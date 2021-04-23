أفضل أنواع المشروبات الرمضانية الفيمتو والبينا كولادا سريعة التحضير والمنعشة للحر والصيام

أفضل أنواع العصائر والمشروبات الرمضانية السريعة التحضير والمنعش للحر والصيام، فالكثير في هذه الأيام يبحث عن أنواع العصائر التي تشعرك بالانتعاش أثناء العطش في الصيام، أو بسبب حر الصيف، لذلك نقدم لكم هذه الأنواع السريعة من العصائر التي لا تأخذ وقت، ولكن طعمها لا يقاوم.

أفضل أنواع العصائر والمشروبات الرمضانية السريعة التحضير والمنعش للحر والصيام

نقدم لكم مشروبات وعصائر رمضانية بطعم لا يقاوم سواء في فصل الصيف، أو أثناء الصيام، تجعلك تشعر بالارتواء بعد شربها ولا تستطيع الابتعاد عنها بعد تذوقها، وطعمها اللذيذ.

طريقة عمل عصير الفيمتو الرمضاني اللذيذ

يشتهر هذا المشروب بكثرة في شهر رمضان، وهو من المشروبات اللذيذة، والتي تجدها بكثرة في دول الخليج، فهو مشروب بريطاني الأصل، واشتهر بعد ذلك في جميع الدول، ويتميز بأنه سريع التحضير.

مقادير مشروب الفيمتو الرمضاني السريع والمنعش

مشروب الفيمتو المركز الجاهز.

أي نوع من المشروبات الغازية الخفيفة مثل (اسبريت Sprite، أو سفن أب).

شرائح من الليمون.

ثلج.

نعناع.

طريقة تحضير مشروب الفيمتو الرمضاني

في زجاجة ضعي بها شرائح الليمون، والنعناع، ثم أضيفي إليهم المشروب الغازي، وملعقتين من مشروب الفيمتو المركز، ثم ضعي قطع الثلج وبذلك أصبح المشروب جاهز بطعمه اللذيذ والمنعش، وقدميه بالهناء والشقاء.

طريقة عمل مشروب البينا كولادا المنعش واللذيذ المناسب لحر الصيف والصيام

يتميز شهر رمضان بتنوع العصائر والمشروبات الرمضانية اللذيذة، لذلك نقد لكم مشروب منعش ولذيذ لللإفطار عليه في رمضان.

مقادير عصير البينا كولادا في رمضان والصيف

شرائح من الأناناس الطازج، أو المجمد، أو المعلب.

كوبان من حليب جوز الهند (إذا لم يتوفر لديكي حليب جوز الهند، بإمكانك استخدام الحليب

العادي مع إضافة بعض من جوز الهند وخلطهم معاً لإعطاء نفس الطعم).

سكر حسب الرغبة.

بعض من الثلج.

طريقة تحضير مشروب البينا كولادا