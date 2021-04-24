تخلصي من شعر أبيض نهائيا بحمام زيت طبيعي بنتيجة هايلة في أسبوعين

تخلصي من شعر أبيض نهائيا بحمام زيت من تلك المكونات، الآن يمكنك التخلص من ظهور الشعر الأبيض نهائي خاصة في سن مبكر وهو سن شباب ويرجع ذلك إلى عوامل وراثية وخلل في خلايا محددة في الشعر تتوقف عن صبغ شعر الرأس فيبدأ الشعر الأبيض في ظهور، وتلجأ السيدات في تغطية الشعر الأبيض عن طريق استعمال صبغة الشعر الكيميائية ولكن تلك حل مؤقت، ويوجد وصفة قديمة من عدد من مكونات طبيعة من زيوت تستعمل كحمام زيت لمدة أسبوعين فقط تعمل على تنشيط خلايا المخصصة لتصبغ الشعر وتقلل من ظهور الشعر الأبيض في سن متقدم وتوقف نموه في سن شباب فتابعي معنا تلك وصفة حتى تتألقي في العيد وتظهر بمظهر أنثوي وجذاب.

تخلص من شعر أبيض في أسبوعين فقط

ظهور الشعر الأبيض من الأمور التي تزعجنا بشدة وتظهر تقدم العمر في بعض الأحيان ولكن بعض رجال خلال تلك الفترة يرحبون بظهور الشعر الأبيض خاصة في الذقن، ولكن نساء لا ترغب فيه خاصة لصغار السن، لذا نقدم لكم طريقة علاج وتخلص من شعر أبيض بوصفة طبيعية مجربة 100%.

ملعقة كبيرة من زيت سمسم. ملعقة كبيرة من زيت حلبة. ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة.

يتم خلط كل تلك الزيوت مع بعضها تقلب جيدا وتوضع على نار هادئة حتى يسخن الزيت فقط لدرجة أن يكون دافئ.

ثم يغسل الشعر جيدا قبل تطبيق الزيوت عليه، ويقسم الشعر إلى أربع أو ثمان خصل ويشبع الشعر بتلك الزيوت من خلف إلى الأمام وتدليك مستمر حتى تحس لحرارة في أطراف الأصابع.

يلف الشعر كله إلى الأمام ويوجد طريقتين في تلك المرحلة بعد تغطية الشعر بالزيوت وهو إما لف الشعر بكيس حمام البلاستيك ولفة بفوطة ساخنة لمدة ساعتين.

أو استعمال بروكاب حراري وتسخينه ثم لبسه على الشعر بعد تغطيه الشعر بقبعة الاستحمام، لمدة ساعة وتلك الطريقة تجعل الزيوت تتغلغل في فروة الرأس.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء والبلسم من دون استعمال الشامبو، لابد من الاستمرارية على تلك الوصفة لمدة أسبوعين مرتين كل أسبوع.

ستلاحظي نتيجة رائعة وستتخلصي من الشعر الأبيض المبكر وتقليله في السن متقدم بعلاج زيوت بوصفة مجربة.

طريقة تحضير حمام زيت يخلصك من شعر أبيض