن البلدي.
- ذرة من ملح الطعام.
لكي يتم التحضير لابد من اتباع الخطوات الآتية:
- أولاً نأتي بالدقيق ونضعه في بوله العجن.
- ثم نضيف إليه 1/2 كوب السمن، وذرة الملح.
- ويتم عجن الخليط مع بعضه البعض.
- ثم نضيف إلى الخليط السابق ملعقة السكر وملعقة الخميرة.
- وأخيراً نضيف كوب اللبن الرائب، أو كوب الزبادي.
- ثم يتم العجن إلى أن تختفي المكونات لتصبح عجينة طرية وهشه.
- ثم نتركها لكي تخمر حيث يتضاعف حجمها.
- وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى قطع صغير ونتركها عشرة دقائق أخرى.
- ثم نفردها ونخرمها بشوكة وندهن وجهها باللبن.
- ونضعها في فرن متوسط الحرارة لمدة حوالي 25 دقيقة.
- ويمكن أن تكون سادة أو بعد فردها نضع فيها الجبن إذا كانت حادقة، أو نضع فيها العجوة إذا كانت القرص حلوة.
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