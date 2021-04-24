طريقة طبخ الشاكرية السورية مثل المطاعم

طريقة طبخ الشاكرية تبحث عنها الكثير من محبي من المطبخ الشامي، حيث إنها من الأكلات السورية والمعروفة بالأصل الشامي، والمكون الرئيسي بها اللبن، وهناك وصفات يتم صنعها باللحم أو الدجاج، وسوف نقوم بذكر طرق طلقها في مقالنا هذا. طريقة طبخ الشاكرية بالدجاج المكونات كيلو جرام من الدجاج المقطع.

بصلة كبيرة مقطعة أرباع.

قطعتين ورق غار.

حبات هيل.

عود قرفة.

2 ملعقة صغيرة ملح.

خليط اللبن

6 أكواب لبن زبادي أو لبن رائب.

بيضة واحدة.

4 ملاعق كبيرة نشا.

10 حبات صغيرة بصل.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ملعقتان كبيرتان صنوبر مقلي. طريقة التحضير يتم إحضار إناء عميق نضع فيه كمية ماء وفيرة على نار متوسطة حتى الغليان. نضيف بعد ذلك الدجاج ثم البصل ثم ورق الغار ثم القرفة والملح ثم الهيل. نقوم بغلق القدر ويترك الدجاج مع المكونات حتى النضج جيدًا. بعد أن نقوم بإخراج الدجاج من المرق نقوم بوضعه جانبًا في وعاء آخر. يتم تصفية المرقة من خلال استخدام مصفاة ناعمة من أجل التخلص من قطع البصل. يتم إحضار طبق عميق يوضع فيه اللبن ونضيف البيض والنشا إليه مع استخدام المضرب اليدوي من أجل خلط المكونات معًا حتى يذوب النشا بشكل جيد ويتجانس مع البيض. ثم نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي يتم خلطه لمدة دقيقتين بشكل جيد ليتماسك. وضع خليط اللبن في إناء من الستانلس ستيل وضع على نار متوسطة والتقليب بملعقة خشبية حتى بدء الغليان. ثم بعد ذلك نضيف إليه المرق الذي تم تصفيته والتقليب حتى يصبح ذو قوام متوسط. يتم إضافة حبات البصل الصغيرة للخليط وكذلك الملح ونترك الشاكرية لمدة 10 دقائق أو حتى يكون البصل لين. يتم إحضار طبق عميق يتم فيه وضع الشاكرية ونضيف إليها الصنبور للتزيين ويتم تقديمها مع الأرز بالشعرية. طريقة طبخ الشاكرية باللحم المكونات 500 جرام لحم بقري مكعبات.

بصلة مقطعة أرباع.

ورقة من أوراق الغار.

3 حبات مستكة.

3 حبات هيل.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كيلو غرام لبن زبادي.

3 ملعقة كبيرة نشا الذرة.

ثلث كوب ماء بيضة.

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة نعناع مفروم. طريقة التحضير يتم وضع ثلاثة أكواب من الماء في إناء، ووضعهم على حرارة متوسطة، ثم إضافة اللحم بعد ذلك وتركه للغليان.

اتباع خطوات طريقة الدجاج حتى النضج.

يتم تحمير الثوم مع السمن أو الزبدة في مقلاة صغيرة، ثم يضاف إليه النعناع.

يصب الخليط فوق طبق الشاكرية، ويتم تقديمه مع الأرز الأبيض. طريقة طبخ الشاكرية بالدجاج المكوناتطريقة التحضيرطريقة طبخ الشاكرية باللحم المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة طبخ الشاكرية تبحث عنها الكثير من محبي من المطبخ الشامي، حيث إنها من الأكلات السورية والمعروفة بالأصل الشامي، والمكون الرئيسي بها اللبن، وهناك وصفات يتم صنعها باللحم أو الدجاج، وسوف نقوم بذكر طرق طلقها في مقالنا هذا. طريقة طبخ الشاكرية بالدجاج المكونات كيلو جرام من الدجاج المقطع.

بصلة كبيرة مقطعة أرباع.

قطعتين ورق غار.

حبات هيل.

عود قرفة.

2 ملعقة صغيرة ملح.

خليط اللبن

6 أكواب لبن زبادي أو لبن رائب.

بيضة واحدة.

4 ملاعق كبيرة نشا.

10 حبات صغيرة بصل.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ملعقتان كبيرتان صنوبر مقلي. طريقة التحضير يتم إحضار إناء عميق نضع فيه كمية ماء وفيرة على نار متوسطة حتى الغليان. نضيف بعد ذلك الدجاج ثم البصل ثم ورق الغار ثم القرفة والملح ثم الهيل. نقوم بغلق القدر ويترك الدجاج مع المكونات حتى النضج جيدًا. بعد أن نقوم بإخراج الدجاج من المرق نقوم بوضعه جانبًا في وعاء آخر. يتم تصفية المرقة من خلال استخدام مصفاة ناعمة من أجل التخلص من قطع البصل. يتم إحضار طبق عميق يوضع فيه اللبن ونضيف البيض والنشا إليه مع استخدام المضرب اليدوي من أجل خلط المكونات معًا حتى يذوب النشا بشكل جيد ويتجانس مع البيض. ثم نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي يتم خلطه لمدة دقيقتين بشكل جيد ليتماسك. وضع خليط اللبن في إناء من الستانلس ستيل وضع على نار متوسطة والتقليب بملعقة خشبية حتى بدء الغليان. ثم بعد ذلك نضيف إليه المرق الذي تم تصفيته والتقليب حتى يصبح ذو قوام متوسط. يتم إضافة حبات البصل الصغيرة للخليط وكذلك الملح ونترك الشاكرية لمدة 10 دقائق أو حتى يكون البصل لين. يتم إحضار طبق عميق يتم فيه وضع الشاكرية ونضيف إليها الصنبور للتزيين ويتم تقديمها مع الأرز بالشعرية. طريقة طبخ الشاكرية باللحم المكونات 500 جرام لحم بقري مكعبات.

بصلة مقطعة أرباع.

ورقة من أوراق الغار.

3 حبات مستكة.

3 حبات هيل.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كيلو غرام لبن زبادي.

3 ملعقة كبيرة نشا الذرة.

ثلث كوب ماء بيضة.

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة نعناع مفروم. طريقة التحضير يتم وضع ثلاثة أكواب من الماء في إناء، ووضعهم على حرارة متوسطة، ثم إضافة اللحم بعد ذلك وتركه للغليان.

اتباع خطوات طريقة الدجاج حتى النضج.

يتم تحمير الثوم مع السمن أو الزبدة في مقلاة صغيرة، ثم يضاف إليه النعناع.

يصب الخليط فوق طبق الشاكرية، ويتم تقديمه مع الأرز الأبيض. طريقة طبخ الشاكرية بالدجاج المكوناتطريقة التحضيرطريقة طبخ الشاكرية باللحم المكوناتطريقة التحضير

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