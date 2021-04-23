مكون رباني لعمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر كالحرير

تعتبر المنتجات الطبيعية هي الأفضل على الإطلاق للشعر حيث تعمل كبديل للمنتجات التجميلية التي تباع في الأسواق، والتي لربما يتسبب استخدامها المتكرر في العديد من المشاكل للشعر وفروة الرأس وذلك بسبب احتواءها على الكيماويات، وقد أثبتت الوصفات الطبيعية فوائدها الرائعة للشعر والجسم بشكل عام، فهناك الكثير من الأشخاص تعتمد على منتجات طبيعية لعلاج الكثير من المشاكل الصحية التي لربما يواجهونها، والمكون الطبيعي الذي سنستخدمه في هذه الوصفة هو النشا والذي له فوائد عديدة على الشعر فهو يحتوي على الجلوكوز والذي له دور هام في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه وزيادة نعومته، بالإضافة لاحتواءه على فيتامين النياسين الذي يعمل على فرد الشعر وعلاج مشاكل التساقط، ويعمل على فرد الشعر والتخلص من التجاعيد.

وصفة النشا لفرد وتنعيم الشعر

الكمية المطلوبة لعمل ماسك النشا للشعر هي مقدار أربعة ملاعق من النشا، وتخلط مع كمية بسيطة من الماء لعمل قوام كريمي متجانس ويفضل أن يرفع المزيج على النار لمدة 4 دقائق، ثم يترك ليبرد ويوضع على الشعر مقدار نصف ساعة مع ارتداء الكيس البلاستيكي في تلك الأثناء، ويغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو، ويتم تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة النشا وزيت الزيتون

قبل البدء في تنفيذ تلك الوصفة قومي بغسل شعرك جيدا ثم مشطيه، وقومي بوضع مقدار أربعة ملاعق من النشا بحسب طول شعرك ثم ضعي عليهم ملعقة زبادي وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض، وقومي بتدليك فروة رأسك بالخليط لمدة خمس دقائق، ويتكر المكون على شعرك مقدار 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو مع تكرار تلك العملية مرتين بالأسبوع أو مرة كل أسبوع.

وصفة النشا بالموز لفرد الشعر وتنعيمه

يمكن إضافة مقدار ملعقة من النشاء مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من الموز المطحون، حيث تعمل تلك المكونات على فرد الشعر وتنعيمه وتعزيز وتحفيز نموه من الجذور والأماكن الفارغة، فيتم غسل الشعر أولا ثم خلط تلك المكونات حتى تعطي قوام كريمي متجانس ثم توضع على الشعر لمدة ساعة مع ارتداء الكيس البلاستيكي في تلك الأثناء، ثم غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو.