طريقة عمل ماسك الفحم في المنزل لإزالة التجاعيد والرؤوس السوداء وتفتيح البشرة

يعد ماسك الفحم ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي نضارة البشرة واشراقها، فالفحم يعتبر مصدر مهم للفيتامينات التي تساعد علي تفتيح البشرة، ويزيل الشوائب والجلد الميت من البشرة، يجعل للبشرة ملمس ناعم وسلس، فهو عبارة عن فحم نباتي، ويدخل في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، لا غني عنه لأنه يزيل البكتيريا والجراثيم ويمنع دخولها إلي المسام، ويطلق عليه ايضاً الكربون المنشط، فهو مسحوق أسود ناعم، سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل ماسك الفحم للبشرة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك الفحم

تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط مكونات لعمل الماسك في المنزل وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من الحليب الساخن.

فحم طبيعي مطحون.

معلقة كبيرة من الجيلاتين.

4 نقاط من زيت شجرة الشاي.

نصف معلقة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أسهل الخطوات لتحضير ماسك الفحم في المنزل خلال بضع دقائق وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بإحضار إناء ونضع فيه اللبن الساخن، ثم نضيف إلية الجلاتين ونقلب جيداً، ثم نضيف الفحم ونستمر في التقليب. ونضع عليهم قطرات زيت شجرة الشاي، وعسل النحل، ونقلب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بماء فاتر، ونتأكد أن البشرة نظيفة، بعد ذلك نضع فوطة سخنة علي البشرة عشان نفتح مسام البشرة. وعشان المسك يفضل سائل نضعه في حمام ساخن، نبدأ في فرد الماسك علي الوجه، ونبتعد دائماً عن منطقة العين عشان حساسة جداً. ونتركه علي الوجه لمدة ساعة لحد ما ينشف خالص، نقوم بإزالة المسك من تحت إلي فوق بعد كدة نرطب البشرة ونتيجة روعة.

فوائد ماسك الفحم للبشرة

تعرفي من هنا علي أهم فوائد الفحم للبشرة وهي كما يلي:-